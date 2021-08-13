【编者按】为了转移自身抗疫不力责任，达到抹黑打压别国的政治目的，美国大搞疫情政治化、病毒污名化、溯源工具化，把撒谎、抹黑、胁迫奉为圭臬，丝毫不尊重事实、科学和正义。嘴上喊着“透明、负责”，行动起来却异常“双标”；自身有问题，却又“贼喊捉贼”“倒打一耙”；为了洗白自己，不惜抹黑他国……这就是美国的做派。它在抗击疫情方面如此，在其他不少方面同样如此。

近日，人民日报海外版《望海楼》栏目推出“起底美国霸权行径”系列评论。让我们看看，这个病毒来源嫌疑国、最大病毒扩散国、抗疫最大失败国、甩锅文化流行国到底什么样子？让我们看清，它是如何大搞“溯源恐怖主义”的，它是如何把国际组织当成自家提线木偶的，它又是如何窃听盟友、输出战争、搞乱别国的……

美国：病毒来源嫌疑国（望海楼·起底美国霸权行径 ①）

目前，越来越多证据表明，确诊病例和死亡病例均高居世界首位的美国，正是最需要接受世卫组织溯源调查的病毒来源嫌疑国。

然而，宣扬“能力越大，责任也越大”理念的美国，却把病毒溯源这样严肃的科学问题变成了“双标”表演。面对国际社会就德特里克堡作出解释的要求，面对白宫请愿网站上美国网民的质疑，美国政府选择了三缄其口，甚至直接无视。这个当今世界唯一超级大国，用傲慢给病毒溯源造成了巨大障碍。更过分的是，美国凭借自己的“实力地位”，把矛头指向世卫组织已经拿出明确结论的中国。美国不仅在公开场合反复提及针对中国的所谓“二次溯源”，还拉上欧盟、日本、澳大利亚几个盟友发表声明，胁迫世卫等国际组织转变立场。这种霸道做法，目的何其阴险！【详细】

美国：最大病毒扩散国（望海楼·起底美国霸权行径②）

号称“超级大国”，坐拥世界顶尖医疗技术，自封“全球第一抗疫大国”……这样一个总是洋洋自得、看似无所不能的美国，却被疫情打回原形，留下一地鸡毛。

疫情肆虐之下，美国不但没能控制住国内疫情，给本国民众造成惨重生命损失，而且由于始终没能采取实质有效的出境控制措施，导致带着病毒的美国人“满天飞”，把病毒输出到其他国家，成为名副其实的最大病毒扩散国。【详细】

美国：抗疫最大失败国（望海楼·起底美国霸权行径③）

表面看来，美国本轮病例激增，与德尔塔变异毒株在美国肆虐及疫苗接种进度放缓直接相关。但是，回顾一年半的事实，不难发现，美国疫情一直深陷“恶化—缓和—反弹”的循环，并不断刷新疫情发展曲线峰值，这个结果的真正原因只有一个：抗疫不力。

作为全球医疗资源最丰富、医疗水平最先进的国家，防控何以溃败至此？作为世界经济最发达、科技实力最雄厚的国家，抗疫为何落到如此田地？【详细】

美国的“甩锅”表演该收场了！（望海楼·起底美国霸权行径④）

既然上演“甩锅”大戏，就要攒剧本、搭台子、找演员。别看美国政客抗疫不行，这方面一点都不含糊——

对中国，美方极尽污蔑抹黑之能事。2020年4月，美媒曝光了一份共和党参议院全国委员会向竞选机构发送的备忘录，直接设计好了“甩锅”台词：“只要被问病毒，你就攻击中国”。从一些美国政客的表现来看，他们的确“忠实”地按照剧本来表演：攻击中国“应对疫情不透明”，反复鼓噪“中国病毒”“武汉病毒”等种族主义言论，炮制“中国实验室泄露病毒”阴谋论，叫嚣向中国“追责索赔”……【详细】

美国搞“溯源恐怖主义”没有出路（望海楼·起底美国霸权行径⑤）

近来，美国政客在病毒溯源问题上持续兴风作浪：散布谣言污名化中国，导演了一出出“甩锅”中国的闹剧；组织情报人员炮制“实验室泄露论”，对中国进行“有罪推定”；打压胁迫国际组织和科学界人士，对主张科学和力挺中国的声音“禁言”“消音”……

这是彻头彻尾的“溯源恐怖主义”！其用心之险恶，手段之卑劣，到了无以复加的地步。【详细】

国际组织不能成为美国政府的提线木偶（望海楼·起底美国霸权行径⑥）

一年前执意退出世卫组织并拖欠巨额会费的美国，现在倒是跟世卫组织走动得很勤，莫非突然想起自己的国际义务了？答案绝非这么简单。看看现在的美国，国内疫情泛滥、“病毒起源”“扩散病毒”的嫌疑越来越重，靠什么洗白？只有把脏水泼到中国头上，才能证明自己是“清白”的。为此，美国不但自己赤膊上阵，还要拉上一众跟班，更要摆平世卫组织。

稍微熟悉一点世界历史，就知道美国此举毫不奇怪。奉行“合则用、不合则弃”逻辑的美国，不过是借国际组织谋取自家私利：一旦感觉不符合自身利益，就肆意“退群”；哪天忽然想起国际组织还有利用价值，便理直气壮地返身“入群”。远的不说，就说说这两届美国政府搞的“退群”“入群”把戏吧——【详细】

坑盟友的事情，美国一直没少干（望海楼·起底美国霸权行径⑦）

切莫以为，《窃听风云》和《黑客帝国》中的情节只存在于电影当中。一向自诩为“山巅之城”“民主灯塔”的美国，一次又一次用窃听监视和网络攻击的霸道行径，在现实中上演了比电影还离奇的情节。

5月30日，美国又被曝出“丹麦门”窃听丑闻。丹麦广播公司报道，丹麦国防情报局一个工作组在2015年5月完成的代号为“邓哈默行动”的绝密调查显示，在2012至2014年间，美国国家安全局利用丹麦的海底互联网电缆登陆点，监听德国、法国、挪威、瑞典、荷兰等国政要短信和电话通话内容。

从“维基解密”到“棱镜门”，从“方程式组织”到“梯队系统”，利用盟友监听盟友，借盟友坑盟友的事情，美国一直没少干。【详细】

美国：嚣张、跋扈的战争贩子（望海楼·起底美国霸权行径⑧）

7月底，美国参议院军事委员会以23票赞成、3票反对，通过了美国总统拜登向国会提交的2022财年国防预算申请（7529亿美元），并在此基础上增加250亿美元，使其国防总预算达到7779亿美元，数额再创历史新高。

一边是一塌糊涂的国内抗疫，一边是屡创新高的军费开支，这就是所谓“民主灯塔”的美国，疫情也挡不住它的穷兵黩武。斯德哥尔摩国际和平研究所的最新数据显示，作为全球疫情最严重的国家，美国2020年的军费开支却高达7780亿美元，占全球总数的39%，较上年增长4.4%，远高于全球平均涨幅。这一金额，比排名前十的其他所有国家的军费开支总和还要高。【详细】

美国是危害世界和平的“动乱制造者”（望海楼·起底美国霸权行径⑨）

从美媒曝出此前刺杀海地总统的凶手与美国情报部门有千丝万缕的联系，到古共中央第一书记、古巴国家主席迪亚斯—卡内尔严正表示抗议活动由美国资助和煽动，种种事实表明，美国扮作“正义化身”，“激情四射”地煽风点火，唯恐天下不乱。临了，美国“无事一身轻”地一走了之……

自打建国以来，美国就热衷于干涉他国内政、颠覆他国政权，执念之深、恶行之多，无人能出其右。比如，在拉美事务上，美国长期将其当成自家“后院”，自封为“家长”，炮制臭名昭著的“门罗主义”，滥施淫威，肆意干预拉美国家的内部事务。哥斯达黎加、危地马拉、厄瓜多尔、玻利维亚、萨尔瓦多、格林纳达、洪都拉斯、巴拿马、海地、委内瑞拉……美国所有拉美邻居中，鲜有没遭遇“美式黑手”的。【详细】

美国是实施“种族灭绝”的罪魁祸首（望海楼·起底美国霸权行径⑩）

翻开美利坚240余年的发迹史，每一页都浸透着原住民的血和泪。靠着不间断的武力扩张和对当地原住民的血淋淋的屠杀掠夺，美国从建国时一块面积约80万平方公里的英国殖民地，急剧膨胀了10余倍，“变身”为世界国土面积第四大国。【详细】

(责编：徐祥丽、刘慧)