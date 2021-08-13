■ 李嘉宝

近期，加拿大原住民寄宿学校无名坟墓事件震惊世界，揭开了西方殖民者掠夺、戕害北美大陆原住民，大搞“种族灭绝”的冰山一角。

其实，加拿大这一残忍的“种族灭绝”行径，完全是“师承”美国。美媒日前刊文揭露，自19世纪下半叶起，美国陆续建立起300多所原住民寄宿学校，强制印第安儿童入学，并禁止他们使用土著语言和保留传统文化习俗。当时，同样面临所谓“印第安人问题”的加拿大，曾派人赴美“取经”。美国相关研究学者指出，美国寄宿学校残酷对待原住民儿童，被迫进入学校的儿童不仅要承受繁重劳动，还经常遭受体罚虐待，大批人因饥饿而死亡。路透社援引美国原住民相关机构的数据报道称，据不完全统计，可能有4万名原住民儿童死于寄宿期间。论戕害、掠夺原住民，美国是实施“种族灭绝”的罪魁祸首。

翻开美利坚240余年的发迹史，每一页都浸透着原住民的血和泪。靠着不间断的武力扩张和对当地原住民的血淋淋的屠杀掠夺，美国从建国时一块面积约80万平方公里的英国殖民地，急剧膨胀了10余倍，“变身”为世界国土面积第四大国。

在美国残酷的扩张运动中，北美土著居民印第安人沦为最大受害者。建国后近百年时间里，美国极力推动“西进运动”，疯狂驱逐、杀戮印第安人，从他们手中夺取了约600万平方公里的土地。为鼓励消灭印第安人，美国政府甚至把印度安人的头皮标上价码——1814年颁布的一条法令规定，每上缴一块印第安人的头盖皮，将获得50至100美元的奖励。此外，美国政府还通过寄宿学校、“收养项目”等，对印第安人进行长期强制隔离、同化，系统性抹除其身份和文化认同。统计数据显示，1492年到20世纪初，美国印第安人口从500万锐减至25万，减幅高达95%。如今，印第安人仅占美国总人口的2%，且大多生活在美国政府在中西部贫瘠地区划出的原住民保留地内。

“对美国印第安人而言，这就是一场种族灭绝战争。然而，美国主流叙事在描述相关话题时，往往故意掩盖了这一点。”在研究美国政府和印第安部落关系近30年后，美国俄勒冈大学历史学教授杰弗里·奥斯特勒得出这样的结论。此言不虚！曾经风靡世界的美国西部影片，堂而皇之地将美国展开的这场“种族灭绝”行动，包装成美利坚文明在北美大陆传播福音的“壮举”。影片中，好人都是西部牛仔，坏人都是印第安“野蛮人”，干掉他们就是文明战胜野蛮。这是典型的用艺术美化美国的残暴历史。

这就是标榜“天赋人权”的美国！

时至今日，历史的伤疤还在不断淌出汩汩新血。印第安人从未享受过“美式民主”的红利，却屡屡成为各种社会矛盾和发展问题的牺牲品。统计数据显示，2019年，约25.4%的美国印第安人生活在贫困之中，几乎是白人的3倍，印第安人家庭收入的中位数仅相当于白人家庭的60%；新冠肺炎疫情中，美国原住民发病率是白人的3.5倍，死亡率也远高于白人；不少原住民保留地自然环境恶劣、住房和卫生条件极差、甚至不通水电，难以应对日益频繁的极端天气和自然灾害；而北美最大原住民族群——纳瓦霍族，约30万人口竟生活在一片放射性废料泄漏区，20年间罹患癌症率翻了一番……

当历史照进现实，美国原住民的悲惨境遇，一次次戳穿“美式人权”的虚头假面。“种族灭绝”“强迫劳动”“武力扩张”才是美国的立国之本，也是美国成功晋级超级世界强权的罪恶手段。

多少年过去了，美国政府或许知道，自己赖以建国的殖民黑历史上不得台面，所以绝口不提；美国政府或许也知道，殖民史虽然充满罪恶和血腥，但也带来了美国的“伟大”，所以不能自己打脸。这就助长了今日美国的种种痼疾：白人至上主义的自私、排他、残忍本性，渗透到社会的方方面面，甚至主导着美国政治；伴随“种族灭绝”而来的系统性种族歧视，沉渣泛起、屡屡作妖，令美国少数族裔“不能呼吸”。

“心里脏比身上脏更脏”。如此肮脏不堪的美国，总想把别人抹得跟它一样脏，仿佛只要这样，自己就不脏了。殊不知，这样只会自己越抹越脏。

（作者为本报评论员）

(责编：崔越、燕勐)