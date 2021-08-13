本报记者 李昌禹

8月12日，新疆维吾尔自治区第五十二场涉疆问题新闻发布会在新疆乌鲁木齐通过视频连线的形式举行。来自中国社科院、新疆大学、新疆师范大学的专家学者与中外媒体以连线直播的方式，通过大量的事实案例和详实的数据资料，揭露美国不顾自身种种人权劣迹，攻击污蔑新疆的恶劣行径。

针对美国一些反华势力大肆编造的所谓新疆实施“大规模强迫劳动”的谎言，新疆师范大学政法学院教授彭无情指出，美方编造谎言的目的就是以此借口滥用长臂管辖、出口管制措施，妄图通过制裁打压新疆企业、制造“强迫失业”“强迫贫困”，使新疆各族群众处于贫困、封闭、落后之中，以此祸乱新疆。但讽刺的是，美国自己才是真正存在强迫劳动的国家。美国有数百年贩卖、虐待和歧视黑奴的历史，强迫劳动是美国“发家史”上永远抹不去的污点。

“即便在21世纪，强迫劳动这种奴隶社会的遗毒在美国依旧根深蒂固，只不过受害者变了身份，从黑奴转变为外来移民。”彭无情说，过去5年，美国所有50个州和华盛顿哥伦比亚特区都报告了强迫劳动和人口贩运的案件。每年从境外贩运至全美从事强迫劳动的人口多达10万人，其中一半被贩运到“血汗工厂”或遭受家庭奴役。其中，美国农业领域是强迫劳动的重灾区，绝大多数农场工人为男性外来移民，其中很多不被登记注册并随时可能被驱逐出境。

此外，美国监狱和拘留系统暗藏强迫劳动污垢，滥用童工现象臭名昭著。美国是世界上唯一没有批准联合国《儿童权利公约》的国家。据美国一些行业协会的统计，美国约有50万名童工从事农业劳作，童工因农药致癌风险更是成年人的3倍。据国际劳工组织统计，迄今美国只批准了14项国际劳工公约；在劳工组织8个核心公约中，美国仅批准2个，是批准公约数量最少的国家之一。

针对美国一些反华势力称新疆实施“种族灭绝”，新疆大学教授祖力亚提·司马义表示，美方的指控子虚乌有。事实上，美国自己才是真正实施“种族灭绝”的国家。美国对原住民印第安人进行惨无人道的种族清洗。如今，以印第安人为主的原住民仅占美总人口的约2%，印第安人仍然过着二等公民般的生活，权利饱受践踏。

美国歧视并任意杀害非洲裔美国人。“警察暴力地图”网站数据显示，非洲裔只占美国总人口的13%，却占被警察枪杀人数的28%，非洲裔被警察杀死的概率是白人的3倍。2013年至2020年，约98%的涉案警察未被指控犯罪，被定罪的警察更是少之又少。特别是2020年，美国非洲裔男子弗洛伊德之死及其引发的大规模抗议活动，再次暴露出美国内存在的长期性、系统性的严重种族歧视，已经使美国少数族裔到了“不能呼吸”的地步。

美国肆意欺凌亚裔群体。“排华法案”直至1943年才宣告废止，美国国会直至2012年才象征性地作出道歉。新冠肺炎疫情背景下，美国各地针对亚裔的暴力行为加剧，各种欺辱、谩骂、攻击层出不穷。

“面对如此严重的‘种族灭绝’和种族歧视问题，美国还有什么资格对他国民族政策说三道四？美方应该先解决好自己国内问题，再‘关心’世界的情况。”祖力亚提·司马义说。

针对美国一些反华势力称新疆“压迫穆斯林”，中国社科院美国研究所研究员刘卫东表示，美国一方面大肆迫害穆斯林，大搞去伊斯兰化，另一方面又对中国新疆去极端化横加指责，假惺惺地对新疆的穆斯林表示“关心”，虚伪至极。

刘卫东表示，美国系统性迫害穆斯林的劣迹令人震惊。美国号称宗教信仰自由，但实际只是信仰基督教的自由，同为世界三大宗教之一的伊斯兰教却长期受到排挤、限制，甚至禁止。穆斯林群体长期受到歧视、打压，甚至迫害，美国一些政客和媒体竟然常常把穆斯林群体与恐怖分子画等号。至今，美国国内的穆斯林始终被视为“不受信任的外来人”。

美国曾于2017年1月27日签署了所谓的“穆斯林禁令”，禁止伊朗、伊拉克、利比亚、索马里、苏丹、叙利亚和也门等7个国家的公民进入美国。美国前总统特朗普的国家安全事务助理弗林将伊斯兰教比作“恶性肿瘤”，称伊斯兰主义为一种“隐藏在宗教外表背后”的“政治理念”，对穆斯林的恐惧是“合理的”。曾担任白宫首席战略师的班农则将伊斯兰教称作“世界上最极端的宗教”，宣称信奉伊斯兰教的人群正在美国建立“第五纵队”。

“他们丝毫不尊重伊斯兰教，更不是真的关心穆斯林，而是利用伊斯兰教，利用穆斯林的宗教感情，人为制造不稳定因素，以达到搞乱新疆的目的，这完全是狼子野心。”刘卫东说。

新疆维吾尔自治区人民政府新闻发言人徐贵相表示，“事实真相是最强大的谣言粉碎机”。当前的新疆，经济高质量发展，内生动力和可持续发展能力不断增强；社会大局稳如泰山，已连续4年多没发生暴恐案事件。当前，随着新疆的声音传遍全球，国际社会在涉疆问题上越来越明了。许多有识之士挺身而出，仗义执言，点赞新疆，指责美国，形成一股势不可挡的正义洪流。美国将谎言作为外交政策，在涉疆问题上睁着眼睛说瞎话，堪称“谎言制造机”，其丑恶行径必遭唾弃。

《 人民日报 》（ 2021年08月13日 03 版）

(责编：岳弘彬、郝江震)