本报驻美国记者 李志伟

近日，加拿大不列颠哥伦比亚省一个原住民儿童寄宿学校旧址附近，又发现了160多座没有标记的坟墓。这是两个多月内第四次在原住民儿童寄宿学校旧址附近发现大量无标记坟墓。死者中年龄最小的仅有3岁。这些发现引发国际社会对加拿大人权罪恶历史的关注与愤慨。

以“寄宿学校”名义关押原住民儿童，并对他们实施文化种族灭绝，堪称加拿大一段极其黑暗的历史。2015年，加拿大真相与和解委员会经过6年的调查，发布权威报告指出，自19世纪40年代到20世纪90年代，至少有15万名原住民儿童被强制送入寄宿学校进行“同化”。这些学校条件极差，学生普遍营养不良，许多儿童受到虐待和性侵，至少有3200人被虐致死。该报告认定，加拿大政府设立并运行原住民寄宿学校的做法属于“文化灭绝”。

事实上，一些加拿大原住民早在数十年前就已开始为自己曾在儿童寄宿学校遭受的暴行讨公道，但一直未能引起关注。直到2007年，加拿大政府才成立真相与和解委员会专门解决原住民儿童寄宿学校相关问题。

时至今日，加拿大对原住民的系统性歧视仍未停止。数据显示，原住民受犯罪行为攻击的概率比非原住民高出58%；原住民女性被谋杀和失踪的概率比白人高出16倍，1980年至2015年间有数千名原住民女性被谋杀或失踪。

俄罗斯卫星通讯社评论称，原住民“保留地”目前是加拿大生存状况最糟糕的地区，许多原住民沦为城市“边缘人”。加拿大《全国邮报》网站也刊文说，真相与和解委员会2015年提出的旨在改善原住民民生的94项措施，至今绝大多数都没有完全落实。

国际社会对加拿大严重的种族问题感到震惊。联合国人权事务高级专员巴切莱特敦促加拿大政府展开针对原住民“种族灭绝”问题的调查。她指出，加拿大政府过去和现行的政策以及在某些事务上的不作为，等于是对原住民进行种族灭绝，触犯了国际法。在联合国人权理事会第四十七届会议上，多国代表呼吁对加拿大原住民被残害案件进行全面、公正调查，确保所有责任人被绳之以法。

与此同时，加拿大并没有深刻反省、全面调查自身人权问题。联合国前高级人权专家扎亚斯表示，他曾收到加方对本国土著群体人权状况的10页回复，加方用前面9页吹嘘本国人权成绩，在最后一页宣称，《联合国土著人民权利宣言》不具备法律约束力。扎亚斯说：“这又是一个虚伪和双重标准的例子。”

加拿大萨斯喀彻温省原住民梅蒂人组织前主席罗伯特·杜塞特日前发表文章，指责加拿大政府在原住民问题上态度虚伪。他表示，在原住民寄宿学校旧址发现原住民儿童遗骸只是“冰山一角”，“加拿大人还没有准备好迎接即将到来的一切”。杜塞特还在文章中质问：“如果加拿大和其他国家的政府积极起诉在他国谋杀土著居民的人，那为什么加拿大联邦和省政府没有对在这里虐待、伤害和谋杀原住民儿童的个人和组织采取同样的行动？”

（本报华盛顿8月9日电）

《 人民日报 》（ 2021年08月10日 15 版）

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