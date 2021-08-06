上世纪六十多年间，澳大利亚政府强行将大约10万名原住民儿童与家人分开，送至专门机构或白人家庭“收养”，逼迫他们“融入白人社会”。800名健在受害者今年集体起诉澳大利亚联邦政府，后者5日宣布一项赔偿计划。

【赔偿姗姗来迟】

澳大利亚总理莫里森当天在议会宣布将拨款11亿澳元（约合52.6亿元人民币）解决原住民生存困境，其中大约3.78亿澳元（18亿元人民币）用作赔偿金。他说：“曾发生的事是我们国家历史上可耻一章。”

赔偿对象是上世纪不满18岁时在澳大利亚首都领地、北领地、杰维斯湾领地遭强行“收养”的原住民。这三个地区当年由联邦政府直接管辖。

按照政府方案，符合获赔条件的受害者每人可领取7.5万澳元（35.9万元人民币）的一次性赔偿金和7000澳元（3.3万元人民币）“创伤愈合金”。

人们把当年遭强行“收养”的澳大利亚原住民称作“被偷走的几代人”。今年4月，北领地800名健在受害者集体向法院起诉联邦政府，要求赔偿，所提遭遇从1910年直至上世纪70年代。

【伤害无法弥补】

澳大利亚联邦政府原住民部长肯·怀亚特说，他的母亲还是婴儿时就被带离父母，送去教会，直到20多岁才重聚，“给人情感造成的影响无法消除”。

澳原住民卫生机构“全国土著社群管理的卫生组织”首席执行官帕特·特纳说：“我们的许多（受害）同胞已经过世，包括我母亲。对那些过世的人，这是悲伤的一天；对活下来的人，是好的一天……我希望这（赔偿计划）能给‘被偷走的几代人’中仍健在者一些宽慰。”

特纳说，她的母亲上世纪20年代遭强行带离家人，直到70年代才团圆，“任何事都无法替代在家人身边的成长，永远无法弥补”。

【历史必须反省】

澳大利亚昆士兰州和西澳大利亚州迄今没有赔偿原住民受害者的具体计划。特纳向两州政府喊话：“时间到了，赔偿‘被偷走的几代人’。”

澳大利亚历史上，原住民受到英国殖民者和联邦政府迫害，原住民人口从殖民前的75万至100万锐减至如今不到8万，约占全国人口3%。

从1910年到上世纪70年代，澳大利亚联邦政府实行“白澳”、同化政策，暴行包括将大约10万名原住民儿童强行送至专门机构或白人家庭“收养”，切断他们与原生族群语言和文化的关联，逼迫他们学习“白人文化”。大量原住民儿童在“收养”机构遭虐待和性侵。

如今，澳大利亚原住民生存境况依然堪忧，诸多经济社会数据与非原住民差距大。官方数据显示，原住民人均预期寿命比非原住民短大约8年。（吴宝澍）（新华社专特稿）

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