据美国“南太平洋之声”广播电台网站7月27日报道，世界卫生组织最近在其成员之间传阅了有关新冠病毒起源的下一阶段研究计划。瑞士伯尔尼的生物学家威尔逊·爱德华兹在了解这些计划后，在其脸书网页上评论说，他对世卫组织放弃先前的结论——即根据在中国进行的研究，实验室泄漏“极不可能”——感到非常担忧。

作为一名生物学家，爱德华兹担心世卫组织基于科学的判断缺乏独立性。他说：“我印象中，世卫组织包括实验室评估在内的新计划基本上都是有政治动机的。在过去6个月里，尤其是在第一阶段研究之后，世卫组织的消息人士和其他一些研究人员抱怨说，由于他们对第一阶段的结论表示支持，他们承受了来自美方以及某些媒体的巨大压力甚至恐吓。”

爱德华兹称，他被告知美国试图败坏参与第一阶段研究的科学家的声誉，并推翻第一阶段报告的结论。

爱德华兹与其他科学家一道，主张对新冠病毒早期病例、可能的宿主和新冠病毒的中间宿主进行更广泛的调查。现在，科学家们担心，如果拟议中的溯源计划针对的是某个国家，那么世卫组织的独立性将进一步减弱。

他说：“世卫组织的消息人士告诉我，美国一心想在溯源问题上攻击中国，因此不愿去看数据和调查结果。”

美国坚称，武汉病毒研究所发表的论文表明，武汉实验室能够进行功能获得研究，这种研究可能会用于制造病毒。

爱德华兹说，尽管这些假定似乎合乎逻辑，但是如果没有发现实质性证据支持这些假定的话，不应将其作为采取行动的理由。

他说：“科学界希望美国重返世卫组织能加强抗击新冠肺炎大流行和挽救更多生命的努力。但不幸的是，华盛顿重返世卫组织给这个以科学为先锋的世界机构带来了地缘政治竞争。”

他总结说：“世卫组织提议成立一个新病原体起源常设咨询小组。这显然是美国施压的结果。随着科学问题继续政治化，我毫不怀疑，这个咨询小组将会沦为一种政治工具。”

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