本报驻美国记者 张梦旭

鉴于新冠肺炎感染和住院人数持续增加，美国洛杉矶县近日开始恢复室内公共场所戴口罩的强制规定。图为在美国洛杉矶国际机场佩戴口罩的旅客人群。

新华社发

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德尔塔毒株在美国迅速传播，疫苗接种进度却呈减缓之势，专家担心年轻人将成为感染的重点人群。美国去年人均预期寿命较上一年缩短1.5岁，创二战以来最大降幅。美联社认为，疫情反映并加剧了美国社会的不平等。

美国疾病控制与预防中心（CDC）日前发布的报告显示，美国新冠肺炎疫情正面临严重反弹，全美50个州的感染病例和住院病例增幅几乎均在上升。与此同时，全美疫苗接种速度明显放缓。有分析指出，随着高传染性变异病毒——德尔塔毒株的加速传播和疫苗接种率停滞不前，未来4到6周美国新冠肺炎病例日增长率可能会达到目前的近4倍。

50个州感染病例和住院病例增幅几乎均在上升

根据CDC发布的最新统计数据，截至美国东部时间7月27日下午，全美确诊病例较前一日新增53772例。《纽约时报》的统计显示，截至26日，全美过去一周平均日增确诊病例较两周前上升144%。全美50个州感染病例和住院病例增幅几乎均在上升。在佛罗里达、得克萨斯和密苏里3个疫苗接种率较低的州，新发病例占全美的40%。CDC表示，德尔塔毒株占了新发病例的83%，未接种疫苗的人群占住院病例的97%、死亡病例的99%。

与此同时，美国疫苗接种速度明显放缓。CDC的数据显示，目前美国日均接种48.2万剂，远远不及4月份日均接种超过300万剂的速度。按照目前的进度，还需要9个月才能覆盖75%的人口。

美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇25日表示，新增确诊病例数不断激增，尤其是未接种疫苗者的感染病例迅速增多，表明美国正沿着“错误方向”发展。福奇认为，目前美国仍有约半数人口未完全接种疫苗，这对美国来说是个问题，“我们几乎是在恳求那些未接种疫苗者赶紧去接种”。

美国有线电视新闻网指出，随着病例的增加和疫苗接种放缓，卫生专家担心年轻人将是下一阶段新冠病毒流行的重点人群。亚拉巴马大学伯明翰分校传染病学教授马拉佐说：“我们看到一些病情严重的年轻人接受了气管插管，这是一个巨大的警示。新毒株在美国的传播‘正处于野火的初期’，非常希望年轻人意识到问题的严重性并去接种疫苗。”CDC前主任弗里登表示，随着德尔塔毒株的加速传播和疫苗接种率停滞不前，未来4到6周美国新冠肺炎病例日增长率可能会是目前的近4倍。

少数族裔人均预期寿命缩短约3岁

CDC的报告显示，去年美国人均预期寿命为77岁4个月，较上一年缩短1.5岁，创第二次世界大战以来最高降幅。其中，少数族裔受影响最为严重，非洲裔和拉美裔人均预期寿命缩短约3岁。

CDC在6月发布的数据显示，拉美裔感染新冠病毒的风险是白人的2倍，需要住院治疗的风险是白人的2.8倍，死于新冠肺炎的风险是白人的2.3倍。原住民和非洲裔人群感染新冠肺炎及病亡的风险也都高于白人。美联社6月中旬援引各州过去4周内的统计数据举例说，在密歇根州，非洲裔占全州总人口的14%，但其新冠肺炎死亡人数所占比例却高达25%，类似情况也出现在其他很多州。

CDC的报告还指出，疫情对人均预期寿命的影响因族裔而异。其中，拉美裔人均预期寿命下降的九成原因在于疫情，白人和非洲裔的这一比例分别为68%和59%。疫情之外的其他原因也不容忽视，如滥用成瘾性药物、凶杀案件增加等。对非洲裔和拉美裔而言，缺乏高质量医疗服务、生活条件较差、低收入人群比例较高等也影响到人均预期寿命。

凯撒家庭基金会的研究人员最近警告称，过去几年，由于滥用药物和自杀率上升，美国人的预期寿命未实现增长，疫情进一步加大了美国与其他发达国家之间的差距。哈佛大学公共卫生学教授霍华德表示，新冠病毒大流行再加上既往存在的多种慢性疾病发病率上升，导致美国正在经历一场公共卫生灾难。

疫情凸显美国社会种族不平等

“由于很多病例被忽视或隐瞒了，美国实际死于疫情的病例数有可能要高得多。”美联社近日在文章中如此写道，疫情充分反映并加剧了美国社会的不平等。非洲裔、拉美裔和印第安人死于疫情的可能性是白人的两到三倍。同时分析显示，拉美裔的死亡年龄比其他群体要年轻得多。30到39岁的拉美裔死亡率是同年龄组白人的5倍，因为他们获得医疗保健的机会更少，健康状况更差，患糖尿病和高血压等基础疾病的比例更高。

《美国新闻与世界报道》在对2015年至2019年的联邦数据进行分析后发现，医疗领域的种族不平等在美国非常严重。研究人员对比了1400多家医院及其周边社区的种族或民族构成，发现少数族裔患者通常在质量较低的医院接受治疗。在每5家医院中，大约有4家医院的患者少数族裔比例偏低。像梅奥诊所、克利夫兰诊所和加州大学洛杉矶分校医学中心等美国顶级医院，非白人患者都低于其人口比例。

疫苗接种上的种族鸿沟也使得少数族裔面临更多风险。《国会山报》指出，在疫情中处境最糟糕的人，特别是非洲裔和拉美裔没有得到足够的疫苗。少数族裔的医疗保健资源不足，关于疫苗的错误信息泛滥，再加上美国医疗领域普遍存在的种族主义，都阻碍了非洲裔等人群接种疫苗的进度。更低的疫苗接种率显然让少数族裔更容易遭受德尔塔毒株的冲击。

福奇坦言，不同族裔间的卫生健康状况不平等凸显美国社会的“失败”。美国贝勒医学院国家热带医学院院长霍特兹表示，如果在疫苗鸿沟上找不到政治解决方案，美国在今年夏天和冬天都将面临新的感染高峰。哥伦比亚大学医学中心流行病学教授莫斯对此无奈地表示：“原本可以避免的悲剧仍在发生。”

（本报华盛顿7月28日电）

《 人民日报 》（ 2021年07月29日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)