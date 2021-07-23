人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

秘鲁——

重建草绳桥 编织新希望（患难见真情 共同抗疫情）

本报驻巴西记者  毕梦瀛
2021年07月23日05:20 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　从秘鲁古城库斯科出发，沿着崎岖的山路驱车约4小时便可抵达位于秘鲁南部库斯科大区卡纳斯省的克韦区。在险峻的峡谷沟壑中，有一座秘鲁仅存的草绳桥——克斯瓦恰卡桥。近日，当地居民用传统编织技艺对草绳桥进行了重建。

　　秘鲁是印加文明的发祥地。在古代印加王国，印加人用手编草绳建桥，穿越安第斯山的峡谷与河流，成就了规模庞大的印加帝国路网系统。2013年，有关重建加固克斯瓦恰卡桥的知识、技术和仪式被列入联合国人类非物质文化遗产代表作名录。

　　克斯瓦恰卡桥横跨在湍急的阿普里马克河上，连接着两岸4个原住民村落。居民用当地一种耐寒的野草编织成较小的绳索，这些小绳索再被编织成6条大绳索，两边固定在石头平台上，作为草绳桥的主要支撑和护栏。桥面用木棍和藤条铺成，用皮筋横向固定。草绳桥虽然看起来原始简易，但可承受56人同时通过。每年6月的第二周，当地居民都会用3天时间对草绳桥进行加固。

　　去年，新冠肺炎疫情导致草绳桥的加固工作中断。今年3月草绳桥被洪水冲坏。秘鲁有关部门立即派遣专家组前往现场，对桥体损伤状况进行评估，并与当地政府及有关组织探讨解决方案。

　　整个重建过程没有使用任何现代材料、工具或机械。粗壮坚韧的大绳每条足有70米长，被牢固地系在峡谷两侧石头做成的桥基上。当地居民分成两队，众人齐心协力，喊着响亮整齐的口号，合力拉拽，完成重建。

　　当地民众认为，印加草绳桥不仅连接峡谷两侧的村庄，也是连接现代和传统的桥梁。每年重建草绳桥是人们与自然、历史和文化沟通的方式。各个村落都参与协作，加固了他们的情感纽带和文化认同。疫情防控期间，各个村落能一起完成重建，更具有不同寻常的意义。库斯科大区州长保罗表示：“选择此时重建克斯瓦恰卡桥向外界表明，我们正在一步步从疫情阴霾中走出来。”

　　克韦区区长塔库马介绍说，区政府正在克斯瓦恰卡桥附近建立一个语言服务中心，以促进当地旅游发展。除了向游客提供语言服务外，服务中心还将设立展室及商店，展示售卖当地传统手工艺制品。

　　重建草绳桥的视频在社交媒体上引发了各国网友的热烈讨论。有网友表示，当地居民克服困难，编织起的不只是草绳桥，也是战胜疫情的希望。

　　（本报里约热内卢7月22日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年07月23日 16 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部