本报驻巴西记者 毕梦瀛

从秘鲁古城库斯科出发，沿着崎岖的山路驱车约4小时便可抵达位于秘鲁南部库斯科大区卡纳斯省的克韦区。在险峻的峡谷沟壑中，有一座秘鲁仅存的草绳桥——克斯瓦恰卡桥。近日，当地居民用传统编织技艺对草绳桥进行了重建。

秘鲁是印加文明的发祥地。在古代印加王国，印加人用手编草绳建桥，穿越安第斯山的峡谷与河流，成就了规模庞大的印加帝国路网系统。2013年，有关重建加固克斯瓦恰卡桥的知识、技术和仪式被列入联合国人类非物质文化遗产代表作名录。

克斯瓦恰卡桥横跨在湍急的阿普里马克河上，连接着两岸4个原住民村落。居民用当地一种耐寒的野草编织成较小的绳索，这些小绳索再被编织成6条大绳索，两边固定在石头平台上，作为草绳桥的主要支撑和护栏。桥面用木棍和藤条铺成，用皮筋横向固定。草绳桥虽然看起来原始简易，但可承受56人同时通过。每年6月的第二周，当地居民都会用3天时间对草绳桥进行加固。

去年，新冠肺炎疫情导致草绳桥的加固工作中断。今年3月草绳桥被洪水冲坏。秘鲁有关部门立即派遣专家组前往现场，对桥体损伤状况进行评估，并与当地政府及有关组织探讨解决方案。

整个重建过程没有使用任何现代材料、工具或机械。粗壮坚韧的大绳每条足有70米长，被牢固地系在峡谷两侧石头做成的桥基上。当地居民分成两队，众人齐心协力，喊着响亮整齐的口号，合力拉拽，完成重建。

当地民众认为，印加草绳桥不仅连接峡谷两侧的村庄，也是连接现代和传统的桥梁。每年重建草绳桥是人们与自然、历史和文化沟通的方式。各个村落都参与协作，加固了他们的情感纽带和文化认同。疫情防控期间，各个村落能一起完成重建，更具有不同寻常的意义。库斯科大区州长保罗表示：“选择此时重建克斯瓦恰卡桥向外界表明，我们正在一步步从疫情阴霾中走出来。”

克韦区区长塔库马介绍说，区政府正在克斯瓦恰卡桥附近建立一个语言服务中心，以促进当地旅游发展。除了向游客提供语言服务外，服务中心还将设立展室及商店，展示售卖当地传统手工艺制品。

重建草绳桥的视频在社交媒体上引发了各国网友的热烈讨论。有网友表示，当地居民克服困难，编织起的不只是草绳桥，也是战胜疫情的希望。

（本报里约热内卢7月22日电）

《 人民日报 》（ 2021年07月23日 16 版）

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