人民网北京7月22日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：莫斯科时间7月21日晚，俄罗斯总统新闻局发布消息称，普京总统就中国河南省多地因强降雨造成严重内涝向习近平主席致慰问电。中方对此如何评价？

赵立坚：今年是《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年，两国关系处于历史上最好时期。河南省发生严重内涝后，普京总统第一时间向习近平主席致慰问电。这充分体现了中俄守望相助的新时代关系内涵和两国元首的亲密个人友谊。中方对此表示衷心感谢，并愿与俄方一道，遵循《条约》确立的世代友好理念和新型国际关系准则，推动两国关系不断取得新的成就。

《澳门月刊》记者：据英国《金融时报》报道，米兰癌症研究中心等意大利两家实验室研究人员在7月19日发表的一篇论文中表示，在对2019年10月采集的血液样本进行检测后发现，样本中存在通常会在新冠病毒感染后所观察到的抗体。另据《华盛顿邮报》报道，7月20日，针对美国肯塔基州共和党参议员兰德·保罗有关“武汉实验室泄漏新冠病毒”言论，美国福奇博士表示对其宣扬的谎言极其反感，如果真有人撒谎，那正是参议员本人。发言人对此有何评论？

赵立坚：在回答你的问题之前，我想先和大家分享一下今天上午国务院新闻办公室举行的主题为新冠病毒溯源新闻发布会的有关情况。

中方表示，关于中国-世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告，越来越多科学证据表明，报告是一份很有价值、权威的、经得起科学和历史检验的报告。关于武汉病毒研究所，该所从未设计、制造和泄漏新冠病毒，没有开展过冠状病毒增益功能研究，该所职工和研究生截至目前没有一人感染新冠病毒。关于云南省墨江县矿工生病，通过多次核酸、抗体、基因组测序等检测，没有在矿工血清样品中检测到蝙蝠冠状病毒，这表明有关病例和新冠病毒毫无关系。

会上，中方再次阐明了对下阶段溯源的立场和态度，那就是溯源工作一定要本着科学原则，按科学规则推动。中方一贯支持科学地开展病毒溯源，反对将溯源工作政治化。第二阶段溯源应该在第一阶段溯源的基础上来延伸，应该以世卫大会有关决议作为指引，经过成员国充分讨论磋商后开展。对第一阶段病毒溯源已开展过的，尤其是已经有了明确结论的，就不应该再重复开展，而应该在成员国充分广泛磋商的基础上，推动在全球多国多地开展早期病例搜索等方面的溯源工作。

关于你提到的问题，我想强调的是，一段时间以来，国际社会已有越来越多2019年下半年全球多点多地出现新冠病例的报道，仅在美国就有至少五个州的新冠病毒感染情况早于美国首例确诊病例报告时间。这也再次说明，新冠病毒溯源是一个复杂的科学问题，应基于全球视野，由全球科学家合作开展。但大家看到的是，美国个别人依然视科学和事实而不见，执迷于政治操弄，炒作所谓“实验室泄漏论”，鼓吹情报溯源，打压、威胁发出客观、理性声音的专家学者，企图通过抹黑他国、转嫁自身抗疫不力的责任。美国个别人将政治凌驾于科学之上，将政治私利置于人民生命健康之上，这也是美国抗疫不力的重要原因。

在溯源问题上，美国一些人或许心里真的有鬼。今年6月《名利场》披露，美国政府内部警告，不要对新冠病毒的起源进行调查，否则可能打开装满蛆虫的罐子。事实上，对于国际社会针对德特里克堡生物实验室以及美国海外200多个生物实验室的严重关切，美方始终三缄其口。美方必须明白，对于历史上前科累累的德堡，对于曾因实验室违规、污染物泄漏等臭名昭著的德堡，包括中国在内的国际社会有充分理由提出疑问，要求美方作出澄清和交代，并呼吁世卫组织前往彻查。这样的要求不仅是为了新冠病毒溯源，也是为了各国人民的生命安全。美方不给出合理解释，质疑就不会结束。

《人民日报》记者：19日，韩国登山家金洪彬自巴基斯坦境内攀登布洛阿特峰，登顶后在下山过程中失联，可能跌落至中方境内。韩外交部称，中国联合搜救队已抵达金滑坠地。因救援地天气恶劣，中方尚无法出动救援直升机，待天气好转即开始搜救工作。中方能否证实？下一步将如何开展搜救工作？

赵立坚：中方十分关心金洪彬先生的安危。中方接到韩方救援请求后，立即紧急部署开展搜救行动。新疆维吾尔自治区政府成立救援指挥部，制定专门搜救方案。此前因救援地天气恶劣，无法实施搜救。今天天气有所好转，两架直升机载5名搜救队员及装备物资已经抵达海拔4600米登山大本营，开始搜救行动。下一步，中方将继续从人道主义出发，积极做好后续搜救工作。

彭博社记者：美国常务副国务卿舍曼将于下周在天津与王毅举行会见。下一步，中方是否会与布林肯国务卿举行会谈？中美两国是否可能举行元首会见？为何选择在天津举行本次会见？

赵立坚：昨天我们已经介绍了，美方提出希望安排美国常务副国务卿舍曼近期访华，同中方就中美关系交换意见。经双方商定，舍曼将于7月25日至26日访问天津。届时，中国外交部主管中美关系的谢锋副部长将与舍曼会谈。之后，王毅国务委员兼外长将会见舍曼。中方将向美方表明对发展中美关系的原则立场以及维护自身主权安全发展利益的坚定态度，要求美方停止干涉中国内政、损害中国利益。

至于你提到的具体问题，我们将此访安排在天津，主要是出于防疫安排，还有考虑到天津离北京比较近的原因。

至于你提到的其他的中美会晤等方面的问题，我目前没有要发布的消息。

总台央广记者：近期，一款名为“飞马”的间谍软件受到国际舆论广泛关注。据报道，这款软件被用来监控包括多国政要、政商人士和媒体记者的手机。有媒体评论称，近期就网络安全问题批评中国的美国针对此事却沉默不语，这没法不让人觉得蹊跷。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到了有关报道。如果属实，中方对此强烈谴责。这再次表明网络监听等网络安全威胁是各国共同挑战，各国应在相互尊重、平等互利基础上，通过对话合作携手应对威胁。令人意外的是，美国政府口口声声称“维护网络安全”，对此却三缄其口。美方所做的，反而是拉帮结伙，在网络安全问题上以莫须有罪名对中国造谣抹黑，这恰恰反映了美方做贼心虚的心理。

世界上大多数网络攻击都来自美国，这早已是公开的秘密。公开资料显示，美国国家安全局在华盛顿、纽约、旧金山、西雅图等八大城市秘密建有网络监听中心，截取分析全球互联网通信流量，监视通过美国本土的大量电子邮件、电话和在线聊天。在大量网络攻击工具和黑客队伍的支撑下，美国对别国实施的网络攻击从未停止，或利用漏洞破坏核反应设施设备，或入侵电网并植入恶意代码，或攻击别国电网导致大面积停电和基础设施瘫痪。美国还长期对别国重要设施和企业系统性窃取信息，导致他国遭遇巨大损失。

我想问一问美方，美方把维基解密的创始人阿桑奇关进监狱，对斯诺登恨之入骨，是不是因为他们揭露了美方窃听窃密的黑历史？美方指责中国搞网络攻击，请美方拿出证据来！美方出于政治目的颠倒黑白，既洗白不了自己，也不会为世人所接受。

巴通社记者：巴基斯坦政府和人民就中国河南省近日遭遇洪涝灾害、蒙受生命财产损失表示慰问，并表示愿根据中方需要提供援助。中方对此有何评论？

赵立坚：中方对巴方的关心和支持表示衷心感谢。中国和巴基斯坦是全天候战略合作伙伴，是患难与共的朋友，始终同舟共济、守望相助。今年是中巴建交70周年。中方愿以两国建交70周年为契机，推动中巴关系迈上新台阶，为推动构建新型国际关系、推动构建人类命运共同体注入新动力。

印度广播公司记者：韩国和美国留学生正陆续返华。他们入境中国需要遵守哪些防疫措施？同样的防疫措施是否也适用于等待赴华的印度留学生？

赵立坚：我能告诉你的是，中国政府始终高度重视外国留学生来华问题，将在确保防疫安全的前提下，统筹研究外国留学生返华复课事宜。

印度广播公司记者：你能否证实中国驻韩国和美国使馆是否向两国留学生颁发了签证？

赵立坚：我不掌握你说的有关情况。在外国留学生返华问题上，中方将继续根据疫情形势发展，在科学分析的基础上，统筹确定各项防控措施。我们愿意在确保防疫安全的前提下，积极构建健康、安全、有序的中外人员往来秩序。

《中国日报》记者：7月20日，日本外务省网站发布其事务次官森健良与到访的美国常务副国务卿舍曼双边会谈新闻稿，就东海、南海等问题指名道姓批评中方，重申台海和平稳定重要性，并对新疆、香港事务表达严重关切。中方对此有何评论？

赵立坚：对于日美涉华消极动向，中方已经在北京和对方首都提出严正交涉，表达强烈不满和坚决反对。我要强调的是，台湾、涉港、涉疆问题都是中国的内部事务，不容任何外部势力干涉。任何人都不要低估中国人民捍卫国家领土主权的坚强决心、坚定意志和强大能力。

在涉海问题上，中方维护国家领土主权和海洋权益的决心坚定不移，同时愿继续通过协商谈判同有关国家妥善处理分歧。任何外部势力无论以何借口介入东海、南海局势，都只会给本地区的和平与安宁带来不必要的干扰，也不符合本地区国家的利益。

日本经济新闻记者：东京奥运会将在明天开幕。中方这次不准备派遣高官前往大会，是吗？

赵立坚：我可以告诉你，中方支持日本成功顺利举办东京奥运会。由中国国家体育总局局长苟仲文率领的东京奥运会中国体育代表团已经抵达日本。

总台央视记者：据报道，7月20日，斯里兰卡斯里贾亚瓦德纳普拉大学发布关于中国国药疫苗有效性研究报告。结果显示，95%人群在接种两剂国药疫苗后可产生抗体，81.25%的人群中可诱导产生中和抗体。研究还发现，国药疫苗对新冠变异毒株德尔塔株非常有效。同日，马来西亚卫生总监也表示，一些媒体炒作科兴疫苗安全性问题是夸大其词。发言人有何评论？

赵立坚：我注意到有关报告。越来越多的科学理性声音为中国疫苗正名，为中国疫苗贴上“安全标签”。这充分说明，中国疫苗是有效的、安全的。

中方一贯主张深化疫苗国际合作，确保疫苗在发展中国家的可及性和可负担性，让疫苗成为全球公共产品。截至目前，中方共向100多个国家和组织提供超过5亿剂的疫苗。中方一直积极支持并参与“新冠肺炎疫苗实施计划”。中国疫苗获得世卫组织紧急使用认证之后，有关企业全力组织生产保供，未来4个月内将向“实施计划”提供1.1亿剂疫苗现货，并就长期供苗达成意向。目前，100多个国家批准使用中国疫苗。30国领导人已公开接种中国疫苗。多国政要高度评价中国疫苗为当地抗疫所作的重要贡献，接种中国疫苗的外国民众也为中国疫苗投下了赞成票。

中方愿同各国继续团结协作，向世界特别是向发展中国家提供更多安全、放心、有效的疫苗，促进疫苗在全球公平分配和使用，促进全球抗疫合作，为尽快彻底战胜疫情作出积极贡献。

新华社记者：据报道，美贸易代表戴琦同澳大利亚贸易部长提恩21日举行会晤。戴琦称，美正密切关注澳中贸易紧张关系。美将同澳站在一起，解决这一共同挑战，支持以规则为基础的国际贸易，以促进公平、市场导向的贸易实践。美承诺继续同澳等盟友合作，应对中国所实施的伤害美澳两国工人、商人以及公民的政策。双方承诺将继续就应对经济胁迫等非市场行为进行高级别磋商。中方对此有何评论？

赵立坚：美方言论完全是颠倒黑白、是非不分。

中澳关系面临的困局，是澳方粗暴干涉中国内政、损害中国利益、对中国采取贸易歧视性做法而挑起，责任不在中方。

中国一不动辄霸凌制裁，二不长臂管辖，三不无理打压各国企业，一贯坚定支持多边主义和以世贸组织为核心的多边贸易体制，按照平等互利原则开展国际经贸合作。美方对多边贸易体制下的机制和规则“合则用，不合则弃”，挥舞“制裁大棒”对中国随意挑起“贸易战”，滥用国家安全名义肆意打压中国高科技企业，大搞脱钩断供，人为割裂破坏市场多年形成的产业链、供应链，严重违背市场经济规律和世贸组织规则。美方却将自己扮成“受害者”。“不公平”和“胁迫”的帽子扣不到中国头上。美方还是留着自己用吧。

美方应当反躬自省、纠正错误，而不是发表罔顾事实、不负责任的言论。

《北京青年报》记者：据报道，7月19日至20日，土耳其总统埃尔多安访问“北塞浦路斯”，期间与“北塞”领导人共同宣布进一步开放瓦罗莎封锁区。塞政府对此表示强烈抗议。欧盟、美、俄、英、希均发声表达关切。中方对此有何评论？

赵立坚：作为联合国安理会常任理事国，中国一贯支持塞浦路斯问题在联合国相关决议基础上得到公正、合理解决。我们呼吁相关方切实遵守联合国安理会有关决议，多做有利于维护地区和平稳定的事，为推动塞浦路斯问题尽早得到全面、公正和持久解决创造条件。

印度广播公司记者：有大量中外媒体报道显示，有数万名韩国和美国留学生返华复课了，你是说这些都是假新闻吗？

赵立坚：我刚才已经充分表明了中方的立场。考虑到现在世界疫情形势的发展，中方正在统筹疫情防控，也在研究外国留学生返华的事宜。

印度广播公司记者：你的意思是中国驻韩国和美国使馆向两国留学生颁发了签证？

赵立坚：我也只是看到了有关的报道。

(责编：张信凤、常红)