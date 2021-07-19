新华社渥太华7月18日电（国际观察）加政府作秀甩锅 原住民冤魂难安

新华社记者李保东

最近两个月，加拿大先后在4所原住民寄宿学校旧址附近发现总共1000多座无标记的坟墓，死者中年龄最小的仅有3岁。这些发现一次次震惊加拿大和国际社会。

分析人士指出，加拿大长期利用原住民儿童寄宿学校对原住民实施文化种族灭绝，但加政府一直掩盖这段黑暗历史，并利用法律诉讼、口惠而实不至的“主动赔偿”等方式拖延问题解决，导致这些暴行直到现在才为世人知晓。虽然加拿大政府在舆论压力下采取了一些措施，但这些措施基本只具象征意义，原住民期待的正义远未到来。

残酷暴行

加拿大媒体7月12日报道，该国不列颠哥伦比亚省一个名为“库珀岛工业学校”的原住民儿童寄宿学校旧址附近发现了160多座没有标记的坟墓。此前，不列颠哥伦比亚省“坎卢普斯印第安寄宿学校”旧址附近5月底发现215具遗骸；萨斯喀彻温省“马里瓦尔印第安寄宿学校”和不列颠哥伦比亚省“圣尤金教会学校”旧址附近6月下旬分别发现751处和182处无名坟墓。

以“寄宿学校”名义关押原住民儿童，并对他们实施文化种族灭绝，堪称加拿大一段极其黑暗的历史。2015年，加拿大真相与和解委员会公布的一份报告显示，自19世纪40年代到20世纪90年代，加政府建立了至少139所寄宿学校，至少有15万印第安人等原住民儿童被强制送入寄宿学校，许多人在那里遭到残酷虐待，至少有3200人被虐致死。有学者估计，受害儿童人数远不止这些。

原住民们指出，这些寄宿学校就是“集中营”，残暴、歹毒、狂悖、无耻等词汇，都不足以描述加拿大白人至上主义者的人面兽心和阴险狠毒。

长期隐瞒

一连串无名墓的发现，让许多加拿大民众第一次知道了自己国家对原住民实施种族灭绝的肮脏历史。不少加拿大人在网络上表示，过去一直认为加拿大是世界上“最伟大”的国家，但现在说自己是加拿大人时会感到羞耻。

事实上，一些加拿大原住民早在数十年前就已开始为自己曾在儿童寄宿学校遭受的暴行讨公道，但一直未能引起关注。这一方面是因为加政府和司法系统一直竭力掩盖这段历史，拒绝公开相关历史记录；另一方面也是因为加拿大政府长期将原住民儿童寄宿学校发生的罪行仅归为法律问题，拒绝从政治层面清算制度性罪恶。这样的做法掩盖了问题的本质，也误导了民众。

近些年来，随着不少寄宿学校幸存者在律师的帮助下赢得对政府的诉讼，加政府意识到，若能与原住民达成和解并一次性给予赔偿，赔偿金额将比法庭一次次判罚的赔偿金少很多，这才表示愿意“主动赔偿”，并于2007年成立真相与和解委员会专门解决原住民儿童寄宿学校相关问题。

加拿大《全国邮报》网站日前刊文说，该委员会2015年提出的旨在改善原住民民生的94项措施，至今绝大多数都没有完全落实。对此，原住民多次批评加政府虚伪和言行不一，其道歉和赔偿并非发自真心。

作秀甩锅

原住民儿童寄宿学校的罪恶历史曝光后，加拿大民众纷纷通过各种方式对政府表示义愤和谴责，包括首都渥太华在内的一些地方政府还取消了加拿大国庆日的庆祝活动。

在舆论压力下，加拿大总理特鲁多7月6日宣布，他推荐有原住民血统的玛丽·西蒙为加拿大总督，英国女王已接受这一建议。西蒙将成为加拿大建国150多年来的首位原住民总督。

但有观察人士指出，特鲁多此举充满政治算计。当前他领导的自由党政府为少数党政府，他正计划抓住加拿大逐渐走出新冠疫情的时机，在今年9月提前举行大选。加媒体指出，任命西蒙为加拿大总督，既可安抚愤怒的加拿大民众，又能让原住民产生好感，从而为自由党赢得更多选票，同时还能让提前两年举行大选的计划更容易获得总督批准，可谓一举多得。

此外，特鲁多还不断要求天主教教会承担其在管理原住民儿童寄宿学校中的责任，呼吁教皇到加拿大向原住民道歉。对此，有媒体指出，加政府不应只向教会施压，因为寄宿学校是由政府建立和资助的。原住民领袖也批评加政府企图转移视线、混淆视听。

分析人士指出，加政府当前做法不过是政治作秀和甩锅推责，无法真正为遭受迫害的原住民伸张正义，更难以消除加拿大存在的系统性种族主义问题。

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