美国国家跨部门消防中心说，截至15日，美国共有70处主要山火仍在蔓延，影响11个州。最大一处火灾发生在俄勒冈州，致使大约2000人撤离。

据路透社15日报道，俄勒冈州那场火灾7月6日爆发，始于波特兰市以南地区，过火面积已经超过9.186万公顷。火灾主要影响一座国家森林公园和周边地区。

俄勒冈州火灾应急指挥官乔·赫塞尔说：“极度干旱的植被和干燥天气对我们不利。”

俄勒冈州林业部门发言人吉姆·格斯巴彻说，超过1700名消防员、10多架消防直升机参与灭火，目前是山火季早期，“我们对消防资源的需求就达到这个程度实属罕见”。

俄勒冈州政府部门官员说，大约2000人因林火撤离，至少21处房屋和54座其他建筑物被毁。火灾迄今没有致人死亡或受重伤。

除俄勒冈州，加利福尼亚州、华盛顿州等也在经受山火考验。加州布特县14日爆发山火，火灾地点靠近帕拉代斯镇（又译“天堂镇”）。

2018年11月8日开始的一场山火持续燃烧超过两周，把帕拉代斯镇几乎烧成废墟，致1.1万所住宅烧毁，大批居民逃离家园，85人遇难。

在华盛顿州，西雅图市东北方向一处原住民保留地12日以来遭遇由闪电引发的林火，过火面积将近9270公顷。20%的火情已经得到控制。（杜鹃）【新华社微特稿】

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