蒋佳欣

当地时间7月15日，加拿大坎卢普斯市公布对该市一所印第安寄宿学校旧址进行探测的报告，确认该校旧址附近又发现可能埋葬着200个儿童的墓穴，实际数目可能更多。加上此前发现的215具儿童遗骸，该寄宿学校及附近埋葬的原住民儿童遗骸数量达400具以上。加拿大严重的系统性种族主义问题又一次暴露在世人面前。

无标记坟墓频遭曝光

综合外媒报道，近两个月以来，加拿大多所原住民寄宿学校旧址附近，接连发现上千个此类“无标记、无记录”墓地。

一座座无名坟墓，揭开的只是加拿大“黑历史”的冰山一角。加拿大真相与和解委员会2015年发布关于加寄宿学校系统历史的最终报告显示，从19世纪40年代到20世纪90年代，至少有15万印第安人、因纽特人和梅蒂人等原住民儿童被强制送入寄宿学校。寄宿学校对原住民儿童进行了残酷虐待，至少有3200名儿童被虐待致死。报告还指出，加拿大政府销毁了20多万份寄宿学校记录档案，大量原住民的历史被抹去。

中国社会科学院世界经济与政治研究所副研究员肖河在接受本报采访时表示，无论是哪一个国家，都将维护公民的人身权利作为人权保护的基础，包括不得非法伤害和强制他人。加拿大原住民儿童寄宿学校事件是无可辩驳的大规模、长时间多重人权侵害事件。

殖民特性加剧种族歧视

历史的罪恶不容遗忘，而现实中加拿大原住民遭受的不公和歧视还在继续。据加媒近日报道，加拿大原住民医生马克基斯指出，原住民患者遭受了加拿大医疗体系的长期忽视和种族歧视，导致更多健康问题和不必要的死亡。

加拿大历史学家泰勒·诺克斯刊文称，白人至上主义如今在加拿大社会依然根深蒂固，成为阻碍其在人权和种族问题上改过自新的重要因素。

肖河指出，加拿大建立政府资助的寄宿学校体系，其内心动机是要推行“文化灭绝”，将儿童与原生家庭分离，断绝其身份和文化上的传承。“这种公开和系统性的强制‘种族同化’，在第二次世界大战后已是‘人人喊打’，但加拿大的寄宿学校体系最迟一直运转至1996年，是典型的‘明知故犯’，不能拿‘历史’当作免责‘挡箭牌’”。

“在自诩为‘多元社会’的加拿大，种族主义和所谓‘白人优越论’仍然根深蒂固。包括加拿大在内的西方国家普遍不认可经济权利也是基本人权的一部分，导致社会不平等加剧。”肖河指出，同时，加拿大作为殖民地国家的特殊性加剧了国内种族问题。加主流白人群体在历史上是外来殖民者，原住民则沦为了少数族裔。加当局担心其“白人国家”“西方国家”的身份被动摇，在侵犯原住民人权罪行曝光后，试图“就事论事”、遮遮掩掩，没有呼应原住民的号召，建立强有力的调查委员会予以独立彻查。

双标行为暴露虚伪面目

长期以来，加方对本国原住民遭受迫害的事实和真相敷衍塞责，却对别国指手画脚。一些加拿大政客频频炒作涉疆谎言，污蔑中国新疆存在所谓“人权问题”。加方还纠集一些国家无理攻击中国涉疆、涉港、涉藏政策，受到国际正义声音的谴责。

6月22日，在联合国人权理事会第47届会议上，白俄罗斯代表65个国家作共同发言，强调香港、新疆、西藏事务是中国内政，外界不应干涉。

“加方打着‘人权’幌子，为其追随美西方的反华外交政策寻求‘正当性’，注定不得人心。”肖河指出，加方应以当前“人权危机”为契机，以国内外舆论压力倒逼国内改革，直面长期掩盖的历史问题，追究当事者的政治和道义责任，奠定真正实现种族和解的基础。加方应改变观念，更加深刻认识到经济社会权利和身份文化权利之间的关系，不能“头痛医头，脚痛医脚”，而要切实改善少数族裔民生问题，赋予他们“公平竞争”的条件，让少数族裔的身份文化权利真正站住脚。

(责编：岳弘彬)