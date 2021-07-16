人民网北京7月16日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：15日，国务委员兼外交部长王毅访问乌兹别克斯坦。请问此访取得哪些成果？

赵立坚：当地时间15日，国务委员兼外长王毅访问乌兹别克斯坦，同乌总统米尔济约耶夫举行会见，并同乌外长卡米洛夫就双边关系交换了意见。

王毅国务委员表示，明年是中乌建交30周年。两国关系发展站在了新的历史起点。双方要一如既往相互坚定支持各自选择的发展道路，相互坚定支持在涉及彼此核心利益问题上的原则立场。中方愿同乌方共同筹备建交30周年庆祝活动，共同规划下一个30年双边关系发展，开创两国互利合作更加广阔的前景，造福两国和两国人民。中方支持乌方明年筹办上合组织撒马尔罕峰会，愿同乌方共同努力，推动上合组织进一步发展。

米尔济约耶夫总统热烈祝贺中国共产党成立100周年，表示由衷赞叹中国发展成就，愿意了解和借鉴中国的发展经验，特别是减贫经验，期待在乌兹别克斯坦复制中国的奇迹。当前，乌中关系在疫情背景下仍取得巨大发展，双边贸易、投资快速增长。乌方愿以庆祝两国建交30周年为契机，同中方制定新的5年合作计划，给双边合作注入新动力，并同中方一道推动上合组织取得更大发展。

《环球时报》记者：近日，有媒体报道称，美国不仅让本国穆斯林长期遭受歧视和不公平待遇，还发动对伊拉克、叙利亚等多国战争，造成难以计数的穆斯林平民死伤。美国对待穆斯林群体的所作所为，已使美国成为所谓“普世价值”的最佳反面教材。中方对此有何评论？

赵立坚：美国是如何对待国内外穆斯林民众的，美方心知肚明，世人也都看得一清二楚。

美国对本国穆斯林的歧视和不公平对待由来已久。“9·11”事件后，美国穆斯林群体遭受到前所未有的冲击，不仅在生活、就业等方面受到歧视，还遭受各种各样的仇恨犯罪和虐待。2017年1月，美国政府颁布“禁穆令”，使美国穆斯林境遇每况愈下。有媒体评论称，美国穆斯林如同一个半世纪以前的天主教徒那样，因为自己的信仰而遭到政治上的歧视和孤立。虽然美国政府后来取消了“禁穆令”，但今年4月发布的《总统关于斋月开始的声明》依然不得不承认，美国穆斯林仍然是欺凌、偏执和仇恨犯罪的目标。根据美方自己的调查结果，75%的美国成年穆斯林表示美国社会存在大量对穆斯林的歧视，69%的普通公众也持相同观点。50%的美国穆斯林认为，近年来在美国做一名穆斯林变得更加困难。

美国穆斯林的遭遇就是一面照妖镜，照出了美方所谓“人权至上”“普世价值”的虚伪面目。美国还以“反恐”之名发动阿富汗、伊拉克、叙利亚战争，造成难以计数的穆斯林平民死伤。美方对自己在穆斯林人权上的劣迹和罪行视而不见，反而频频炮制涉疆谎言，这是赤裸裸的虚伪和双标。美国一些人常把关心新疆穆斯林挂在嘴边。就算是太阳从西边出来，中国人民也不会相信他们的鬼话。

美方应该做的是反躬自省,切实解决好自身存在的穆斯林人权问题，而不是打着关心穆斯林人权的幌子，对他国进行诬蔑抹黑。

湖北广电记者：2021年中国经济半年报昨天出炉，在世界经济复苏不确定性加剧、不平衡问题突出的背景下，中国经济的表现将对世界经济有何助益？

赵立坚：今年上半年，中国持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展的成果，经济稳定恢复，稳中加固、稳中向好，显示出强大韧性和活力。上半年国内生产总值同比增长12.7%，经济结构调整优化、创新动能持续增强、质量效益总体提升、民生保障持续改善。

中国经济持续稳定增长，市场更加开放，营商环境不断改善，外贸进出口延续良好势头，对外开放的大门越开越大，将为世界经济复苏注入更多正能量。世界银行最新发布的《中国经济简报》，将今年中国经济的增速预期从8.1%上调到8.5%，指出2021年东亚和太平洋地区的强劲复苏将主要得益于中国经济的增长，预计2021年中国对世界经济增长的贡献将超过1/4。中国经济持续向好，将为疫后世界经济重回正轨、重拾信心、重现增长继续提供强大动力。

《澳门月刊》记者：一个多月以来，加拿大多所天主教寄宿学校旧址陆续发现1100多具原住民儿童的遗骸。当地时间15日，加拿大坎卢普斯市赛克维派克第一民族（即原住民）举行新闻发布会，公布使用探地雷达对坎卢普斯市一所印第安寄宿学校旧址进行探测所获得的最初报告，又发现200个儿童墓穴，该校旧址此前已经发现215具原住民儿童遗骸。这再次暴露了加方严重的系统性种族主义问题，引起加拿大社会各界和国际社会广泛关注。近日，有媒体报道称，加拿大于1876年出台、几经修改后仍然生效的《印第安人法》事实上构成了加拿大政府对原住民进行“合法”掠夺与迫害的法律基础。中方对此有何评论？

赵立坚：一锤又一锤。最近加拿大连续发现大量原住民儿童遗骸和无名坟墓让人震惊。但这揭开的可能只是加拿大种族主义问题的冰山一角。你提到的《印第安人法》，是几个世纪以来加拿大原住民苦难史的见证。

根据该法1894年修订版的规定，7至16岁的原住民儿童必须在所谓“寄宿学校”接受所谓“义务教育”——剪去长发，禁止使用自己的语言，禁止奉行自己的文化。据不完全统计，从19世纪末到20世纪末，加拿大政府强制将至少15万名原住民儿童送入所谓“寄宿学校”。加拿大真相与和解委员会指出，加拿大政府的目的，是为殖民者掠夺原住民的土地和资源，并对他们实施“文化种族灭绝”。

《印第安人法》还剥夺了加拿大原住民的生存和发展空间。该法规定，加拿大政府有权以修建铁路、电网和公路等公共设施为由，在未经原住民同意、也不提供补偿的情况下征用原住民保留地。保留地的矿产、沿海水域和湿地等资源不归原住民所有，根本无法为原住民提供足够的生存资源。许多原住民不得不放弃作为印第安人的身份和权利，离开家园到城市谋生，在主流社会的排挤和同化中沦为城市边缘人。

有加拿大学者指出，《印第安人法》由占主导地位的殖民者制定，是加拿大政府单方面强加于原住民的不平等条款。加拿大政府应该扪心自问，加方对原住民的压迫和掠夺何时才能根除？加方何时还原住民一个公道，何时给历史、给世界一个负责任的交代？

总台国广记者：近日，南非多地发生抗议示威活动，并引发打砸抢烧等暴力骚乱事件。这同时也波及到中国在南非人员，部分旅南侨胞和中资企业人员在骚乱中遭受严重损失。请问发言人有何评论？

赵立坚：中方高度关注南非当前事态发展，支持南非政府止暴制乱的努力。我们相信在拉马福萨总统领导下，南非政府能尽快恢复社会秩序和经济稳定。我们对部分在南中国公民在此次暴乱中遭受严重财产损失、生命安全受到严重威胁表示关切。中方已要求南非政府有关部门加大对在南中国公民和企业的保护。南非方承诺将加大力度保护在南中国公民生命财产安全。

新华社记者：今天是《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年。20年间，《条约》对中俄关系发展起到了怎样的作用？中俄双方在当前国际形势下庆祝《条约》延期有何现实意义？

赵立坚：今天是《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年纪念日。《条约》确立的世代友好理念和新型国际关系原则是国际关系一大创举，为迈入新世纪的中俄关系长期健康稳定发展奠定了坚实法律基础，为两国开展各领域友好合作确立了基本原则。如今的中俄关系百炼成金，坚如磐石，成为互信程度最高、协作水平最高、战略价值最高的一组大国、邻国关系。

回望新世纪以来中俄关系发展之路，《条约》的签署无疑是具有重要里程碑意义的大事。今天，王毅国务委员兼外长与俄罗斯外长拉夫罗夫共同在两国主流媒体刊发纪念文章，全面回顾总结中俄关系发展成果和历史经验，昭示坚守缔约初心的使命，唱响世代友好主旋律，为推动中俄新时代全面战略协作伙伴关系实现更高水平发展、为动荡变革的世界注入更多正能量贡献智慧和力量。

不管当前国际形势如何变幻，中俄致力于发展和深化新时代全面战略协作伙伴关系的决心不会变，双方相互助力、相互成就的诚心不会变。两国世代友好、合作共赢的初心不会变，双方将继续携手打造守望相助、互利共赢、民心相通、捍卫公平正义的典范。我们对新时代中俄关系的未来充满信心。

中新社记者：昨天，中方举行了第四次巴以和平人士研讨会。发言人能否介绍具体情况？

赵立坚：7月15日中方以视频方式线上举办巴以和平人士研讨会。王毅国务委员发表致辞。中国政府中东问题特使翟隽主持会议。巴勒斯坦解放组织执委会委员、人民斗争阵线总书记马吉达拉尼，以色列前司法部长、巴以民间和平组织“日内瓦倡议”发起人贝林率双方和平人士与会。

王毅国务委员在致辞中阐述了当前形势下中方对推动巴以和平的看法和主张，强调要坚持和平信念，壮大和平阵营；要坚持包容互谅，推动巴以和谈；要坚持同舟共济，缓解人道困境；要坚持“两国方案”，实现公道正义。

会议期间，巴以和平人士达成共识文件，重申“两国方案”是唯一可行道路；希望国际社会推动联合国通过决议重申“两国方案”；主张地区国家应在“阿拉伯和平倡议”框架下同以方实现关系正常化；呼吁各方应支持巴以和平人士促和努力。双方还高度赞赏中方长期致力于推动巴以和平进程，期待中方继续为此发挥更大作用。

中方此次办会，旨在为巴以和平人士提供沟通交流平台，壮大和平阵营，形成和平声势，探索和平之路，寻求共存之道，为推动巴以双方在“两国方案”基础上重启和谈贡献力量。今后，只要巴以双方有意愿，中方将继续举办巴以和平人士研讨会。只要巴以问题还未彻底解决，中方的劝和促谈脚步就不会停下。

彭博社记者：世卫组织总干事呼吁中国配合进行第二阶段溯源研究。中方是否打算合作并允许相关人员进入中国进行第二阶段溯源研究？

赵立坚：中方注意到谭德塞总干事和世卫组织秘书处提出的溯源计划草案。中方专家正在进行研究。

中方在全球溯源问题上的立场是一贯的、明确的。溯源是科学问题。各方都应尊重科学家的意见，尊重科学的结论，不应政治化。下阶段全球溯源计划应由会员国主导，通过协商达成一致。今年3月，世卫组织正式公布了中国—世卫组织联合溯源研究报告，得出包括实验室泄露极不可能、在全球更广范围内继续寻找可能的早期病例、进一步了解冷链及冷冻食品在病毒传播过程中的作用等重要结论。这是一份科学和权威的报告，也是下阶段全球溯源工作的基础。

总台央视记者：15日，世卫组织总干事谭德塞在记者会上称，由于缺乏疫情暴发初期原始数据，在中国的病毒溯源调查受到阻碍。我们要求中国保持透明、开放和合作，特别是我们所要求的早期原始数据。现在排除“实验室泄漏论”都为时过早，还需要进行更多相关研究。中方对此有何评论？

赵立坚：事实是，联合专家组在华考察期间，中方逐条展示了特别需要关注的原始数据。外方专家也多次明确表示，专家组获得了大量数据和信息，对由于部分信息涉及个人隐私不能复制和携带出境表示充分理解。

考察期间，联合专家组还走访了湖北省疾控中心、武汉市疾控中心、武汉病毒研究所等机构，参观了各类生物安全实验室，与相关机构的专家进行了深入、坦诚的科学交流。经过实地走访和深入了解，专家组一致认为，关于实验室事件引发病毒这种假说是极为不可能的。

上述情况都在今年3月世卫组织正式公布的联合溯源研究报告中有明确、充分体现。

在溯源问题上，各方都应当尊重科学、尊重科学家的意见和结论，秉持客观、公正态度。7月15日，48个国家致函世卫组织总干事，欢迎中国—世卫组织联合研究报告，支持在全球范围内开展溯源研究，反对将溯源问题政治化。这反映了国际社会的强烈呼声。

俄新社记者：据知情人士称，王毅国务委员兼外长将于周六访问叙利亚并与叙方举行会谈。王国委还可能会见巴沙尔总统。你能否证实？

赵立坚：我目前没有可以发布的消息。请你保持关注。

日本经济新闻记者：有报道称，美国常务副国务卿舍曼提出访华要求，但被中方拒绝。你能否介绍相关情况？

赵立坚：中方在中美关系问题上的立场是一贯的、明确的。关于你提到的具体问题，我没有可以提供的信息。

《北京日报》记者：今天上午，全国碳市场上线交易启动仪式在北京、上海和武汉三地同时举行。这是中国利用市场机制控制和减少温室气体排放，推动绿色低碳发展的一项重大制度创新，是实现碳达峰、碳中和与国家自主贡献目标的重要政策工具，受到国际国内的高度关注和期待。请问中方此举对于全球应对气候变化具有什么意义？

赵立坚：2015年以来，习近平主席在多个国际场合就碳市场建设作出重要宣示。2021年4月22日，习近平主席在领导人气候峰会上宣布中国将启动全国碳市场上线交易。这是中方以市场措施促进行业减排的重大举措。中国决定7月16日启动碳市场上线交易，纳入首批碳市场覆盖的企业碳排放量超过40亿吨二氧化碳。这意味着中国的碳排放权交易市场一经启动，就将成为全球覆盖温室气体排放量规模最大的碳市场。这将为全球合作应对气候变化增添新的动力和信心，也将为世界其他国家和地区提供借鉴。

气候变化给人类生存和发展带来日益严峻的挑战。中国将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。从实现碳达峰到碳中和，中方所用时间远远短于发达国家所用时间。这是中国基于推动构建人类命运共同体的责任担当和实现可持续发展的内在要求作出的重大战略决策，为推动全球气候治理，构建人与自然生命共同体作出了自己的贡献。

法新社记者：美国国务院昨天宣布舍曼常务副国务卿将在接下来的东亚之行中访问日本、韩国和蒙古。此前有媒体称他将访问中国。为何中国不在访问之列？

赵立坚：我刚才已经回答了这个问题。我没有可以补充的信息。

路透社记者：据报道，美国准备于今天以打压香港民主为由制裁数名中国官员。你对此有何评论？

赵立坚：中方在涉港问题上的立场是明确的、一贯的。我想强调的是，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，任何外国无权说三道四、横加干涉。中国政府反对美方干涉香港事务的决心坚定不移，维护国家主权安全发展利益的决心坚定不移，贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移。美方应恪守国际法和国际关系基本准则，停止以任何方式干预香港事务、干涉中国内政。中方将视美方措施作出坚决有力回应。

(责编：崔越、刘慧)