本报驻比利时记者 张朋辉

联合国人权理事会第四十七届会议于7月14日落下帷幕。本届理事会上，各国围绕人权保障、人权发展等议题进行讨论，审议了多份人权相关决议。会议期间，中国代表团通过大会发言、举办视频边会等形式讲述中国人权故事，宣介中国人权理念，以实际行动促进国际人权合作、维护国际公平正义，推动形成更加公正、合理、包容的全球人权治理。

讲述中国人权故事

中国共产党的100年，创造了尊重和保障人权的伟大奇迹，谱写了人权文明的新篇章。在涉疆、涉港等问题上，中方介绍真实情况，回击西方诬蔑，得到国际社会广泛支持。

中国新疆维吾尔自治区科协副主席古丽娜尔·吾甫力在会议与人权高专对话时代表中国政府代表团发言，介绍新疆近年来经济社会发展和人权成就，用数据反映出新疆人民生活明显改善，各族群众平等享有稳定、安全、发展和进步，获得感、幸福感、安全感显著增强。在此间举行的“新疆是个好地方——民族团结一家亲”视频交流会上，新疆各地群众代表通过视频连线发言，结合自身经历讲述各民族人民互帮互助、共创美好生活的暖心故事。

在“由乱转治，由治及兴：香港国安法实施一周年”主题视频边会上，多位嘉宾结合亲身经历生动介绍香港一年来的变化。中国香港特别行政区政府政制及内地事务局常任秘书长邓忍光表示，香港国安法保障了香港居民的合法权利和自由，保障了香港特区高度自治，保障了香港长治久安和繁荣稳定。特区立法会议员、行政会议成员张国钧表示，香港国安法有效帮助香港社会恢复稳定，走出暴力阴影。香港民众不再生活在恐惧之中，言论自由等各项权利得到充分保障，立法会也能根据基本法行使宪制职能。由爱国者牢牢掌握香港管治权，才能真正维护国家安全。

中方立场得到国际社会普遍支持。白俄罗斯代表60多个国家作共同发言，强调尊重各国主权、独立和领土完整，不干涉主权国家内政是国际关系基本准则。香港、新疆、西藏事务是中国内政，外界不应干涉。海湾合作委员会6个成员国集体致函支持中方立场，20多个国家以单独发言的方式支持中国。共有超过90个国家以不同方式表达对中国正义立场的理解和支持。

推动人权事业发展

在全球人权治理问题上，中国主张各国要恪守联合国宪章宗旨和原则，在平等和相互尊重基础上开展人权交流与合作，推动国际人权事业健康发展。会议期间，中国多次代表观点相近国家作共同发言，呼吁各国应坚持主权平等原则，践行真正的多边主义，尊重各国根据本国国情自主选择的人权发展道路。

疫苗是战胜疫情的有力工具。截至目前，中国已向全球100多个国家和国际组织提供了5亿剂新冠疫苗和原液，相当于当前全球新冠疫苗总产量的1/6。中国常驻联合国日内瓦代表陈旭在会议就新冠肺炎疫情应对问题与人权高专互动对话时，代表63个国家作共同发言，呼吁促进全球新冠疫苗公平分配，提高疫苗在发展中国家包括最不发达国家的可及性、可负担性和生产量，拯救生命，尽快战胜疫情。许多发展中国家表示，感谢中国向发展中国家提供疫苗援助。中国所作的共同发言道出了发展中国家的心声，希望各国都能支持公平分配疫苗。

贫困是人类社会的顽疾，是阻碍享有人权的重要障碍。会议期间，中国代表观点相近国家作共同发言时表示，消除贫困是2030年可持续发展议程的首要目标，也是促进和保护人权的重要方面，各国应更加重视减贫工作，加大投入，根据本国国情制定减贫国家战略和政策，持续提升人民生活水平，加强社会保障，确保发展成果更公平惠及全体人民。国际社会应进一步推动减贫国际合作，特别是向发展中国家提供帮助。

7月12日，会议通过中国提交的“发展对享有所有人权的贡献”决议。决议重申发展对享有所有人权具有重要贡献，发展的目标是增进所有人的福祉，各国应满足人民对美好生活的向往。决议呼吁各国实现以人民为中心的发展，实现发展属于人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享。呼吁各国促进可持续发展，以更好地享有人权，并促进发展机会的平等享有。委内瑞拉、巴基斯坦、古巴、喀麦隆等国发言时，赞赏中国提交这一重要决议草案，感谢中国发挥的领导作用。

维护国际公平正义

针对美西方国家存在的人权痼疾，中国与广大发展中国家代表发出正义呼声，敦促相关国家停止侵犯人权行为，保障相关人群权益。

6月22日，中国代表近20国作共同发言表示，人权理事会工作应遵循普遍性、公正性、客观性和非选择性以及建设性国际对话与合作等原则。一些国家打着民主和人权旗号，企图将自身价值观和模式强加于人，甚至以人权为借口实施军事干涉和单边强制措施，给别国人民带来了深重苦难。此类行径严重损害别国主权和政治独立，严重破坏国际人权合作，国际社会应共同反对。

今年是《德班宣言和行动纲领》通过20周年。联合国人权事务高级专员巴切莱特此间发布报告说，在许多国家，特别是北美、南美和欧洲国家，非洲裔在获得教育、医疗保健、就业、适足住房和清洁饮用水的权利，以及参与政治和其他基本人权等方面面临严重障碍，一些国家司法系统存在系统性种族歧视。报告呼吁有关国家正视奴隶制、跨大西洋奴隶贸易和殖民主义等历史遗留问题，给予受害者充分补偿。

7月12日，在与人权高专的对话会上，发展中国家纷纷谴责系统性种族主义和种族歧视，呼吁国际社会加大力度打击针对非洲裔、亚洲裔的歧视和暴力。陈旭代表跨地区的50余国作共同发言，呼吁多边人权机构采取行动，标本兼治地解决系统性种族主义和结构性种族歧视，国际社会应加大努力打击针对亚洲人和亚洲人后裔的种族歧视和仇恨犯罪。

在中国、委内瑞拉、白俄罗斯、朝鲜、伊朗、叙利亚等共同举办的“美国移民拘留中心侵犯人权问题”视频边会上，美国律师伯顿表示，作为全球唯一未批准《儿童权利公约》的国家，美国强迫大量移民儿童与父母分离，严重侵犯儿童权利，美移民拘留中心对移民的大规模非人道待遇严重违反《禁止酷刑公约》。多国代表认为，美国在人权问题上的虚伪性和双重标准暴露无遗。

中国与白俄罗斯、俄罗斯、委内瑞拉共同举办“西方人权：缺乏国际监督和应对”主题视频边会，揭露西方国家人权问题及其人权政策虚伪性。在人权理事会讨论中，针对“五眼联盟”国家侵犯隐私权问题、美英等对叙利亚人民造成苦难、加拿大严重侵犯原住民妇女和女童权利、美国出于政治目的散布虚假信息等问题，中国代表敦促有关国家正视自身存在的人权问题，立即停止各种侵犯人权行为。

（本报布鲁塞尔7月14日电）

《 人民日报 》（ 2021年07月15日 03 版）

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