据新华社渥太华7月12日电 （记者李保东）加拿大电视台12日晚报道说，在加拿大不列颠哥伦比亚省的佩内拉库特岛（前“库珀岛”）一个原住民儿童寄宿学校旧址附近发现了160多座没有标记的坟墓。

这是两个月内第四次在加拿大原住民儿童寄宿学校旧址附近发现大量无标记坟墓。这一寄宿学校原名为“库珀岛工业学校”，1890年成立，1975年关闭。

5月28日，不列颠哥伦比亚省原住民在“坎卢普斯印第安寄宿学校”旧址附近发现了215具遗骸；6月24日，萨斯喀彻温省原住民在“马里瓦尔印第安寄宿学校”旧址附近发现了751处无名坟墓；6月30日，不列颠哥伦比亚省原住民在“圣尤金教会学校”旧址附近发现了182处没有标记的坟墓。

加拿大联邦成立后，逐步建立原住民儿童寄宿学校制度，试图强制“同化”原住民。2015年加拿大真相与和解委员会公布的一份报告显示，从19世纪40年代到20世纪90年代，至少有15万印第安人、因纽特人和梅蒂人等原住民儿童被强制送入寄宿学校。寄宿学校对原住民儿童进行残酷虐待，至少有3200名儿童被虐致死。

《 人民日报 》（ 2021年07月14日 16 版）

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