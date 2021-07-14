人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

加拿大又一原住民学校旧址发现大量无名坟墓

2021年07月14日05:16 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　据新华社渥太华7月12日电  （记者李保东）加拿大电视台12日晚报道说，在加拿大不列颠哥伦比亚省的佩内拉库特岛（前“库珀岛”）一个原住民儿童寄宿学校旧址附近发现了160多座没有标记的坟墓。

　　这是两个月内第四次在加拿大原住民儿童寄宿学校旧址附近发现大量无标记坟墓。这一寄宿学校原名为“库珀岛工业学校”，1890年成立，1975年关闭。

　　5月28日，不列颠哥伦比亚省原住民在“坎卢普斯印第安寄宿学校”旧址附近发现了215具遗骸；6月24日，萨斯喀彻温省原住民在“马里瓦尔印第安寄宿学校”旧址附近发现了751处无名坟墓；6月30日，不列颠哥伦比亚省原住民在“圣尤金教会学校”旧址附近发现了182处没有标记的坟墓。

　　加拿大联邦成立后，逐步建立原住民儿童寄宿学校制度，试图强制“同化”原住民。2015年加拿大真相与和解委员会公布的一份报告显示，从19世纪40年代到20世纪90年代，至少有15万印第安人、因纽特人和梅蒂人等原住民儿童被强制送入寄宿学校。寄宿学校对原住民儿童进行残酷虐待，至少有3200名儿童被虐致死。


　　《 人民日报 》（ 2021年07月14日 16 版）
(责编：岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部