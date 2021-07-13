人民网北京7月13日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：9日，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，7月16日是《俄中睦邻友好合作条约》签署20周年。该条约“为发展为当代俄中全面战略协作伙伴关系、开展各领域务实合作奠定了法律基础”。20年来双边关系不断深化的经验证明，该条约经受住了时间的考验。根据两国领导人的共识，庆祝《条约》签署20周年是今年两国关系中最重要的事件。俄方愿继续秉持条约精神，深化双边各领域合作。中方对此有何评论？

赵立坚：对《中俄睦邻友好合作条约》意义和作用的评价，中俄双方高度一致。20年前，双方在全面总结历史经验、准确把握世界发展大势的基础上签署了该条约。《条约》签署以来的20年，是世界格局加速演变、国际形势风云激荡的20年。在《条约》精神指引下，中俄关系笃定前行，历久弥坚，成为大国交往的典范和维护世界和平与稳定的中流砥柱。再过几天，我们将迎来《条约》签署20周年。事实证明，《条约》所确立的原则经得起历史和实践的检验，符合两国人民和国际社会的共同期待。

6月28日，习近平主席同普京总统举行视频会晤，共同宣布《条约》延期并发表联合声明，为两国关系设立了新的目标，擘画了新的蓝图。未来，中俄双方将继续在两国元首战略引领下，携手共进，相互支持，大力弘扬《条约》确立的世代友好理念，持续深化各领域战略协作和务实合作，推动新时代中俄关系更好地造福两国人民，惠及世界。

彭博社记者：第一个问题，《金融时报》称美国总统拜登将对美国企业与香港的商业往来风险发出警告，这是美方首次发布此类建议。你对此有何评论？第二个问题，据称白宫官员正讨论一项涵盖印太经济体的数字贸易协议提案。美国政府正在寻找遏制中国在该地区影响力的方法。协议仍在起草中，但可能包括加拿大、智利、日本、马来西亚、澳大利亚、新西兰和新加坡等国。该协议还可能为数字经济制定标准，包括数据使用规则、贸易便利化和电子化海关安排。外交部对此有何评论？

赵立坚：关于第一个问题。我不了解有关情况。我们一贯反对美国借香港问题干涉中国内政。香港基本法和有关法律明确保护外国投资者的权益。去年香港国安法实施以来，香港社会重回正轨，“东方之珠”更加闪亮。美方要发布所谓警告，是典型的政治操弄和双重标准。

关于第二个问题。我不了解有关情况。我要强调的是，中国始终坚持开放包容、合作共赢，致力于与周边国家一道，促进地区共同发展。如果你所说的情况属实，那么美国就是打着制定标准的旗号，在本地区人为搞“筑墙”“抗衡”。这违背经济规律，违背地区国家共同意愿，充分暴露了美方拉帮结伙遏制中国、阻碍地区国家共同发展的图谋，注定是没有出路的。

《澳门月刊》记者：美国国务院12日向国会提交年度《埃利·维塞尔种族灭绝和暴行预防法》报告，再次指责中国对新疆维吾尔族和其他少数民族犯下“种族灭绝”和“反人类罪”。中方对此有何评论？

赵立坚：我给大家讲个笑话。美方在这份报告中写道，“本届政府将捍卫和保护世界各地的人权”。这十分荒谬可笑。美国政府人权历史和现状劣迹斑斑。美方有些人自己生了病，却老想着给别人把脉开药。按这种荒谬逻辑做出来的报告，就是废纸一张。

我再给大家讲个笑话。美方在这份报告中再次污蔑中国政府在新疆犯下所谓“种族灭绝”和“反人类罪”，这是本世纪最大的谎言。这一谎言荒谬至极，让中国人民彻底看清了美国政府的本质，也让他们在中国人民心目中的形象垮塌、信誉扫地。说到种族灭绝和反人类罪，这顶帽子给美国戴是再合适不过了。

美方不要忘了100年前惨遭屠杀的塔尔萨非洲裔的冤魂，不要忘了在西进运动中惨受驱逐和屠杀的印第安人，不要忘了“弗洛伊德”们的呐喊。美方漠视人权，让60多万人在疫情中被夺走生命，让少数族裔生活在种族仇恨犯罪的恐惧中，使难民、移民身陷悲惨处境，使数百万儿童饱受虐待、贫困和强迫劳动之苦。美方还连年在海外军事行动中非法杀戮、虐待别国平民，铁证如山。

美方根本没有资格对他国人权状况指手画脚。美方执迷不悟、大费周章地炒作鼓噪涉疆谎言。他们以疆制华的政治图谋昭然若揭，只能以可耻的失败告终。美方还是多花点力气，切实解决好自身的人权问题吧！

安塔拉通讯社记者：印尼正面临疫情恶化形势。昨天，中国科兴公司的其他几批疫苗抵达雅加达。印尼正从其他国家寻求获取更多医疗设备和物资，如制氧机等。你对此有何评论？中国政府是否会协助印尼政府减轻抗疫压力？

赵立坚：新冠肺炎疫情发生以来，中国和印尼始终相互支持，抗疫合作特别是疫苗合作走在全球前列，树立了发展中大国团结抗疫的典范。中方对印尼当前疫情形势高度关注，对印尼政府和人民面临的困难感同身受，愿尽己所能，向印尼提供急需的帮助。双方近日还将召开中印尼高级别对话合作机制抗疫和公共卫生专题秘书长会晤，相信届时将达成更多的具体成果。

湖北广电记者：7月12日，联合国人权理事会第47届会议再次通过中国提交的“发展对享有所有人权的贡献”决议。中方能否介绍有关情况？

赵立坚：7月12日，联合国人权理事会第47届会议通过了中国提交的“发展对享有所有人权的贡献”决议。决议重申发展对享有所有人权具有重要贡献，发展的目标是增进所有人的福祉，各国应满足人民对美好生活的向往。决议欢迎各国在推动可持续发展、消除贫困等方面付出的巨大努力和取得的重大成就。呼吁各国实现以人民为中心的发展，实现发展属于人民，发展依靠人民，发展成果由人民共享。呼吁各国促进可持续发展，以更好地享有人权，并促进发展机会的平等享有。

委内瑞拉、巴基斯坦、古巴、喀麦隆发言赞赏中国提交这一重要决议草案，感谢中国发挥的领导作用，强调发展对于各国尤其是发展中国家至关重要，没有发展，就无法实现对人权的享有，无法克服新冠肺炎疫情带来的挑战；各国应加强国际合作，坚持以人民为中心，促进可持续发展，消除贫困和不平等，切实保障人民各项人权。

发展是人类社会的永恒主题，是解决一切问题的关键。只有更好地发展，才能更好地促进和保护人权。当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，对各国经济社会发展和人权享有造成严重影响。面对严峻挑战，各国应加强团结合作，携手战胜疫情，同时大力推动可持续发展，特别是加大减贫努力，以克服疫情给各国人民生活造成的不利影响。这是人权理事会第三次通过中国提交的这一重要决议。希望决议有助于各方凝聚共识，共同推动可持续发展，促进人权的普遍享有。

中新社记者：在联合国人权理事会第47届会议上，西方国家存在的系统性种族主义和种族歧视问题受到广泛关注。中方能否介绍有关情况？

赵立坚：7月12日，联合国人权理事会第47届会议举行保护非洲人和非洲人后裔人权对话会，发展中国家纷纷谴责系统性种族主义和种族歧视，呼吁国际社会加大力度打击针对非洲裔、亚洲裔的歧视和暴力。

中国代表50多国作共同发言，强调非洲人和非洲人后裔、亚洲人和亚洲人后裔长期受到系统性种族主义、种族歧视和仇恨犯罪危害。多边人权机构应采取行动，标本兼治解决系统性种族主义和结构性种族歧视，清除奴隶制、跨大西洋奴隶贸易、殖民主义和贩卖劳工的历史遗毒。国际社会应加大努力，打击针对亚洲人和亚洲人后裔的种族歧视和仇恨犯罪，政治公众人物应停止发表种族主义言论，充分保障亚洲人和亚洲人后裔权利。

中国代表在国家发言中指出，非洲人和非洲人后裔在美国、英国、加拿大、欧盟国家等仍面临系统性种族主义和种族歧视，在执法和司法部门遭受严重歧视和暴力，正义无法得到伸张。近年来，美国、英国、加拿大、澳大利亚和欧盟国家针对亚洲人和亚洲人后裔的歧视和仇恨犯罪急剧增多，有关政客和媒体的煽动言论难辞其咎。国际社会对系统性种族主义不应再无所作为，不应让非洲人和非洲人后裔、亚洲人和亚洲人后裔继续受到歧视和暴力的伤害。

联合国人权高专巴切莱特指出，从奴隶制、跨大西洋奴隶贸易和殖民制度中获益的国家拒不承认其历史责任，是种族主义和种族暴力猖獗的重要原因。有关国家应采取实质性措施，改变歧视性机制和措施，对种族主义罪行追究责任，向受害者提供赔偿，早日实现种族平等和正义。

非洲国家集团、伊斯兰合作组织、阿拉伯国家集团、海湾合作委员会、南非、沙特、古巴、印度尼西亚、越南、白俄罗斯等纷纷谴责系统性种族主义和种族歧视，敦促有关国家全面有效落实《德班宣言和行动纲领》，消除奴隶制、跨大西洋奴隶贸易、殖民主义等历史遗留问题影响，结束警察暴力，禁止散布煽动种族歧视的言论，切实保护包括非洲人和非洲人后裔、亚洲人和亚洲人后裔、土著人在内所有人的人权。

我们敦促有关西方国家认真回应国际社会关切，深刻反省并采取切实措施解决系统性种族主义和种族歧视问题，既为促进和保护本国人权做些实事，也为推动国际人权事业健康发展做些好事。

塔斯社记者：据俄罗斯媒体报道，中国驻符拉迪沃斯托克总领事表示，两国正计划于9月宣布新冠疫苗互认。周一，中国驻符拉迪沃斯托克总领馆否认了媒体报道。俄罗斯和中国是否正在进行疫苗互认的讨论？什么时候可以实现疫苗互认？

赵立坚：我注意到中国驻符拉迪沃斯托克总领馆网站已发布了相关消息。目前我没有需要补充的信息。

《北京青年报》记者：据报道，7月12日“全球免疫联盟”（GAVI）宣布同国药集团、科兴公司签署“新冠疫苗实施计划”采购协议。请问中方对此有何评论？

赵立坚：中方一直积极支持并参与“新冠疫苗实施计划”，并已宣布向“实施计划”供应疫苗，主要用于发展中国家急需。国药集团、科兴公司分别于今年5月7日和6月1日获批世卫组织紧急使用认证后，第一时间组织协调生产保障，并同“全球免疫联盟”积极洽谈供苗事宜。根据双方近日签署的采购协议，两家企业将在未来4个月内向“实施计划”提供1.1亿剂疫苗，并就长期供苗达成意向。这是中方为兑现疫苗“全球公共产品”承诺，促进疫苗公平分配，助力全球抗疫采取的又一实际行动。

世界仍处在新冠肺炎疫情大流行之中，疫苗是战胜疫情的最有力武器。作为最大的发展中国家和国际社会负责任的一员，中国不搞本国优先，反对疫苗民族主义，始终秉持人类卫生健康共同体理念，以实际行动积极推进疫苗国际合作，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出了实实在在的贡献。截至目前，中方已向亚洲、非洲、欧洲、美洲和南太平洋地区100多个国家和国际组织提供了5亿多剂疫苗和原液，相当于当前全球疫苗总产量的六分之一，是向发展中国家提供疫苗数量最多的国家。

中方将继续为疫苗在发展中国家的公平可及作出中国贡献，我们也呼吁有能力的国家尽快以实际行动支持和帮助广大发展中国家获取疫苗，为人类共同早日战胜疫情作出贡献。

总台央视记者：日前，美国国务院西巴尔干事务特代、助理国务卿帮办帕尔默在访问黑山期间称，中国在黑山及西巴尔干地区推行债务陷阱外交。黑山要警惕与中国的商业交往。中方对此有何评论？

赵立坚：中国同黑山传统友好。建交15年来，中国同黑山关系发展顺利，两国相互尊重彼此核心利益和重大关切。在相互尊重、平等互利基础上，两国在交通基础设施建设等领域开展了卓有成效的合作。这对黑山经济社会发展、民生改善具有重大意义。中方高度重视发展同黑山的关系，希望双方一道努力，不断深化互利共赢合作，造福两国人民。

我想强调的是，某些居心不良的国家炒作所谓对华合作“债务陷阱”是不得人心的。所谓“债务陷阱”是假，挑拨中国同相关国家关系是真。在这个问题上，凡是抱着公正的态度，都会得出客观的结论。

深圳卫视记者：日本广播协会8日报道称，东京电力公司近日对福岛第一核电站核废弃物存放区域进行调查时，发现其中2个容器的容器盖松动出现缝隙，其内部积水的放射性物质浓度高达每公升7.9万贝克勒尔，存放区周边也遭到不同程度污染。这也是自3月以来，福岛核电站内核废弃物容器第三次发生泄漏。中方对此有何评论？

赵立坚：中国有句俗话，事不过三。仅今年3月以来，福岛核电站被曝光的核废弃物容器泄漏事件就已达三次。我们不敢想象，未被发现或仍被隐瞒的泄漏事件又有多少。

今年4月，日方单方面错误决定向海洋排放核污染水。在其后长达3个月时间里，日方对国内外质疑和关切之声置若罔闻，将国际责任和义务抛诸脑后，频频歪曲事实，狡辩塞责。不仅如此，日方还任由福岛核电站核废弃物泄漏事故一再发生。这让人如何不担忧、不关切？日方这种将自身经济利益置于全人类共同利益之上的做法，挑战的是人类良知的底线，危害的是国际社会的公共利益和世界人民的健康安全。日方应早日重新审视错误决定，给国际社会一个负责任的交代。

经中国、韩国、俄罗斯等利益攸关方多次呼吁，国际原子能机构已经决定建立日本福岛核事故污染水处置问题技术工作组，中、韩、俄等国专家将参加。日方应切实拿出诚意，全面配合工作组的工作，本着对国际公共利益高度负责的态度，以公开、透明、科学的方式审慎处理有关问题。

凤凰卫视记者：当地时间7月12日，古共中央第一书记、古巴国家主席迪亚斯-卡内尔会同主要政府官员发表电视讲话指出，11日发生的反政府行动绝非偶然，是一小撮反古势力打着争取改善民生的幌子破坏古巴人民安宁生活的行径，并再次要求美方停止对古巴的封锁。中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到，当地时间11日古巴部分地区发生游行活动后，古共中央第一书记、古巴国家主席迪亚斯-卡内尔第一时间亲赴事发地现场倾听民众呼声，并于12日发表电视讲话。

正如古方指出的，美国封锁是造成古巴药品短缺、能源紧张等问题的根源。近期联合国大会第29次以压倒性多数通过“必须终止美国对古巴的经济、商业和金融封锁”决议，这体现了国际社会的普遍呼声。美方应全面取消对古巴封锁，为古巴人民克服疫情影响发挥积极作用。

中方坚决反对外部势力干涉古巴内政，坚定支持古方在抗击新冠肺炎疫情、改善民生和维护社会稳定上所做工作，坚定支持古方探索符合本国国情的发展道路。我愿强调，中方愿同古方一道，落实好两国元首达成的重要共识，坚定不移深化两国友好关系。

印度广播公司记者：印度和中国外长明天将在塔吉克斯坦参加上合组织外长会。双方外长是否会在此期间举行双边会见？

赵立坚：上合组织成员国外长会议期间，王毅国务委员兼外长将同其他成员国外长就重大国际和地区问题以及当前形势下上合组织各领域合作交换意见，为今年上合组织峰会做好政治准备。

关于你提到的具体问题，请你保持关注。我们会及时发布消息。

总台国广记者：俄罗斯外交部9日发布《国别人权报告》，指出美国持续严重侵犯本国及他国人民的人权，美国政府承诺遵循的媒体自由实际上已经荡然无存。种族主义、反犹太主义、伊斯兰恐惧症以及其他形式的各种歧视、排外心理不断加剧。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到有关报告。中方也多次介绍过美国侵犯人权的事实。

我想强调的是，要想人不知，除非己莫为。美国政府在人权领域做过的恶、犯过的错，罄竹难书。就算美国政府绝口不提或假装失忆，但被美国无端制裁霸凌、在美国的炮火中民不聊生的国家怎能忘记？被美方打压噤声、干扰威胁的媒体记者怎能忘记？美国国内饱受歧视迫害、不能自由呼吸的少数族裔怎能忘记？美国侵犯人权的斑斑劣迹早已被一笔一笔地记下，铁证如山，不容狡辩。

俄方发布的报告再次说明，国际社会早已看透美国的人权“画皮”。美国应停止其所谓“人权卫士”的拙劣表演，收起肆意挥舞的人权大棒。美国也应多花些时间倾听国内亚裔及其他少数族裔、原住民、难民、移民的呼声，认真审视并纠正自身犯下的种族灭绝、种族歧视、强迫劳动等人权罪行。至于美方如何纠正错误，国际社会将拭目以待。

《南华早报》记者：日本今日发布《防卫白皮书》，其中首次提到台湾周边局势稳定的重要性。中方对此有何回应？

赵立坚：这段时间，日方接二连三拿中国说事，粗暴干涉中国内政，无理指责中方正常的国防建设和军事活动，对中方正当的海洋活动说三道四，渲染所谓“中国威胁”，这是极其错误和不负责任的。中方对此强烈不满和坚决反对。

我必须强调，台湾是中国领土，台湾问题纯属中国内政，中方绝不容许任何国家以任何方式插手台湾问题。中国必须统一，也必然统一，中国实现完全统一最有利于地区和平稳定。

钓鱼岛及其附属岛屿是中国领土不可分割的一部分。中方在钓鱼岛海域开展巡航执法活动，是行使本国固有权力，正当合法。《海警法》是一项例行的国内立法，不针对特定国家，完全符合国际法和国际实践。实际上，包括日本在内很多国家早就制定实施了类似法律。日方的“谎言外交”和双重标准可以休矣！

“印太战略”旨在推行集团对抗，是要打造地缘争夺的“小圈子”，是冷战思维的复辟和历史的倒退，应该被扫进垃圾堆。日方把太平洋的“自由开放”调门唱得老高，能不能先解决自身试图在太平洋搞核污染水“自由排放”的问题呢？

我们再次敦促日方端正心态，体现出对中国主权的尊重以及对维护地区和平稳定的诚意。

《环球时报》记者：据报道，近日委内瑞拉首都加拉加斯西南部地区905高地发生暴力袭击事件，造成4名警员和5名平民死亡。委警方严厉打击涉案匪帮，击毙20余名犯罪分子。马杜罗总统指责美国、哥伦比亚、西班牙等外部势力联合委极右翼分子共同策划袭击事件。请问中方对此有何评论？

赵立坚：中方反对任何形式的外部干预和极端暴力恐怖行径，坚定支持委内瑞拉政府捍卫国家和平稳定所作努力。希望国际社会发挥建设性作用，推动委内瑞拉问题通过对话妥善解决，助力委内瑞拉早日重回正常发展轨道。

彭博社记者：美国财长耶伦近日利用赴布鲁塞尔的机会，呼吁欧盟国家应对中国和俄罗斯。耶伦称需合作应对开放、公平竞争、透明及可问责原则所面临的挑战，她同时指责中国采取不公平经济措施及恶意行为，存在侵犯人权现象。中方对此有何评论？

赵立坚：中方对耶伦财长的有关言论表示强烈不满和坚决反对。中方一贯坚定支持多边主义和以世贸组织为核心的多边贸易体制，按照平等互利原则开展国际经贸合作。我们一不动辄霸凌制裁，二不“长臂管辖”，三不无理打压各国企业，何来“不公平”之说？对多边贸易体制下的机制和规则“合则用，不合则弃”，基于谎言谣言虚假信息对他国进行污蔑抹黑、无所不用其极，那才是真正的不公平。

(责编：崔越、刘慧)