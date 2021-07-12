新华社北京7月12日电（记者潘洁、成欣）外交部发言人赵立坚12日在例行记者会上说，中国代表在联合国人权理事会第47届会议上批评澳大利亚人权问题，是因为澳大利亚的人权记录劣迹斑斑，铁证如山。澳方应该停止打着人权的幌子攻击抹黑他国，多反躬自省，解决好自身的人权问题。

有记者问：近日，联合国人权理事会第47届会议审议澳大利亚第三轮国别人权审议报告，中国代表在会上批评澳人权问题，俄罗斯、叙利亚和联合国难民署也对澳人权问题表达关切。澳媒体日前称，中方的发言是“最猛烈的”，发言人有何评论？

“中方的发言是‘最猛烈的’是因为澳大利亚的人权记录的确劣迹斑斑，铁证如山。”赵立坚说。

他说，澳国内针对非洲裔、亚洲裔等少数族裔和穆斯林、土著人的长期系统性歧视、仇恨犯罪十分严重。历史上，澳对原住民实行“种族灭绝”“强迫劳动”，使大批原住民惨遭屠杀和奴役，原住民人口从殖民前的75万至100万人锐减至20世纪30年代的7.4万人。原住民的语言、文化权利也遭到残忍剥夺。1910至1970年，澳政府先后实施“白澳政策”和“同化政策”，建立英语寄宿学校，强迫原住民学生住校，以远离家庭和族群，在校期间禁止他们使用原住民语言，导致澳原有的300余种原住民语言中110种濒临灭绝。澳强行将近10万名原住民儿童集中在白人家庭和专门机构收养，切断他们与原生族群的语言和文化联系，使得这些人成为“被偷走的一代”。

赵立坚说，直至今天，澳原住民生存境况依然堪忧。2018年以来，澳全国原住民失业率在20%左右，是全澳平均失业率的近4倍。原住民平均寿命比非原住民低7.8至8.6岁，婴幼儿死亡率是其他族群的2倍。截至2020年3月，澳全国监狱中被羁押的原住民占全部在押人员数量将近30%，远高于原住民人口比例。

他表示，澳还在第三国设立离岸拘留中心，大量移民、难民和寻求庇护者被长期甚至无限期强制关押，基本人权受到严重侵犯。澳军人在阿富汗等海外军事行动中，犯下严重战争罪行，但至今逍遥法外。

“澳方对自身严重的人权问题置若罔闻，却基于谣言谎言动辄对他国人权状况指手画脚。这充分暴露了澳在人权问题上的虚伪。澳方应该停止打着人权的幌子攻击抹黑他国，多反躬自省，解决好自身的人权问题。”赵立坚说。

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