新华社比什凯克7月11日电 中国政府第二批援助吉尔吉斯斯坦新冠疫苗11日运抵吉首都比什凯克。中国驻吉大使杜德文与吉总理马里波夫在玛纳斯国际机场共同出席疫苗交接仪式。

马里波夫代表吉总统扎帕罗夫感谢中国政府再次向吉方援助新冠疫苗并为吉政府采购中国国产疫苗提供大力支持。马里波夫说，新冠疫情发生以来，中方持续为吉抗击疫情提供援助，吉方深受感动并向中方表示衷心感谢。他表示，相信此次中方交付的新冠疫苗将为吉抗击疫情、推动疫苗接种工作提供巨大帮助。吉方愿与中方一道，携手战胜疫情，深化两国友好关系和各领域合作。

杜德文在致辞中说，新冠疫情发生以来，中吉双方始终并肩战斗、携手抗疫，两国传统友谊在抗疫合作中进一步深化。中方从中吉关系的高水平出发，再次向吉方援助新冠疫苗，并积极协助吉方采购中国国产疫苗。相信中方援吉疫苗将为吉抗击疫情、保护人民生命安全和身体健康提供帮助。

杜德文表示，中国高度重视开展国际疫苗合作，坚决反对“疫苗民族主义”，已向近100个国家提供超过4.5亿剂疫苗，为实现新冠疫苗可及性和可负担性作出积极贡献。

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