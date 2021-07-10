人民网布鲁塞尔7月9日电 （记者张朋辉）7月9日，在联合国人权理事会第四十七届会议期间，中国与白俄罗斯、俄罗斯、委内瑞拉在日内瓦共同举办“西方人权：缺乏国际监督和应对”主题视频边会，揭露西方国家人权问题及其人权政策虚伪性。40余国常驻团官员和联合国人权高专办、特别机制助手、非政府组织代表、媒体记者等60余人与会。

中国常驻联合国日内瓦代表团蒋端公使表示，各国应将人民的利益作为人权事业的出发点和落脚点，将人权普遍性原则与本国实际相结合，走适合自己的人权发展道路。各国应在人权领域开展对话与合作，反对以人权为借口公然施压、甚至采取单边强制措施的行径。一些西方国家自身长期存在种族歧视等严重人权问题，并曾犯下灭绝原住民、对别国进行军事干涉、滥杀别国平民等罪行。他们不仅不认真反省和纠正自身问题，反而出于政治目的大量编造谎言，肆意干涉别国内政；以意识形态划线，人为制造分裂，打着“民主”、“人权”旗号，企图将自己的社会制度强加于人。这些国家所作所为严重违反《联合国宪章》宗旨和原则，给国际人权事业以及各国人民人权造成严重伤害。

白俄罗斯、俄罗斯、委内瑞拉、伊朗、朝鲜、斯里兰卡等国使节发言表示，西方国家存在严重侵犯人权行为，移民、土著人、少数族裔等群体的权利受到侵犯。多边人权机构长期处于西方人权话语体系控制下，对西方人权问题视而不见，纵容助长了西方国家对发展中国家指手画脚的傲慢心态。西方国家自诩“发达”和“民主”，却惯于采用双重标准，热衷于充当“人权教师爷”，居高临下对他们“不喜欢”的国家污蔑指责。西方国家将人权作为自己的“专利”，认为人权只能用西方意识形态和价值观进行定义，这明显违背《世界人权宣言》所载普遍性原则，是殖民主义思想沉渣余孽，只会给全球人权治理带来恶果。

来自中国、白俄罗斯、俄罗斯、意大利等国学术机构、民间团体的代表向与会者详细介绍了美国、英国、法国、德国、加拿大等国种族主义、警察暴力、歧视移民、屠杀原住民等侵犯人权罪行，指出西方国家倡导所谓“新自由主义”和“民主治理体系”，实质是精英政治和金钱政治，政府根本不在乎人民权利；西方国家严重侵犯人权行为有其历史根源，即殖民主义和奴隶贸易等。历史形成的国际关系不平等导致西方国家主导国际人权话语体系的现状；发展中国家在人权发展和国家民主治理中绝不能照搬西方模式。

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