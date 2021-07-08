加拿大原住民部落“科韦塞斯第一民族”6日宣布，按照与联邦政府达成的协议，将接管本部落儿童福利事务。这一部落上月宣布，在一所原住民儿童寄宿学校旧址附近发现751座无名坟墓，再次揭露原住民儿童惨遭虐待的历史。

加拿大电视网报道，这是加拿大首个重获对儿童和家庭事务自主管辖权的原住民部落。

加拿大总理贾斯廷·特鲁多、“科韦塞斯第一民族”酋长卡德默斯·德洛姆以及这一部落所在的萨斯喀彻温省省长斯科特·莫伊6日出席协议签署仪式。这份协调协议能够确保“科韦塞斯第一民族”的一部原住民法律在与联邦、省或地区法律冲突时，原住民法律优于其他法律。

根据这部原住民法律，“科韦塞斯第一民族”行使对本部落寄养儿童及家庭事务的管辖权和控制权，寄养儿童应在语言、文化认同等层面与原部落保持联系。

德洛姆当天说：“终极目标是不再有寄养儿童……但在科韦塞斯，我们还有很多工作要做。”

在长达数十年里，加拿大寄养儿童中很大比例是原住民儿童。加拿大电视网6日援引一份2018年报告报道，在萨斯喀彻温省，寄养儿童中80%是原住民儿童。

另外一份加拿大真相与和解委员会2015年发布的报告显示，19世纪40年代至20世纪90年代，至少15万名原住民儿童被迫离开父母，被强制送进寄宿学校学习“文化和文明”。大批儿童在学校遭受虐待，包括殴打和性侵，至少3200人死亡。报告说，这一过程相当于“文化种族灭绝”。

特鲁多6日宣布，加拿大政府将在今后两年向“科韦塞斯第一民族”提供3870万加元（约合2亿元人民币），用于资助新的儿童和家庭事务发展项目。

加拿大总理办公室数据显示，代表超过100个社区的38个原住民部落正在寻求自主行使对儿童和家庭事务的管辖权，有8份协调协议正在磋商中。

第一民族儿童与家庭关怀协会执行主任、隶属原住民部落“吉特克桑第一民族”的辛迪·布莱克斯托克说：“我们经调查得知，（原住民部落）对儿童事务管控越紧密，孩子们的最后结果就越好。这是积极的。”她同时指出，提升原住民儿童的处境有赖于其家庭条件的改善，那需要在其他方面增加投入，比如改善原住民的居住环境。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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