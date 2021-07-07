人民网北京7月7日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持7日例行记者会。记者会实录如下：

《中国日报》记者：近日，中国常驻维也纳联合国代表团主办的2021年维也纳联合国中文日活动拉开帷幕。你能否介绍有关情况？

汪文斌：中国常驻维也纳联合国代表团举办了以“传承历史，续写华章”为主题的联合国中文日活动。70个国家和国际组织的大使、高级外交官以及维也纳各国际组织高官出席。此前，中国常驻联合国代表团、中国常驻日内瓦代表团、中国驻非盟使团等也分别通过博物馆导览、讲座授课、观看中国传统文化表演、海外征集外国人原创中文影像作品等丰富多彩的形式，举办联合国中文日庆祝活动。

2010年，联合国确立了联合国中文日，到今年已经有12个年头了。以汉字为书写载体的中文是中华文明的智慧结晶，也是全人类的共同财产。中文是联合国六种工作语言之一，也是世界上使用人数最多的语言。长期以来，中文的运用保障了联合国工作的有效开展，也促进了中外人文交流和民心互通。中文以其深厚的文化底蕴和丰富的文化意涵，正吸引越来越多的外国友人。截至2020年底，全球共有180多个国家和地区开展中文教育，70多个国家将中文纳入国民教育体系，外国正在学习中文的人数超过2000万，累计学习和使用中文的人数接近2亿。孔子学院、孔子课堂等中文教育机构也为帮助各国人民学习中文、了解中国发挥了重要桥梁作用。

文明因多样而精彩，因互鉴而发展。语言是文化交流、文明互鉴的重要载体。我们高兴地看到世界各地学习和使用中文的人越来越多，在我们外交部例行记者会上用中文提问的外国记者朋友也越来越多。我们将继续为各国朋友学习中文提供必要的便利和协助。

日本共同社记者：7月11日是《中朝友好合作互助条约》签订60周年。条约规定每20年自动延长。今年将继续自动延长吗？国际情况也有很大变化，有关条约不需要修改吗？朝鲜驻中国新一任大使2月份已到任，中国驻朝鲜大使什么时候轮换？

汪文斌：根据《中朝友好合作互助条约》规定，该条约在未经双方就修改或终止问题达成协议以前，将一直有效。

关于你提到的中朝关系问题，我想告诉大家，中朝双方签订友好合作互助条约是两国老一辈领导人高瞻远瞩作出的战略决策，是两国关系史上的一件大事。条约旨在加强中朝友好合作，维护地区和平稳定。60年来，在条约精神指引下，中朝双方相互支持，密切合作，不仅有力推动了各自社会主义建设事业，也为维护地区乃至世界和平稳定作出了重要贡献。

在新时期新形势下，中方愿同朝方一道，继承传统，面向未来，切实贯彻落实两党两国最高领导人达成的重要共识，按照时代发展要求和两国人民共同愿望，推动中朝传统友好合作关系不断向前发展，更好造福两国人民，并为促进国际地区和平稳定与发展繁荣作出新贡献。

在国与国关系当中，大使轮换是一项正常安排。你关心的中方驻朝大使何时轮换的问题，目前我没有具体消息向你提供。

彭博社记者：澳大利亚国库部长弗莱登伯格对《时代报》表示，一些他现在拒绝的中国投资协议，换在以前会同意，因为今天澳大利亚在跟一个不一样的中国打交道，中方展现出一种寸步不让的强硬作风。外交部对此有何评论？

汪文斌：中方从未做过有损澳大利亚主权和利益的事，我们奉劝澳大利亚有关人士摒弃冷战思维和意识形态偏见，尊重基本事实，客观理性看待中国和中国的发展，停止出于一己政治私利鼓噪中国威胁论，停止发表不负责任的言论。

总台央视记者：据报道，近期一些非洲国家政要和媒体纷纷发声驳斥“中国制造了非洲债务陷阱”的说法。中方对此有何评论？

汪文斌：我们已多次表明在相关问题上的立场。中方已全面落实二十国集团（G20）“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”，积极支持G20就缓债倡议延期至今年年底达成重要共识，并稳妥参与以个案为基础的多边债务处理。中方有关非官方金融机构也参照缓债倡议采取了缓债行动。

长期以来，中国一直秉持正确义利观处理借贷、缓债等问题，将真实亲诚等原则切实落到实处。中方举措有力促进了债务国经济社会发展，有效缓解了其债务负担，受到非洲等国肯定和欢迎。卢旺达总统卡加梅近期表示，中国从未强迫任何国家借贷。纳米比亚、肯尼亚、塞内加尔、博茨瓦纳等国总统也都公开力挺中非之间的投融资合作。肯尼亚《人民报》强调中国贷款都落实到具体项目用于发展合作。卢旺达资深媒体人姆班达以事实和数据揭批美西方渲染“中国制造了非洲债务陷阱”的说法，表示这完全是出于政治目的，意在离间非中关系。

我注意到，日前在境外知名问答平台Quora上，针对“非洲国家如无法偿还对华债务该怎么办？”这一话题，非洲国家网民纷纷指出，西方国家以前从未关心过非洲，现在突然变成“非洲人的保护者”并向中国“甩锅”，完全是出于嫉妒。这一度成为热门话题。

习近平主席指出，在人类追求幸福的道路上，一个国家、一个民族都不能少。世界上所有国家、所有民族都应该享有平等的发展机会和权利。中方将继续秉持真实亲诚理念，同非洲国家和国际社会一道落实“支持非洲发展伙伴倡议”，为帮助非洲国家实现发展振兴作出不懈努力。

韩联社记者：昨天中国政府朝鲜事务特别代表刘晓明同美国国务院对朝政策特别代表通电话，双方就半岛问题进行了沟通，请问外交部对这次通话有何评论？此次通话有何意义？

汪文斌：昨天，中国政府朝鲜半岛事务特别代表刘晓明应约同美国务院对朝政策特别代表金圣通电话。中方阐述了对半岛问题的立场和对美国对朝政策审议结果的看法，强调应按照“双轨并进”思路和分阶段、同步走原则推进半岛问题政治解决进程。美方应重视解决朝方正当合理关切，支持朝韩和解合作。美方表示将致力于通过外交方式解决半岛问题，希望尽快与朝恢复对话接触，支持朝韩改善关系。

中方近期在不同层级同有关方就半岛问题保持沟通。刘晓明特别代表就任以来也在积极同各方交流。中方在半岛问题上的立场是一贯和明确的。半岛的事是中国家门口的事，中方将一如既往发挥建设性作用，直到半岛实现长治久安。

法新社记者：昨天美国国务卿布林肯会见了自称曾被关押在新疆拘留营的维族人，你对此有何评论？

汪文斌：中方多次强调，涉疆问题不是民族、宗教、人权问题，而是反暴恐、去极端化、反分裂问题。“虐待”“暴行”“种族灭绝”，这些罪行根本扣不到中方头上。美方的谎言谣言早已被新疆繁荣稳定、人民安居乐业的事实和真相所揭穿。美方妄图打着人权的幌子祸乱新疆、遏制中国发展的图谋绝不会得逞。

今日俄罗斯记者：据日本媒体报道，日本新的“网络安全战略”草案首次提出可能面对来自中国和俄罗斯的“威胁”的迹象。这份草案显示，有迹象表明，中国正在发起网络攻击，从军事相关和高科技企业窃取信息，而俄罗斯正在追求军事和政治目标。中方对此有何评论？

汪文斌：日方罔顾基本事实，恶意渲染“邻国威胁”，这是日本“谎言外交”的又一体现。我注意到日前有学者指出，同周边所有邻国关系都不好的国家就是日本。日方应当深刻反思自己所作所为，多做有利于增进与邻国政治互信、有利于地区和平稳定的事，而不是动辄拿邻国说事，服务自身不可告人的目的。

至于网络安全，世界上到底哪个国家最热衷于搞“网络窃密”以及各种窃听、窃密行径，这对全世界来说都不是什么秘密。日方在网络安全上无端抹黑中国、俄罗斯，这完全是搞错了对象。人们不禁要问，日方故意炮制这样的谎言，是不是得到了谁的授意、试图帮忙转移焦点呢？

澎湃新闻记者：据美国媒体报道，近期民调显示69%的美国人相信种族歧视仍然是美国一大社会问题，60%的人认为这一问题比一年前更为严重。美国加利福尼亚大学学者马伊斯认为，种族主义是美国社会生活的核心特征。中方对此有何评论？

汪文斌：我们注意到有关报道，可以说在美国，种族主义是全面性、系统性、持续性的存在，种族歧视是美国社会的顽疾，是严重的人权问题。

据报道，60%的美国非洲裔认为他们经常在求职和购物时被歧视，在住房申请、贷款办理、保险领取等问题上所受歧视也屡见不鲜。在美国所有完成2剂新冠疫苗接种的人群当中，白人占比达64.3%，非洲裔只占8.6%。更骇人听闻的是，非洲裔遭警察杀害的概率是白人的3倍。除非洲裔外，美国对待印第安原住民、亚裔、拉美裔和穆斯林等少数族裔的种族主义劣行也十分猖獗，国际社会对此的批评之声不绝于耳。

美国的种族歧视还体现在法律层面，种族歧视受害者难以通过法律维护自身权利。1882年的《排华法案》是美国第一部针对特定族裔的种族歧视移民法，影响延续至今。美国迄今没有全国性的仇恨犯罪标准，也没有立法遏制网络仇恨言论和暴力。美国在加入《消除一切形式种族歧视国际公约》时，以“言论自由”为幌子，对《公约》明确禁止煽动和传播种族歧视言论的规定作出保留。联合国多次敦促美国撤回保留意见，美方都置之不理。

在58年前的《我有一个梦想》的演讲中，针对“民权运动人士什么时候才能满足”这个问题，马丁·路德·金先生给出的第一个答案就是：“只要黑人仍然遭受警察难以形容的野蛮迫害，我们就绝不会满足”。弗洛伊德的呼喊言犹在耳，而今年截至5月21日，又有89名非洲裔美国人死于美国警察枪口之下。我们希望美国政府能够正视自身的人权问题，出台实际行动，完善法律机制，而不是对他国人权状况说三道四。只有这样，马丁·路德·金先生的愿望才能够真正实现。

印度广播公司记者：上周，一些在华留学生写了一封公开信，称考虑到学校即将于9月开学，中国什么时候允许外国留学生来华？

汪文斌：中国政府高度重视外国留学生来华问题，将在确保防疫安全的前提下，统筹考虑外国留学生返华复课事宜。

北京青年报记者：近日，斯威士兰爆发示威暴乱，事态仍在发展。中方对斯威士兰局势有何评论？

汪文斌：中方高度关注斯威士兰局势发展，我们希望斯威士兰实现经济发展、改善民生。当前，新冠肺炎疫情仍在非洲蔓延。斯威士兰还面临抗击疫情和恢复经济的艰巨任务。中方愿向斯方提供包括疫苗在内的人道主义援助，帮助斯威士兰人民渡过难关。

我们还注意到，针对斯威士兰局势，美国、英国、欧盟纠集台湾当局发表了共同声明。台湾地区是中国的一部分，一个中国原则是公认的国际关系准则。我们敦促有关国家和组织切实恪守有关承诺，停止在国际上制造“两个中国”和“一中一台”。

凤凰卫视记者：白宫印太事务协调官坎贝尔出席一个论坛时表示，美中两国可以和平共存，美方不支持“台独”。但他同时也说如果北京作出违背和平稳定的举动，美方将作出回应，还称北京方面越来越独断，请问中方有何回应？

汪文斌：你提到了两个问题，分别涉及中美关系和中国对外政策。

关于中美关系，我想说的是，中国的发展进步靠的不是谁的恩赐和施舍，而是中国人民艰苦奋斗的结果。希望美方采取理性务实的对华政策，聚焦合作，管控分歧，推动中美关系健康稳定发展。

中方在台湾问题上的立场是一贯的、明确的。世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。一个中国原则是中美关系的政治基础。我们敦促美方切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，在涉台问题上谨言慎行，停止向“台独”分裂势力发出错误信号，以免严重损害中美关系和台海和平稳定。

关于中国对外政策，前不久，习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上发表的重要讲话中作出了论述。希望美方有关人士能够认真研读。这里我想给大家强调几点。

第一，中国力量的增长是世界和平力量的增长。中华民族的血液中没有侵略他人、称王称霸的基因。中国坚守和平、和睦、和谐的理念，坚定奉行独立自主的和平外交政策，坚持走和平发展道路，为政治解决热点问题、维护国际和地区和平稳定提出中国方案、作出中国贡献，始终是世界和平的建设者。

第二，中国的发展是世界发展的动力。中国的发展离不开世界，世界的繁荣也离不开中国。中国坚持改革开放的基本国策，坚持互利共赢的开放战略，坚持走生态优先、绿色低碳的发展道路，推动共建“一带一路”高质量发展，以中国的新发展为世界提供新机遇，始终是全球发展的贡献者。

第三，中国追求的是人类共同进步。中国坚持为人类进步事业而奋斗，愿同世界上一切进步力量携手前进，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，坚持合作、不搞对抗，坚持开放、不搞封闭，坚持互利共赢、不搞零和博弈，反对霸权主义和强权政治，始终是国际秩序的维护者。

第四，中国捍卫的是国际公平正义。中国人民是崇尚正义、不畏强权的人民。中国欢迎一切有益的建议和善意的批评，但绝不接受“教师爷”般颐指气使的说教，将坚定不移走自己的路。中国不会去侵犯别国主权、干涉别国内政，也绝不允许别国侵犯中国主权、干涉中国内政。这不仅是维护中国的正当权益，更是维护广大发展中国家的正当权益，维护国际关系的基本准则。

《人民日报》记者：据报道，5日，24名国际知名医学专家在权威医学杂志《柳叶刀》上发表联合声明，驳斥美国一些政客推动所谓新冠病毒“实验室泄漏论”。专家们表示，目前没有科学证据支持“实验室泄漏论”，最近的同行评审结果强烈表明该病毒是在自然界进化的。中方对此有何评论？

汪文斌：我注意到有关报道。世卫组织联合专家组报告也明确指出，病毒从实验室泄漏极不可能。但令人遗憾的是，一个时期以来我们看到，美方一些人士在溯源问题上搞政治操弄越来越露骨。从抹黑中国抗疫成就到鼓吹中国“实验室泄漏论”，从诋毁世卫组织联合专家组权威报告到打压秉持客观立场的科学工作者和专家，从动用情报部门介入溯源到推动开展把中国排除在外的所谓“独立调查”。这些人的目的只有一个，就是借此把自身抗疫失败的责任转嫁到中国身上。

无论这些人怎样变换政治操弄的手法，事实都不会改变：导致60多万美国民众失去生命的，正是那些无视科学、把抗疫政治化的美国政客。

世卫组织联合专家组作出的权威结论也不会改变：溯源工作应基于全球视野，未来溯源工作不会局限于某一区域，需要多国多地开展。

国际社会尊重科学、坚持正义的大势更不会改变。把病毒溯源政治化、向别国甩锅推责的企图只会以失败告终。

法新社记者：英国主要反对党工党呼吁部长及王室抵制北京冬奥会，除非中国允许联合国调查新疆侵犯人权的指控，你对此有何评论？

汪文斌：我们多次强调，所谓新疆“强迫劳动”“侵犯人权”完全是极少数反华分子炮制的世纪谎言。

中方坚决反对将体育运动政治化，反对借“所谓”人权问题干涉别国内政。出于政治动机，试图干扰、阻碍、破坏北京冬奥会的筹办和举行是非常不负责任的，损害的是各国运动员的利益和国际奥林匹克事业。包括许多国家政府、奥委会以及国际奥委会在内的国际社会各界都明确反对这种错误做法。

(责编：徐祥丽、刘慧)