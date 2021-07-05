新华社北京7月4日电（国际观察）美国疫情“人祸”之一：种族压迫的“白人至上主义”

新华社记者

200多年前，美国在《独立宣言》中宣告“人人生而平等”。今天，种族主义仍然像“幽灵”一样，在全美各地游荡，让“生而平等”只存在于口号之中。新冠疫情更像一面放大镜，将白人至上主义弥漫、少数族裔长期遭受压迫的现实以更加悲剧的形式呈现出来。

少数族裔“更受伤”

美国约翰斯·霍普金斯大学最新统计数据显示，美国累计新冠死亡病例超过60.5万例，累计确诊病例超过3370万例。这些悲剧的数字背后，是非洲裔、拉美裔等少数族裔与白人相比更高的感染、住院和死亡风险。

美国疾控中心6月数据显示，拉美裔感染新冠病毒的风险是白人的2倍，需要住院治疗的风险是白人的2.8倍，死于新冠的风险是白人的2.3倍。此外，原住民和非洲裔人群感染新冠及病亡的风险也都高于白人。

在过去几个月里，尽管美国疫苗接种率不断提升，但少数族裔的高病亡率现象并无改善。美联社6月中旬援引各州在过去四周内的统计数据举例说，在密歇根州，非洲裔占全州总人口的14%，但其新冠死亡人数所占比例却高达25%，类似情况也出现在很多其他州。

美国明尼苏达大学人口死亡率统计专家伊丽莎白·里格利-菲尔德说，作为专业人士，她已习惯于看到各种比例的死亡数据，但新冠疫情中出现在少数族裔与白人间的大比例差距令她“感到震惊”。

此外，非洲裔、拉美裔等人群的疫苗接种率也低于白人。美国健康政策研究机构凯泽家庭基金会成员萨曼莎·阿蒂加指出，曾经被不公正对待的经历让非洲裔美国人难以信任医疗机构，很多拉美裔存在语言障碍，加上担心打完疫苗后需要休息会影响工作收入，诸多因素叠加导致这些少数族裔群体接种率低。

美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇坦言，不同族裔间的卫生健康状况不平等凸显美国社会的“失败”。

种族不公恶性循环

“这是一个关于不平等的故事，一个结构性种族主义的故事，它在过去几个世纪就有了起源。”美国宾夕法尼亚大学医学院医疗保健创新中心执行主任戴维·阿施日前在做完新冠疫情种族差异研究后这样感慨。他指出，美国医疗体系、医疗资源分配等也是“分种族的”。

不只是医疗，系统性种族歧视存在于美国教育、就业、福利等社会各个层面，积重难返。《今日美国报》评论说，少数族裔死于疫情的人数远远多于白人，可以归因于不平等的教育与经济体系导致他们工种受限，住房歧视导致他们居住密集，以及以牺牲穷人为代价的环境政策等。

与此同时，疫情加重了少数族裔的困境，让种族不平等陷入一个恶性循环。在疫情期间远程教育成为主流教育模式的背景下，低收入和少数族裔家庭孩子难以拥有独立学习的技术条件和环境，因而在远程学习方面处于劣势地位，进一步加剧了由贫困和种族不平等造成的教育差距。

严峻的失业危机是又一例证。美国消费者新闻与商业频道6月报道说，在整个疫情期间，非洲裔失业峰值为16.7%，拉美裔高达18.5%，均高于白人的14.1%。分析指出，少数族裔多从事底层服务性行业，受疫情冲击更大，而且一旦失业很难重新找到工作。

歧视暴力“灰犀牛”

疫情期间，种族暴力事件更为频繁，美国亚裔人群成为受害“重灾区”。

去年以来，由于美国一些政客借疫情污名化亚裔，致使针对亚裔的种族歧视和仇恨犯罪不断升级。美国仇恨与极端主义研究中心数据显示，在美国16个主要城市中，2020年针对亚裔美国人的仇恨犯罪比2019年上升149%。

有学者指出，如果说新冠疫情暴发是“黑天鹅”事件，那么针对亚裔的歧视则无疑属于“灰犀牛”问题，绝非朝夕形成，而是美国社会白人至上主义顽疾的最新表现。分析人士认为，美国少数族裔基本都会感受到社会中隐形的种族歧视，美国的民权运动从不曾获得真正的胜利。

美国在消除种族主义方面始终收效甚微。近年来，由于美国一些政客不断散播种族主义言论，白人至上主义在美国重新泛起并日益膨胀。据美国民权团体南方贫困法律中心统计，美国的白人种族主义组织以每年约50%的速度激增，并且日趋极端化和暴力化。联合国秘书长古特雷斯称白人至上主义已成为新的“跨国威胁”，并在利用新冠疫情获取支持。

福奇指出，随着美国经济和社会生活逐步重启，新冠疫情对美国少数族裔的差别化影响不应被遗忘，而“纠正这一错误将需要几十年的承诺”。

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