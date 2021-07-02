新华社渥太华7月2日电 综述：无名坟墓揭开加拿大种族灭绝罪行“冰山一角”

新华社记者李保东

一个多月来，加拿大3所原住民儿童寄宿学校旧址附近陆续发现大量无标记坟墓，累计达1148座。不少原住民领袖认为，加拿大真相与和解委员会2015年调查报告公布的原住民寄宿学校学生死亡人数统计不全面，仅是“冰山一角”，今后新的发现会越来越多。

加拿大联邦成立后，逐步建立原住民儿童寄宿学校制度，试图强制“同化”原住民。2015年加拿大真相与和解委员会公布的一份报告显示，自19世纪40年代到20世纪90年代，至少有15万印第安人、因纽特人和梅蒂人等原住民儿童被强制送入原住民儿童寄宿学校。至少3200名儿童在原住民儿童寄宿学校被虐待致死。

萨斯喀彻温省是加拿大原住民寄宿学校最多的省，寄宿学生人数最多。根据真相与和解委员会报告，萨斯喀彻温省共有566名原住民学生在校死亡。而萨斯喀彻温省原住民组织6月24日宣布，仅在该省“马里瓦尔印第安寄宿学校”旧址附近就发现751个无标记坟墓。原住民领袖认为，“751个无标记坟墓只是‘冰山一角’”。

不列颠哥伦比亚省一家原住民援助中心的负责人诺拉·杰弗瑞说，寄宿学校是虐杀原住民儿童的“集中营”。

根据真相与和解委员会的调查报告，在1936年至1944年间，加拿大政府销毁了20多万份寄宿学校记录档案，大量原住民的历史被抹去。

加拿大媒体没有对这份报告进行深入报道，而是侧重报道了政府的道歉和对原住民赔偿，让人感觉政府接受了“真相”，原住民接受了“和解”。但从报告公布至今6年过去了，真相与和解委员会要求政府改善原住民民生的94个项目基本上都未实施。

大多数加拿大人的历史知识基本上来自课本。加拿大历史学会最近发布的调查报告认为，加拿大学校的历史和社会研究课程有67%的内容存在问题，原住民历史尤为严重。

加拿大圭尔夫大学历史学教授马修·海岱认为，非原住民加拿大人不知道原住民内部有“口述历史”的传统。连续3次发现无名坟墓的信息均来源于“口述历史”。对此，原住民领袖认为，原住民内部的“口述历史”内容，今后将会得到更多证实。

目前，加拿大原住民要求对无名坟墓进行调查的呼声越来越高。原住民酋长联盟要求加拿大政府对其“殖民主义和种族主义的恶果负责”。真相与和解委员会主席默里·辛克莱则认为，调查不能由加拿大政府主导，“以确保调查以正确的方式进行”。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)