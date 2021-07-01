新华社渥太华6月30日电（记者李保东）加拿大不列颠哥伦比亚省“下库特内班德”原住民部落6月30日发表声明宣布，在该省克兰布鲁克市一所前原住民儿童寄宿学校旧址附近发现了182处无标记坟墓。

声明说，当地原住民用探地雷达在“圣尤金教会学校”旧址附近发现了上述无标记坟墓。这所寄宿学校的存在时间为1912年至1970年，由天主教会管理运营。

这是近一个多月以来第三次在加拿大前原住民儿童寄宿学校旧址附近发现大量无标记坟墓。5月28日，不列颠哥伦比亚省原住民在“坎卢普斯印第安寄宿学校”旧址附近发现了215具遗骸；6月24日，萨斯喀彻温省原住民在“马里瓦尔印第安寄宿学校”原址附近发现了751处无名坟墓。

加拿大联邦成立后，逐步建立原住民儿童寄宿学校制度，试图强制“同化”原住民。2015年加拿大真相与和解委员会公布的一份报告显示，自19世纪40年代到20世纪90年代，至少有15万印第安人、因纽特人和梅蒂人等原住民儿童被强制送入寄宿学校。寄宿学校对原住民儿童进行残酷虐待，至少有3200名儿童被虐致死。

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