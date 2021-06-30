新华社日内瓦6月30日电（记者刘曲）世界卫生组织30日向中国颁发国家消除疟疾认证，称赞中国从上世纪40年代每年报告约3000万疟疾病例、经过70年不懈努力到如今完全消除疟疾，是一项了不起的成就。

世卫组织总干事谭德塞在一份官方声明中表示：“今天我们祝贺中国人民在全国范围内消除了疟疾。他们的成功来之不易，是经过几十年有针对性的持续行动才取得的。中国加入了越来越多国家的行列，向世界表明无疟疾的未来是一个可行的目标。”

中国是30多年来世卫组织西太平洋地区第一个获得无疟疾认证的国家。这一地区此前曾获这一认证的国家有澳大利亚（1981年）、新加坡（1982年）和文莱（1987年）。全球范围内目前已有40个国家和地区获得世卫组织颁发的无疟疾证书。

中国于2020年11月向世卫组织申请国家消除疟疾认证，当时中国已连续近4年无本地原发感染疟疾病例报告，已符合“疟疾本地传播链至少连续中断3年”的世卫认证标准。

世卫组织西太平洋区域主任葛西健也祝贺中国消除疟疾。“中国为实现这一重要的里程碑所做的不懈努力表明，强有力的政治承诺和加强国家卫生系统可以消除一种曾经是主要公共卫生问题的疾病。中国的成就使我们离西太平洋地区无疟疾的愿景又近了一步。”

中国在与疟疾的长期较量中，从中草药中发现并提取了青蒿素，积累和总结了许多好的经验做法。中国建立了全国疟疾等传染病网络报告系统和疟疾实验室检测网络，完善了疟疾媒介监测和疟原虫抗药性监测体系，制定了“线索追踪、清点拔源”的工作策略，探索总结了疟疾报告、调查和处置的“1-3-7”工作模式。这一工作模式被正式写入世卫组织的技术文件向全球推广应用。

世卫组织全球疟疾项目主任佩德罗·阿隆索指出：“几十年来，中国的创新能力在本国应对疟疾方面发挥了很好的作用，并在全球产生了显著的连锁反应。中国政府和人民一直在寻找新的、创新型方法来加快消除疟疾的步伐。”

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