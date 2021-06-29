人民网北京6月29日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持今日例行记者会。记者会实录如下：

中央广播电视总台记者：昨天，习近平主席同俄罗斯总统普京举行视频会晤。两国元首发表联合声明，正式决定《中俄睦邻友好合作条约》延期。中方如何评价此次会晤？对中俄两国关系未来发展有何期待？

汪文斌：这次会晤是习近平主席和普京总统今年以来第二次线上交往。两国元首高度评价了《中俄睦邻友好合作条约》的重要意义，正式决定《条约》延期。普京总统热烈祝贺中国共产党成立100周年。双方对两国各领域务实合作作出顶层设计，就共同关心的重大国际问题深入交换看法，达成一系列新的重要共识。

元首引领是中俄关系行稳致远的最根本保障。在习近平主席和普京总统的战略引领下，新时代中俄关系处于历史最好时期。在牢固的政治互信基础上，两国人民的相互了解和传统友谊不断深化，双方本着互利共赢原则，相互照顾彼此利益和关切，推动高科技、航空航天、核能等各领域合作取得丰硕成果，有力促进了两国各自发展振兴，显著提升了两国人民福祉。

今年是《中俄睦邻友好合作条约》缔结20周年。中俄两国致力于发展世代友好的全面战略协作伙伴关系，二十载只是序章。我们坚信，睦邻友好是中俄两国的主流民意，互利共赢是双方合作的不变航向。在两国元首引领和《条约》精神指导下，中俄关系和两国各领域合作将取得更大发展、收获更多成果，为推动建设新型国际关系、构建人类命运共同体作出应有贡献。

路透社记者：日本防卫副大臣周一称，中俄合作带来了日益严重的威胁，表示有必要清楚意识到北京对台湾的施压，并保护台湾这一“民主国家”。请问外交部对此有何评论？

汪文斌：中方对日本政府高官发表错误言论表示强烈不满，已经向日方提出了严正交涉。

日本个别政客无视中国和平发展事实，无理指责中国经济社会发展包括正常的国防建设，渲染所谓“中国威胁”，公然挑动大国对抗，为曾犯下军国主义侵略罪行的日本搞军事松绑找借口，居心险恶，极其不负责任，也十分危险。

这个政客还公然将台湾称为所谓“国家”，严重违反中日联合声明等四个政治文件原则，严重违背日方迄今多次作出的“不将台湾视为国家”的郑重承诺。中方要求日本政府就此作出明确澄清，确保不再发生此类情况。

世界上只有一个中国，台湾是中国神圣领土不可分割的一部分。台湾问题事关中日关系政治基础，事关两国间的基本信义，事关国际法治正义。我们严肃敦促日方在台湾问题上切实重信守诺，谨言慎行，不得以任何形式损害中国主权，不得以任何形式向“台独”势力发出错误信号。我要强调的是，中方维护国家主权、安全和统一的意志和决心坚定不移。中国必须统一，也必然统一，这是不可阻挡的历史进程和大势。

《澳门月刊》记者：据报道，28日，美国众议院外事委员会共和党众议员麦考尔通过发言人称，他反对将于本周三审议的“确保美国全球领导力地位和参与法案”，这意味着该委员会本周将在只有民主党支持下推进这一法案。据悉，美国参议院于6月8日投票批准了这一立法计划，旨在提高美国与中国科技竞争力。中方对此有何评论？

汪文斌：中方此前已就美国会有关法案表明严正立场。该案罔顾事实，渲染对华战略竞争，诬蔑抹黑中国发展道路和内外政策，在涉及中国主权和领土完整问题上干涉中国内政、损害中方利益。中方对此坚决反对，将坚定捍卫自身利益。

美国要怎么发展，怎么提升自己的“竞争力”，是美国自己的事，但不应当总是拿中国说事，把中国当作“假想敌”。美国最大的敌人是自己，把自己的事办好，这才是美国议员们真正应该操心的事情。

中方敦促美国会有关议员摒弃冷战零和思维和意识形态偏见，停止在涉华问题上搞政治操弄，停止审议推进有关涉华消极议案，删除其中涉华消极条款，多做有利于推动中美关系发展和两国互信合作的事，为两国重要领域合作创造有利条件。

路透社记者：周一，澳大利亚就中国对其瓶装葡萄酒征收关税一事正式向世贸组织提出申诉。世贸组织给予中澳两国60天时间进行协商。请问中方解决该争端的计划是什么？中方是否希望建立一个正式的争端解决小组？

汪文斌：这个问题请你向中方主管部门询问。我可以告诉你的是，中方向来遵守世贸组织规则，一贯按规则办事。

新华社记者：近日，意大利政治、社会和经济研究所、意大利国际外交研究所和意大利欧亚地中海研究中心联合发布了一份名为《新疆：认识复杂性 构建和平》的研究报告。负责组织撰写该报告的意大利国际关系学者法比奥·马西莫·帕兰迪表示，他曾在新疆亲眼目睹维吾尔族和其他少数民族享有充分的宗教信仰自由，根本找不到任何关于所谓“强迫劳动”“种族灭绝”的迹象，西方对于新疆的指控没有任何证据。中方对此有何评论？

汪文斌：我也注意到了这份由多名独立研究员撰写、获得数十位国际知名学者、政界人士和记者署名的研究报告。组织撰写该报告的意大利国际关系学者帕兰迪日前表示，西方一些智库、学者和媒体炮制关于新疆的不实报告和莫须有的指控，造成了严重的负面影响，这些人士和机构都是公开的反华人士和组织，他们的所谓报告被包装成独立报告，一些西方国家政府据此推出针对新疆的制裁措施，但这些措施没有任何依据，其目的根本不是为了保护人权，而是为了打压遏制中国。正因为如此，帕兰迪和其他学者决定撰写一份尽量客观、独立的报告，帮助国际社会认识到新疆曾深受恐怖主义、极端主义危害，中国政府在新疆采取的反恐和去极端化措施是建立在法治、尊重人权，以及保护当事人合法权益基础上的，并且取得了显著成效。

除了这份报告，我还注意到日前，英国政治和国际关系分析师汤姆·福迪发表文章表示，西方国家和媒体在穆斯林待遇问题上的态度是虚伪的。一方面他们对美国及其盟友多年来在伊斯兰世界犯下的罪行毫无悔意；另一方面无端指责并不断炒作所谓“新疆人权问题”，还妄图诱导伊斯兰国家对中国提出批评，这样的双重标准是可笑、不可信的。

我想再次强调的是，事实胜于雄辩。少数人炮制的涉疆谎言终将被新疆经济社会发展蒸蒸日上、新疆各族人民生活其乐融融的真相和事实戳穿。

北京广播电视台记者：据报道，埃塞俄比亚总理府宣布自6月28日起对提格雷州单方面停火。中方对此有何评论？

汪文斌：埃塞俄比亚政府宣布在提格雷州单方面停火，以保障提格雷州农耕和人道主义救援工作正常开展，中方对此表示欢迎。我们衷心希望包括提格雷州在内的埃塞人民享有和平稳定，实现发展繁荣，我们支持埃塞有关方面通过政治对话实现民族和解，相信埃塞方面有智慧、有能力处理好内部事务。

路透社记者：意大利外长迪马约周一称，中国是意大利重要的贸易伙伴，历史关系良好，但不会影响、也不可与同美国的价值观同盟关系相比。请问外交部对此有何评论？这是否影响中意关系？

汪文斌：意大利是中国的全面战略伙伴。近年来，中意关系健康稳定发展，两国携手抗疫，持续推进务实合作和多种形式的文化交流，为两国人民带来了实际利益。同为文明古国，中意关系植根历史，深入人心，相信将会持续稳定发展。

深圳卫视记者：《纽约时报》近日发表文章称，中国向智利提供的疫苗效力不足。中方对此有何评论？

汪文斌：昨天我已经就有关问题阐明了立场，有关说法纯属歪曲炒作。

智利卫生部门负责人日前表示，宣称智疫苗接种遇到问题的言论不符合事实，令人遗憾。外界在没有任何科学依据情况下就宣称科兴疫苗没有效果，他对此感到不满，要求有关国家立即更正。智利政府多次表示，事实表明科兴疫苗安全、有效。智利医学专家认为，如果没有大规模接种中国疫苗，后果不堪设想。智利网友纷纷表示，抹黑中国疫苗是出于对中国的偏见，科兴疫苗在智效果良好。

我们希望有关媒体和政要尊重事实，尊重智利政府和民众的意见，不要误导舆论，为促进疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出切实贡献而不是起反作用。

澎湃新闻记者：据报道，美国国务卿布林肯访欧期间接受采访称，我们的对华目标是支持二战后建立的基于规则和标准的自由、开放体系。美国国务院声明并称，布林肯同欧洲国家领导人讨论了跨大西洋合作，应对中国经济胁迫行为及破坏基于规则的国际秩序的企图。中方对此有何评论？

汪文斌：中国一直是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，中国的发展是世界和平力量的增长。我想在此强调三点：

第一，美国是最大的国际秩序破坏者。美国肆意退群毁约，动辄对他国实施非法单边制裁和军事干涉与胁迫，对国际和地区和平稳定造成严重危害，也严重违反国际法和国际关系基本准则。

第二，美国声称的“以规则为基础的国际秩序”，实质是让美国主宰世界的“霸权秩序”。对此，世界上绝大多数国家，包括美国的盟国在内，并不认同。真正响应和追随的只是极少数国家。

第三，世界上只有一个体系，就是以联合国为核心的国际体系；只有一套规则，就是以联合国宪章为基础的国际关系基本准则。国际秩序不应是美国主宰下的霸权秩序，国际规则也不应由美国或以美国为首的“小圈子”制定。各国应当秉持和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，践行真正的多边主义，推动国际关系民主化，携手构建人类命运共同体。

(责编：刘叶婷、刘慧)