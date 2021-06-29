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中国代表在联合国人权理事会指出美国等西方国家种族灭绝罪行

2021年06月29日10:07 | 来源：人民网-国际频道
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人民网布鲁塞尔6月28日电 （记者张朋辉）6月28日，中国常驻联合国日内瓦代表团蒋端公使在联合国人权理事会第47次会议与联合国秘书长防止种族灭绝特别顾问互动对话时发言，指出美国、加拿大等西方国家犯下的种族灭绝罪行，呼吁国际社会进行全面调查并追究肇事者责任。

蒋端表示，灭绝种族罪是公认的严重国际罪行，曾给人类带来惨痛的灾难，其破坏性影响至今仍然存在。美国在建国后近百年时间里，通过西进运动大肆驱逐、屠杀印第安人，美国印第安人人口从15世纪末的500万骤减至20世纪初的25万，至今印第安人还生活在偏远荒凉的“保留地”里。加拿大将15万原住民儿童强行送入寄宿学校进行“同化”，至少3200名儿童被虐待致死，这只是加拿大种族灭绝行为下遇害原住民数目的冰山一角。其他西方国家在殖民和侵略其他国家过程中，也犯下严重的种族灭绝罪和反人类罪。

蒋端表示，国际社会有责任对所有种族灭绝罪行进行全面、公正、深入的调查，追究肇事者责任，防止有罪不罚，并消除种族主义、种族歧视等种族灭绝罪行的遗毒。

(责编：高歌、常红)

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