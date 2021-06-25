新华社北京6月25日电（记者许可）针对加拿大近期不断被曝光人权黑历史，外交部发言人赵立坚25日表示，希望加拿大政府不要只口头道歉，应该拿出更多措施查清事实、追究责任、落实补偿，出台政策切实保障原住民各项权利。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，24日，加拿大萨斯喀彻温省一所原住民学校旧址附近发现751座无任何标记的坟墓。加拿大总理特鲁多称，加拿大原住民至今仍面临系统性种族主义、歧视和不公正待遇。中方对此有何评论？

赵立坚说，近来这类消息可谓接二连三，加方自身人权黑历史也不断暴露在世人面前。中方也注意到，萨斯喀彻温省“土著民族联合会主席”称，这是“反人类罪”，这些儿童犯下的唯一过错就是生为原住民。这是对加政府对原住民历史欠账的控诉，也反映出加原住民今日境遇的凄凉和无助。

赵立坚说，据报道，历史上加拿大共有超过15万原住民儿童被迫离开父母，进入所谓“原住民寄宿学校”，这样的“学校”纪律严苛、条件极差，原住民语言文化的痕迹被严格抹去，每天的课程不是知识而是苦活，学生屡受虐待和性侵，营养不良，有4000多名儿童最终在“学校”丧命。而就是这种所谓的“学校”，却公然在自诩“民主”“文明”的加拿大社会存在超过百年，此次发现无标记墓地的“马里瓦尔印第安寄宿学校”更是直到1997年才被关闭。2015年，加拿大真相与和解委员会经过六年调查发布权威报告，认定加拿大政府设立并运行“原住民寄宿学校”的做法属于“文化灭绝”。

“如今，所谓的‘学校’虽然关闭了，但加拿大社会对原住民的种族歧视却没有停止。”赵立坚说，数据显示，原住民受犯罪行为攻击的概率比非原住民高出58%；原住民女性被谋杀和失踪的概率比白人高出16倍，1980年至2015年间有数千名原住民女性被谋杀或失踪。加拿大政府也不得不承认，原住民女性受到的悲惨暴力待遇构成“种族灭绝”。

“面对这些历史罪责，加拿大政府多年来口口声声说要采取措施寻求真相，却鲜有实际行动。关于我们之前提到的215名儿童遗骸，我们看到的是加拿大政府将责任甩给天主教会。甚至连遗骸本身，也是社会团体被迫聘人采用考古专用的探地雷达才发现的。”赵立坚说，此前一直有人质疑原住民“学校”旧址下可能埋有遗骸，但加政府并未采取行动。然而，在广袤的加拿大土地上，这样的原住民“学校”据统计一共有139所，其地下还掩埋着多少罪恶还未有人知。

“我们希望加拿大政府不要只在口头道歉、表面正义上原地绕圈，应该拿出更多有力措施查清事实、追究责任、落实补偿，出台政策切实保障原住民各项权利。”赵立坚说。

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