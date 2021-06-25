【编者按】回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，外交部发言人就新疆人权问题、病毒溯源问题、中西方关系问题等热点问题进行回应。

“溯源是科学问题，应由全球科学家合作开展，而不应被任意政治化，这是国际社会绝大多数国家的共识。”

——6月21日，针对美国总统国家安全事务助理沙利文关于新冠病毒溯源问题的相关言论，外交部发言人作出上述回应。

记者会实录：

彭博社记者：美国总统国家安全事务助理沙利文称，如果中国不允许在其领土内对新冠病毒起源进行真正调查，将在国际社会面临孤立。外交部对此有何评论？

赵立坚：美方有关表态是赤裸裸的讹诈和威胁，中方表示强烈不满和坚决反对，也绝不接受。疫情发生以来，中方始终本着开放、透明的态度，毫无保留与各国分享防控诊疗经验。中方两次接待世卫组织专家来华，同世卫组织发布联合专家组溯源研究报告，为全球溯源工作作出积极贡献。说中国对溯源调查说“不”毫无依据，说中国面临国际社会孤立更是危言耸听。

溯源是科学问题，应由全球科学家合作开展，而不应被任意政治化，这是国际社会绝大多数国家的共识。美方一味推行政治操弄式的所谓“国际调查”，越俎代庖动用情报人员代替科学家来进行有关评估，在溯源问题上引入所谓“实力逻辑”，这才是站到国际社会绝大多数国家对立面，这才是在国际社会中面临孤立。

美方一而再、再而三地抹黑攻击中国，无非就是要遏制中国发展，无非就是要为自身抗疫不力甩锅推责。如果美国真的在乎真相，那就赶紧回答三个问题：

第一，美国抗疫不力到底谁应负责？迄今，美国新冠病毒感染和死亡病例数分别超过3354万和60万例。作为全球医疗资源和技术最发达的国家，美国要考虑的是如何告慰每一个死于新冠肺炎的美国人，如何追究抗疫失能的美国官员的责任，如何避免悲剧重演。

第二，新冠病毒是否早就在美国本土传播？此前，美国国立卫生研究院对去年前3个月采集的逾2.4万名美民众血液样本的分析显示，新冠病毒于2019年12月即在美出现，比官方首次确认发现病例提前数周。2020年12月，美国疾控中心和传染病协会报告显示，在2019年12月13日至16日，加利福尼亚、俄勒冈和华盛顿三州至少39人血液样本中已检测出新冠病毒抗体。对于这些国内早期病例，美国政府理应认真、透明地开展调查。

第三，德特里克堡生物实验基地的真实情况如何？德堡继承了侵华日军“731部队”的魔鬼遗产，其实验室的研究范围涉及某些已被认定对“公众、动植物健康构成严重威胁”的细菌。2019年6月，德堡因被检查出未遵循程序，存在机械故障与泄漏问题而被勒令停止研究工作，而几乎与此同时，弗吉尼亚州北部开始出现不明原因的呼吸系统疾病，威斯康星州暴发大规模“电子烟疾病”。迄今为止，美国政府始终对上述问题语焉不详，三缄其口，讳莫如深。考虑到美政府惯用的“守门人理论”、在塔尔萨种族屠杀等事件中销毁关键证据、控制操纵传播的实践，以及美国情报部门一贯的“撒谎、欺骗、偷窃”行径，美方所作所为如何让人信服？如何确保自身的透明度？为何不向国际专家提供了解相关信息的必要准入？

(责编：苏缨翔、刘慧)