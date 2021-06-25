新华社渥太华6月24日电（记者李保东）继今年5月在不列颠哥伦比亚省发现215名原住民儿童遗骸后，加拿大萨斯喀彻温省原住民组织24日宣布在该省一所原住民学校旧址附近发现751座无标记坟墓。这一消息震惊整个加拿大，再次引发对加拿大人权问题的高度关注。

加拿大萨斯喀彻温省原住民组织说，这是加拿大原住民迄今发现的无任何标记坟墓数量最大的一次。

这所“马里瓦尔印第安寄宿学校”旧址位于萨斯喀彻温省省会里贾纳以东约140公里处，于1899年由罗马天主教传教士所建，并由当地天主教教会管理。这所学校1997年关闭并在原址上修建了一所新学校。

萨斯喀彻温省原住民中的科韦塞斯第一民族酋长卡德默斯·德洛姆24日举行新闻发布会说，专业技术团队自6月初开始使用探地雷达在4.4万平方米墓区内找到751座没有标记的坟墓，现在还无法确认那里是否还有更多遗骸。

加拿大总理特鲁多发表声明，表示“极度难过”。他说，加拿大原住民一直在面对系统性种族主义、歧视和不公正。“我们必须承认这一事实，吸取历史教训，共同走和解的道路。”

加拿大保守党党魁奥图尔呼吁特鲁多政府迅速采取行动，落实真相与和解行动呼吁的相关条款，为原住民失踪儿童家庭提供协助，治愈创伤。

加拿大新民主党领袖辛格表示，751座无名坟墓是“种族灭绝”，特鲁多政府仅仅表示哀悼是不够的，和解不是要转移视线而是需要正义。

加拿大主权原住民联盟主席鲍比·卡梅伦表示，751座无标记坟墓只是萨斯喀彻温省发现无名坟墓的开始，这是反人类罪，“成千上万的原住民家庭一直在等他们的孩子回家”。

加拿大前司法部长、现任无党派原住民众议员威尔逊-雷布尔德在社交媒体发文，敦促特鲁多兑现竞选承诺，修改原住民权利法案，“我们再次集体呼吁采取具体的变革行动”。

加拿大联邦成立后，逐步设立原住民儿童寄宿学校制度，试图强制“同化”原住民。2015年加拿大真相与和解委员会公布的一份报告显示，自19世纪40年代到20世纪90年代，至少有15万原住民儿童被强制送入寄宿学校。寄宿学校对原住民儿童进行残酷虐待，至少有3200名儿童被虐致死。

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