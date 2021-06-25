新华社渥太华6月24日电（记者李保东）据加拿大电视台24日报道，萨斯喀彻温省原住民在一所原住民学校旧址附近发现数百座无任何标记的坟墓。

报道说，“马里瓦尔印第安寄宿学校”旧址附近“发现了可怕和令人震惊的数百座没有任何标记的坟墓”。该寄宿学校1899年建立，1997年关闭，位于省会里贾纳以东约140公里处。

加拿大原住民组织第一民族大会全国酋长佩里·贝勒加德在社交媒体表示，这一发现“悲惨至极，但并不令人惊讶”。

今年5月底，215具原住民儿童遗骸在加拿大坎卢普斯市一所原住民儿童寄宿学校旧址被发现。当地政府没有任何关于这些学生的死亡记录。这一消息在加全国范围内引发愤怒，越来越多的人认为这一悲剧在加拿大并非孤立事件，他们要求加拿大政府勘查所有原住民儿童寄宿学校旧址所在地。

加拿大联邦成立后，逐步设立原住民儿童寄宿学校制度，试图强制“同化”原住民。2015年加拿大真相与和解委员会公布的一份报告显示，自19世纪40年代到20世纪90年代，至少有15万印第安人、因纽特人和梅蒂人等原住民儿童被强制送入寄宿学校。寄宿学校对原住民儿童进行残酷虐待，至少有3200名儿童被虐致死。

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