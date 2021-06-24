新华社北京6月23日电 （记者潘洁）外交部发言人赵立坚23日表示，加拿大、美国、英国等一些西方国家自封“人权判官”，却对自身存在的严重人权问题视而不见。中方奉劝这些国家深刻反省，采取切实措施解决本国严重人权问题，真正为国际人权事业健康发展做些实事和好事。

在当日例行记者会上，有记者问：22日，加拿大等一些国家在联合国人权理事会第47届会议上指责攻击中国涉疆、涉港、涉藏政策。我们也看到，白俄罗斯代表60多个国家作挺华共同发言，此外，海合会6国致函支持中方立场，20多国准备以单独发言等方式支持和呼应中方。外交部发言人已就此答记者问，你是否有进一步评论？

赵立坚说，22日，在联合国人权理事会第47届会议上，白俄罗斯代表65国作共同发言，强调尊重各国主权、独立和领土完整，不干涉主权国家内政是国际关系基本准则，香港、新疆、西藏事务是中国内政，外界不应干涉，主张恪守《联合国宪章》宗旨和原则，尊重各国人民根据国情自主选择人权发展道路的权利，反对将人权问题政治化和双重标准，反对出于政治动机、基于虚假信息对中国进行无理指责，反对以人权为借口干涉中国内政。海合会6国致函支持中方立场，20多个国家也以单独发言等方式支持和呼应中方。

他说，上述90多个国家在人权理事会发出了正义的呼声，这恰恰说明是非有众议，公道自在人心。这也充分反映了国际社会人心向背，戳穿了少数西方国家借人权问题干涉别国内政的虚伪面具。事实已反复证明，少数西方国家热衷于编造炒作涉华谣言，打着人权的旗号干涉中国内政，目的是打压遏制中国，阻碍中国发展进程，这注定是徒劳的。

“我要正告这些西方国家，中国促进和保护本国人权的决心坚定不移，中国维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移。”赵立坚说。

赵立坚强调，加拿大、美国、英国等一些西方国家自封“人权判官”，热衷扮演“人权教师爷”，却对自身存在的严重人权问题视而不见，避重就轻。个别国家的人权记录触目惊心，原住民儿童惨遭迫害，警察暴力屡见不鲜，种族主义痼疾难除，枪支泛滥，反犹太、反穆斯林、反非洲裔、反亚洲裔言行频频发生，军事干涉导致严重人道灾难，单边强制措施侵犯他国基本人权。面对上述斑斑劣迹和累累罪行，他们有什么资格对其他国家的人权状况说三道四、指手画脚？

“我们奉劝这些国家好好照照镜子，深刻反省，采取切实措施解决本国严重人权问题，他们应恪守《联合国宪章》宗旨和原则及国际关系基本准则，真正为国际人权事业健康发展做些实事和好事。”赵立坚说。

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