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赵立坚：“鳄鱼的眼泪”暴露了加拿大政府的虚伪

2021年06月23日20:51 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京6月23日电 “外交部发言人办公室”消息，在6月23日外交部例行记者会上，香港中评社记者提问：昨天，加拿大总理特鲁多称，中国不承认新疆存在侵犯人权行为。我们也注意到有评论称，动辄把人权挂在嘴边的加拿大，恰恰是人权状况劣迹斑斑的典型。中方对此有何回应？

赵立坚：我们说过，加拿大根本没有资格指责中国，他们最应该干的是反省自身的人权劣迹。

不久前，加拿大一所天主教原住民寄宿学校旧址发现了215名原住民儿童的遗骸。我们注意到，尽管加政府表示“心碎”“可耻”，却宣称相关调查受到教会抵制，期待教会承担应尽责任，将自身应尽之责抛到脑后。这种“鳄鱼的眼泪”暴露了加拿大政府的虚伪，反映出其缺乏面对自身人权劣迹的诚意和勇气，也让人不禁为加原住民境况能否真正得到改善捏了把汗。

无独有偶，加拿大社会针对其他少数族群的系统性种族歧视的现象比起邻居也是不遑多让。新冠肺炎疫情发生以来，加社会针对亚裔群体的歧视、污名化和暴力事件明显增多。报告显示，2020年3月至2021年2月，加国内发生超过1000起针对亚裔的语言谩骂和暴力袭击案件，按人口平均比例超过美国。温哥华、渥太华、多伦多等地2020年针对亚裔的仇恨犯罪分别增长了717%、600%和400%。近年来，加拿大多名非洲裔公民遭警察暴力执法致死，非洲裔多次举行大规模示威游行，安大略省每15名年轻黑人中就有近1人曾入狱，而每70名年轻白人中仅1人有入狱经历。加拿大针对穆斯林的歧视和仇恨犯罪猖獗。加拿大统计局数据显示，2017年，加拿大全国针对穆斯林仇恨犯罪案件同比增长了151%。对于这样赤裸裸的种族歧视和人权侵犯行为，加拿大政府基本上是“说多做少”，缺乏保障少数族裔合法权益的实质性举措。

在215名原住民儿童的遗骸被发现后，联合国人权理事会真相权特别报告员、土著人权利特别报告员等特别机制专家曾发表联合声明，敦促加方对此进行全面调查，表示受害者有权获得正义和补偿。现在我们也想问问加方，调查何时开展？补偿何时落实？何时出台针对种族歧视的系统性措施？

(责编：苏缨翔、刘慧)

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