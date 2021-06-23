人民网北京6月23日电 “外交部发言人办公室”消息，在6月23日外交部例行记者会上，《北京青年报》记者提问：据了解，昨天加拿大在人权理事会第47届会议上借人权问题攻击中国的做法得到了美国的支持。但有评论称，国际社会普遍关注的是美国自身糟糕的人权状况。美国哥伦比亚大学教授杰弗里·萨克斯日前接受采访时就指出，美国无视自身侵犯人权的问题，却带着偏见批评他国人权。中方对美国的人权状况有何评论？

赵立坚：昨天，在联合国人权理事会第47届会议上，90多个国家发出正义呼声，戳穿了美国、加拿大等少数国家借人权问题干涉中国内政、破坏中国稳定发展的虚伪面目，他们抹黑中国的企图再次遭到可耻的失败。

你提到的萨克斯教授所谈反映出一个客观现实，那就是长期以来，美国一边自诩为“人权楷模”，一边无视自身触目惊心的人权记录，肆无忌惮在人权问题上玩弄双重标准，将人权作为维护自身霸权、干涉他国内政的工具。然而，任何遮羞布都已无法遮住美国作过的恶，历史和现实都已记录下美国侵犯人权的条条罪状。无论是对原住民的大规模种族屠杀，还是全面性、系统性、持续性的种族歧视，无论是挑起阿富汗、伊拉克、叙利亚战争造成数十万人死亡、近千万人流离失所，还是滥施单边强制制裁侵犯他国公民人权，美国人权劣迹可谓是罄竹难书。

今年是美国塔尔萨种族屠杀一百周年。1921年5月31日，美国白人暴徒通过纵火、枪击、飞机轰炸等残暴手段“屠戮”俄克拉荷马州塔尔萨市格林伍德非洲裔社区，致使当地非洲裔约300人死亡、近万人流离失所，近1400栋房屋被毁，曾经繁华的“黑人华尔街”被一夜夷平。媒体调查显示，当地政府和警局在大屠杀中为白人暴徒提供了武器，国民警卫队更加入了白人暴徒的烧杀抢掠。更令人愤慨的是，事后美国政府非但没有正视错误，反而销毁证据、封锁消息，甚至篡改集体记忆愚弄民众。作为美国历史上最严重的种族屠杀事件之一，此事却最终以施暴者无人受罚、受害者无人问津、民众甚至许多大屠杀幸存者后代对此一无所知的结果“收场”，直到百年后的今天才重获美国社会关注，这的确令人震惊。

当美国以人权议题为武器，试图捏造谎言对他国指手画脚、搞政治操弄的时候，请不要忘记塔尔萨非洲裔的冤魂，不要忘记美国种族歧视和冲突的伤痛远未抚平。我们奉劝美方正视、反省并采取切实措施解决自身存在的严重人权问题，回应少数族裔的呼声，还历史和世界一个公道。

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