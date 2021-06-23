新华社北京6月23日电（国际观察）“人权教师爷”真面目之二：加拿大，失范的“人权模范”

新华社记者于荣

今年6月的加拿大“原住民历史月”注定充满悲伤、愤怒与谴责。随着5月不列颠哥伦比亚省坎卢普斯市一所原住民寄宿学校旧址中发现215具原住民儿童遗骸，该国少数族裔饱受种族歧视和压迫的黑暗历史被再次揭开。

长期以来，加拿大自诩“人权模范生”，动辄对别国人权状况说三道四、指手画脚。而令人感到讽刺的是，如此热衷于把人权挂在嘴边的国家，事实上自身却是劣迹斑斑的“人权失范生”。正如几名加拿大议员近日离任前所痛斥的，在种族问题上，加拿大其实是“歧视者、伪君子、失败者”。

种族灭绝黑历史

同美国一样，加拿大也是一个建立在欧洲探险者对原住民残酷压迫之上的国家。本月22日，在联合国人权理事会第47次会议上，中国、俄罗斯、白俄罗斯、朝鲜、伊朗、叙利亚、委内瑞拉、斯里兰卡等国做共同发言，对加拿大严重侵犯土著人人权深表关切，指出加拿大在历史上掠夺土著人土地、杀害土著人、消除土著人文化，敦促加拿大立即停止侵犯人权行为。

公共历史学家泰勒·诺克斯今年3月在加拿大《全国邮报》网站上发文指出，普遍公认的观点是，包括加拿大在内的美洲的原住民遭到了早期欧洲探险者所带来的传染性疾病的毁灭性打击，导致其人口大幅减少。

诺克斯同时指出：“有太多的加拿大人一直坚持认为，某些文化和社会优于其他文化和社会，因此有权把自己的意志强加于他们认为低劣的任何人。这些信念曾导致了全球性的帝国、跨大西洋奴隶贸易以及美洲、非洲和亚洲大部分地区原住民文明的大量毁灭，更不用说人类历史上大多数最血腥的战争了。说得更直接一些，这些伪科学思想就是造成土著儿童寄宿学校以及自殖民时代以来针对原住民的种族灭绝运动的根源。”

19世纪70年代，加政府公开宣扬“扼杀印第安血统从他们的孩子开始”，通过设立寄宿学校对原住民实施文化种族灭绝政策，打着帮助原住民儿童“融入”主流文化的幌子迫使他们与父母分离，真实目的是最大限度消除土著语言、文化和信仰对原住民的影响。

今年5月最新发现的原住民儿童遗骸其实只是冰山一角。据不完全统计，从1870年建立第一所寄宿学校起，到1996年最后一所此类学校关闭为止，在这一持续超过一个世纪的黑暗制度下，有超过15万加拿大原住民儿童被迫“入校”，其中许多人被虐致死。加“真相与和解委员会”2015年公布的调查报告指出，原住民寄宿学校制度等同于文化种族灭绝。

除原住民儿童外，原住民女性同样长期遭受迫害，命运悲惨。加“失踪和被谋杀妇女儿童全国调查委员会”去年公布的一份报告显示，1980年至2015年，累计有数千名原住民妇女和女童失踪或被谋杀，这一群体失踪或被谋杀的比例是白人女性的16倍。报告指出，这些原住民女性是“加拿大种族灭绝的牺牲品，反映出加拿大根深蒂固的殖民主义和国家无能”。

系统性种族歧视

与此同时，加拿大这个“人权失范生”对其他少数族裔的欺凌同样令人触目惊心。

在加拿大历史上，包括华裔在内的亚裔群体饱受种族歧视。百余年来，从单独针对华裔征收“人头税”的“华人移民法案”，到华裔入境后被强制拘押在当地人所称的“猪屋”拘留所长达一个月，华裔移民在加遭受了种种不公正待遇。

新冠疫情发生以来，加社会针对亚裔的种族歧视、污名化和暴力攻击事件明显增多。全加华人协进会日前发布的报告显示，2020年3月至2021年2月，加国内发生超过1000起针对亚裔的语言谩骂和暴力袭击案件。据加地方警局数据，温哥华、渥太华、多伦多2020年针对亚裔的仇恨犯罪案件数量分别增长了717%、600%和400%。

针对其他少数族裔的系统性种族歧视也广泛存在。尤其在新冠疫情影响下，少数族裔生活愈发艰难，社会不公和贫富差距进一步加剧。不列颠哥伦比亚省人权办公室去年9月的报告显示，疫情发生以来56%的黑人被裁员或被迫减少工作时间，这一比例远高于白人。

加拿大总理特鲁多等政要多次公开承认，加拿大存在系统性种族主义，加各级政府也将种族主义问题视为“红线”，但基本上都是“说多做少”，缺乏保障少数族裔合法权益的实质性举措。

正如加拿大历史学家泰勒·诺克斯所指出的，白人至上主义如今在加社会依然根深蒂固，成为阻碍其在人权和种族问题上改过自新的重要因素。

(责编：苏缨翔、杨牧)