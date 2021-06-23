新华社渥太华6月22日电 综述：加拿大多党派人士公开谴责种族主义歧视言行

新华社记者李保东

加拿大不列颠哥伦比亚省坎卢普斯市一所原住民寄宿学校旧址地下日前惊现215具儿童遗骸，再次揭开该国原住民遭受种族灭绝的那段黑暗历史。近来，来自不同党派的多名加拿大政界人士公开谴责该国长久以来存在的种族歧视言行，要求抵制种族主义的呐喊声越来越响。

本月15日，十多名来自不同党派的加拿大众议员在众议院声讨加拿大现存的系统性种族主义，发表不再竞选连任的声明。

加拿大原住民议员穆米拉克·卡卡克当天在议会大厅中宣布，由于加拿大议会存在赤裸裸的种族歧视，她将不再竞选连任。

27岁的卡卡克来自加拿大新民主党。她说，她在议会亲耳听到太多标榜种族和解、包容和多元的演讲，但最后事实证明都是花言巧语。

卡卡克说，在议会大厦走廊上，令人难以置信的是居然在她身后慢跑的男安保人员“差点把手放在她身上”，让她“一个棕色皮肤的女人倍感屈辱”。

“像我这样的人不属于联邦议会。实际情况是，这个议会和这个国家是在原住民的背上、创痛中和流离失所的情况下建立起来的。”卡卡克说。

加拿大魁北克党团众议员西蒙·马西尔在议会表示支持卡卡克对种族歧视的控诉，谴责对原住民的种族歧视，并指出所谓的“进步、环保、平等、民主的加拿大本质上是虚伪的”。

自由党国会议员、今年年初辞去加拿大创新、科学和工业部长一职的纳夫迪普·贝恩斯15日也宣布不再竞选连任，表示也曾遭到种族歧视。他说，2004年他代表自由党竞选议员时，自由党内高级官员建议他不要把自己戴锡克人头巾的照片放在竞选宣传册里。

贝恩斯说，最近在不列颠哥伦比亚省一所原住民寄宿学校旧址发现215名原住民儿童遗骸，安大略省发生针对穆斯林家庭的恐怖谋杀致4人遇害，这都证明加拿大“要实现真正的平等和包容还有很长的路要走”。

加拿大总理特鲁多18日参加“行动起来！加拿大华人团结一致”基金会主办的网络论坛时表示，新冠疫情以来，加拿大针对亚裔的种族主义及仇恨行为不断上升，许多亚裔遭受伤害。特鲁多说，系统性种族主义在加拿大无处不在，存在于加拿大各级政府和机构、社会生活的方方面面之中，“我们必须改变系统”。

加拿大民调机构安格斯·里德研究所本月8日公布的民调结果显示，过去一年中，约58%亚裔加拿大人遭遇过至少一次针对亚裔的歧视，28%的人表示“一直”或“经常”遇到相关歧视。

安格斯·里德研究所21日公布的最新调查显示，34%受访加拿大人认为加拿大是一个种族主义国家，42%少数族群受访人和54%的受访女性认为加拿大是种族主义国家。

(责编：崔译戈、刘叶婷)