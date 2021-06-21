人民网北京6月21日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会，记者会实录如下：

总台央视记者：据了解，东亚合作系列高官会即将举行。中方对此次会议有何期待？

赵立坚：6月22日、24日、29日，东盟与中日韩、东亚峰会和东盟地区论坛高官会将先后以视频方式举行，重点讨论上述机制合作进展和发展方向，并就共同关心的国际地区问题交换意见，为今年下半年东亚合作领导人系列会议和系列外长会预作准备。外交部部长助理吴江浩将出席上述会议。

今年以来，面对持续肆虐的新冠肺炎疫情，东亚国家积极深化抗疫合作，努力促进经济复苏，不断拓展数字经济、绿色发展等领域务实合作，有力维护了地区稳定发展势头。前不久，纪念中国东盟建立对话关系30周年特别外长会成功举行，就推动双方关系提质升级、加强抗疫和发展合作、促进区域经济一体化等达成重要共识。

在国际地区形势深刻演变的背景下，中方愿同各方通过此次系列高官会，增进共识，深化合作，完善区域治理，共同提升公共卫生水平，促进疫后可持续发展，维护地区和平、稳定与繁荣。

路透社记者：昨天，美国向台湾捐赠的250万剂新冠肺炎疫苗已运抵。中方是否认为此举是挑衅行为？对此有何评论？

赵立坚：大陆和台湾是血脉相连的一家人。我们对广大台湾同胞面临的严峻疫情感同身受，一直明确表示愿尽最大努力帮助他们尽快渡过难关。然而，面对大陆的善意和广大台湾同胞期盼使用大陆疫苗的急迫心情，民进党当局百般阻挠大陆疫苗输台，甚至谎称大陆阻碍其采购疫苗。民进党当局为了自己的政治私利，持续在抗疫合作上大搞政治操弄，这是对台湾同胞生命健康的漠视，有违基本的人道主义精神。

中方一贯支持抗疫合作，并为此作出积极努力。我们敦促美方不要借疫苗援助搞政治操弄，干涉中国内政。

彭博社记者：美国总统国家安全事务助理沙利文称，如果中国不允许在其领土内对新冠病毒起源进行真正调查，将在国际社会面临孤立。外交部对此有何评论？

赵立坚：美方有关表态是赤裸裸的讹诈和威胁，中方表示强烈不满和坚决反对，也绝不接受。疫情发生以来，中方始终本着开放、透明的态度，毫无保留与各国分享防控诊疗经验。中方两次接待世卫组织专家来华，同世卫组织发布联合专家组溯源研究报告，为全球溯源工作作出积极贡献。说中国对溯源调查说“不”毫无依据，说中国面临国际社会孤立更是危言耸听。

溯源是科学问题，应由全球科学家合作开展，而不应被任意政治化，这是国际社会绝大多数国家的共识。美方一味推行政治操弄式的所谓“国际调查”，越俎代庖动用情报人员代替科学家来进行有关评估，在溯源问题上引入所谓“实力逻辑”，这才是站到国际社会绝大多数国家对立面，这才是在国际社会中面临孤立。

美方一而再、再而三地抹黑攻击中国，无非就是要遏制中国发展，无非就是要为自身抗疫不力甩锅推责。如果美国真的在乎真相，那就赶紧回答三个问题：

第一，美国抗疫不力到底谁应负责？迄今，美国新冠病毒感染和死亡病例数分别超过3354万和60万例。作为全球医疗资源和技术最发达的国家，美国要考虑的是如何告慰每一个死于新冠肺炎的美国人，如何追究抗疫失能的美国官员的责任，如何避免悲剧重演。

第二，新冠病毒是否早就在美国本土传播？此前，美国国立卫生研究院对去年前3个月采集的逾2.4万名美民众血液样本的分析显示，新冠病毒于2019年12月即在美出现，比官方首次确认发现病例提前数周。2020年12月，美国疾控中心和传染病协会报告显示，在2019年12月13日至16日，加利福尼亚、俄勒冈和华盛顿三州至少39人血液样本中已检测出新冠病毒抗体。对于这些国内早期病例，美国政府理应认真、透明地开展调查。

第三，德特里克堡生物实验基地的真实情况如何？德堡继承了侵华日军“731部队”的魔鬼遗产，其实验室的研究范围涉及某些已被认定对“公众、动植物健康构成严重威胁”的细菌。2019年6月，德堡因被检查出未遵循程序，存在机械故障与泄漏问题而被勒令停止研究工作，而几乎与此同时，弗吉尼亚州北部开始出现不明原因的呼吸系统疾病，威斯康星州暴发大规模“电子烟疾病”。迄今为止，美国政府始终对上述问题语焉不详，三缄其口，讳莫如深。考虑到美政府惯用的“守门人理论”、在塔尔萨种族屠杀等事件中销毁关键证据、控制操纵传播的实践，以及美国情报部门一贯的“撒谎、欺骗、偷窃”行径，美方所作所为如何让人信服？如何确保自身的透明度？为何不向国际专家提供了解相关信息的必要准入？

新华社记者：美国在第109届国际劳工大会上表示要让每个强迫劳动和童工的施暴者为他们的行为负责。请问中方对此有何评论？

赵立坚：谈到劳工权利相关的问题，我们还是看一看美方的记录。

过去5年，美国所有50州和华盛顿哥伦比亚特区均报告了强迫劳动和人口贩运案，每年从境外贩卖至全美从事强迫劳动的人口多达10万人，其中一半被贩卖到“血汗工厂”或遭受家庭奴役。根据美国一些学术机构的统计，美国至少有50万人遭受现代奴役并被强迫劳动。美国国土安全部也不得不承认，强迫劳动在美广泛存在。受害者既有本国公民，也有来自世界上几乎每一个地区的外国公民，甚至包括妇女、儿童和残疾人等弱势群体。

在童工权利方面，美国是世界上唯一没有批准《联合国儿童权利公约》的国家。据美国一些行业协会的统计，美国约有50万名童工从事农业劳作。很多孩子从8岁起开始工作，每周工作时长达72小时，每天劳作10小时以上也不鲜见。童工因农药致癌风险更是成年人的3倍。美国死亡童工案件有一半来自农业领域，2003至2016年间美国有237名童工死于农业事故，4倍于其他行业。

国际劳工组织公约与建议书实施专家委员会多年来不断就美国童工问题发表评论，多次对美国农场出现大量童工严重工伤事故表达关切，敦促美国政府制定措施加强对农业使用童工的监管，提供农业领域童工情况详细统计数据，特别是工伤案件数量和违法使用童工案件调查和处理情况。

国际劳工组织8个核心公约，美国仅批准了2个。有关国际工会组织认定美国存在系统性侵犯劳工权利问题，在主要发达国家中表现也是最差的。

美国现在需要做的，是放下道德优越感，停止在劳工问题上搞双重标准，首先实事求是地反省自身存在的严重侵犯劳工权益问题，并为此负责。

彭博社记者：美国一上诉法院裁定，因联邦通信委员会（FCC）认定华为公司构成国家安全威胁，美国企业不能使用联邦补贴基金采购华为5G产品。外交部对此有何评论？

赵立坚：一段时间以来，美国不断诋毁抹黑华为，但迄今为止拿不出任何真凭实据证明华为产品对美国和其他国家构成安全威胁。美国政府为了维护美国科技垄断和霸权地位，泛化国家安全概念，滥用国家力量，不择手段打压中国高科技企业，胁迫他国排斥华为公司，这是对美方自己一贯标榜的市场经济原则的否定，也戳穿了美方所谓公平竞争的虚伪面目，令人不齿。

中方支持相关企业依法维护自己的正当权益。我们再次敦促美方停止泛化国家安全概念，停止对中国的蓄意抹黑和指责，停止对中国特定企业的无理打压，为中国企业在美国正常经营提供公平、公正、非歧视的环境。美方的错误行径必将损害美国企业及美国自身利益。

彭博社记者：上周五，澳大利亚贸易部长宣布将就中国对澳葡萄酒征收反倾销关税在世贸组织提起上诉。外交部对此有何评论？

赵立坚：中方已多次就有关问题表明立场。具体情况请你向中方主管部门了解。我要强调，中方遵守世贸组织规则，按规则办事。

《人民日报》记者：据报道，近日，加拿大一位即将离任的因纽特人众议员表示，加拿大这个建立在压迫原住民基础上的国家，历史上沾满了原住民的鲜血。加议会一方面说同原住民和解、多样性、包容性等漂亮话，一方面却拒绝将保护原住民基本人权的内容纳入预算。加殖民制度并没有结束，只是换了个新名字。加政府应对仍在发生的殖民行为负责。中方对此有何评论？

赵立坚：长期以来，加拿大一直以“人权教师爷”自居，据了解还将在联合国人权理事会第47届会议上牵头搞所谓人权问题发言，对中国继续进行抹黑攻击。十分讽刺的是，加拿大自身恰是人权状况劣迹斑斑的典型，他们根本没有资格对别国人权状况说三道四、指手画脚。

加拿大原住民儿童寄宿学校的黑历史已众所周知。而加拿大政府对原住民权利的戕害远不止此。1876年，加拿大出台“印第安人法”，将印第安人圈禁在2200多个贫瘠狭小、与世隔绝、生存环境恶劣的“保留地”。很多“保留地”直到今天也没有安全的饮用水源，部分甚至面临洪水威胁及有毒废弃物危害。2014年，联合国特别调查员报告称，加拿大原住民社会经济状况“令人痛心”。2018年，联合国禁止酷刑委员会通过关于加拿大第七次定期报告的结论性意见，对原住民妇女和女童被广泛强迫或胁迫绝育表达关切。你提到的这位因纽特人众议员还提到，寄宿学校制度现在演变成儿童寄养制度，对原住民的“种族灭绝”演变为他们的大规模自杀。她的控诉让人心碎。

原住民的命也是命。加方必须深刻反省这些毫无人道的行为，不要指望几句简单的道歉和漂亮话就能应付了事。加方自诩“人权模范生”，动辄把人权挂在嘴边，而对于自身在人权领域甩也甩不掉、洗也洗不白的累累罪行和斑斑劣迹，却闭口不谈、置若罔闻。这种虚伪和双标令人不齿。加方应停止自欺欺人，正视自身在人权领域的严重问题，对历史和世界做出应有的交代。

深圳卫视记者：澳大利亚广播公司日前在关于巴布亚新几内亚隆布朗海军基地升级建设的报道中，援引巴新国防军司令托罗波少将言论称，中国在太平洋岛国地区不断增强的存在对巴新构成挑战，巴新缺乏强大的安全力量，在中国面前非常脆弱。请问中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到相关报道。我们也注意到，巴新总理马拉佩和托罗波少将本人已经分别在巴新主流媒体上公开澄清，强调中国是巴新的重要合作伙伴，巴新和中国在友好和相互理解基础上享有共同价值观，巴新将继续在一个中国原则基础上发展对华友好关系。

这不是澳大利亚有关媒体第一次通过断章取义、曲解误读的伎俩炒作所谓“中国威胁论”了。我不知道会不会是最后一次。有关媒体出于自身见不得人的政治动机，热衷于无中生有制造话题，煽动反华情绪、挑拨关系，这种拙劣的做法缺乏专业精神和职业道德。中国和巴新传统友谊深厚，两国全面战略伙伴关系发展良好。任何攻击、抹黑或离间中巴新关系的图谋都是徒劳的。

彭博社记者：台湾方面称，因香港特区对台湾驻港办事处人员设置不合理政治条件，台宣布召回七名驻港代表。外交部对此有何评论？

赵立坚：这不是一个外交问题，请你向主管部门询问。

《北京青年报》记者：近日，中国维吾尔族青年诺尔阿地力·吾布力卡斯在社交平台发表倡议书，驳斥澳大利亚战略政策研究所等西方反华势力炒作所谓的“新疆存在强迫劳动”谎言。吾布力卡斯在接受采访时表示，倡议已得到几百名维吾尔族同胞的响应和支持，未来还将对澳战略政策研究所提起侵权诉讼。请问外交部对此有何评论？

赵立坚：我注意到有关报道。诺尔阿地力·吾布力卡斯等维吾尔族群众有权拿起法律武器，同各种涉疆谎言做斗争，依法维护自身权益。

澎湃新闻记者：据报道，伊朗新一届总统选举于6月18日举行，根据最终计票结果，易卜拉欣·莱希当选。中方对此有何评论？

赵立坚：中方对莱希先生当选伊朗新一任总统表示祝贺。中伊是全面战略伙伴。中方高度重视发展中伊关系，愿同伊方携手努力，以今年两国建交50周年为契机，推动中伊关系迈上新台阶。

中新社记者：18日，联合国秘书长古特雷斯连任下届秘书长。中方对此有何评论？

赵立坚：联合国作为最具普遍性、代表性、权威性的政府间国际组织，70多年来为促进世界和平与发展作出重要贡献，在国际事务中发挥着重要作用。中方期待古特雷斯秘书长继续履行《联合国宪章》赋予的职责，秉持客观公正立场，坚定维护多边主义，为维护世界和平、促进共同发展作出更大贡献。

(责编：苏缨翔、刘慧)