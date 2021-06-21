新华社北京6月20日电 题：“大就要有大的样子”——看百年大党的世界印象

新华社记者温馨、董雪

“中国共产党是世界上最大的政党。大就要有大的样子。”

站在世界的聚光灯下，大党之“大”，在于有大胸襟担大任，有大理念明大义，有大情怀行大道，有大格局成大业。

人类只有一个地球，各国共处一个世界。为人类作出新的更大的贡献，是百年大党不懈奋斗的崇高理想。

（一）担当

1945年6月26日，美国旧金山，联合国制宪会议。董必武作为中国代表团共产党方面的成员，在《联合国宪章》上签下自己的名字。中国共产党在联合国舞台上首次正式亮相。

2015年9月27日，纽约联合国总部，中国向联合国赠送“和平尊”，为联合国成立70周年送上礼物。

“‘和平尊’传递了中国和中国人民求和平、谋发展、促合作、图共赢的愿望和信念，这也是联合国宪章的精神。”习近平主席在赠送仪式上说。

走和平发展道路，是中国共产党根据时代发展潮流和国家根本利益作出的战略抉择。

从倡导和平共处五项原则到推动构建新型国际关系，中国高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，推动国际秩序朝着更加公正合理方向发展，向世界展现兼善天下的担当与笃行。

从任人欺辱的“东亚病夫”到世界刮目相看的东方大国，从国际体系的旁观者到世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者……百年见证：在中国共产党领导下，中国一步步走近世界舞台中央。

积极应对气候变化、促进全球减贫事业、提供国际人道主义援助、合作抗击新冠肺炎疫情……今天的中国，携手世界共同应对全球性挑战；

从亲诚惠容的周边外交理念到共同、综合、合作、可持续的亚洲安全观；从加入几乎所有政府间国际组织和500多项国际公约到成为联合国第二大会费与维和摊款国和派出维和人员最多的常任理事国……今天的中国，以知行合一的实践自觉诠释中华民族对和平的孜孜追求；

伊朗核问题、朝核问题、阿富汗问题、叙利亚危机……今天的中国，推动国际和地区热点问题的政治解决，重要作用有目共睹。

（二）格局

从百废待兴到成长为世界第二大经济体；从久困于穷到实现现行标准下农村贫困人口全部脱贫；从封闭落后到成为全球最开放的经济体之一、最大的消费市场之一……

百年沧海桑田，百年波澜壮阔。

时间丈量着发展的进度，也标示出攀登的高度。

从统筹推进21个自贸试验区建设到高质量高标准建设海南自由贸易港，从颁布实施外商投资法到签署区域全面经济伙伴关系协定……当个别大国大搞单边主义、保护主义之时，中国通过推动自身发展给世界创造更多机遇。

面对中国特色社会主义事业的蓬勃兴旺，面对“中国之治”与“西方之乱”的鲜明对比，越来越多外国政党迫切希望了解中国共产党的“执政密码”——

从中国共产党与世界政党高层对话会到“中国共产党的故事——地方党委的实践”活动；从日臻成熟的党际对话机制，到世界上许多政党领导人案头的《习近平谈治国理政》……

摒弃意识形态争论，跨越文化传统差异，中国通过深化自身实践探索人类社会发展规律并同世界各国分享。

联合国秘书长古特雷斯评价，中国正在身体力行建设繁荣发展的世界。

巴基斯坦曾经的小渔村瓜达尔，如今发展成为现代化港口；希腊一度“连集装箱码头桥吊都锈得无法正常工作”的比雷埃夫斯港，集装箱吞吐量世界排名不断上升……“一带一路”建设正在打破山海阻隔，开辟无限广阔的国际合作空间。

中国已同140个国家和31个国际组织签署合作文件，各国发展战略和区域合作倡议对接不断取得新的进展……从“大写意”到“工笔画”，“一带一路”如今已进入高质量共建阶段，不断写就互联互通的传奇故事。

在各方共同努力下，“一带一路”正在成为团结应对挑战的合作之路、维护人民健康安全的健康之路、促进经济社会恢复的复苏之路、释放发展潜力的增长之路。

（三）胸襟

“中国应当对于人类有较大的贡献。”不曾忘，新中国成立之初，共和国的缔造者们就立下了这样的雄心壮志。

“构建人类命运共同体，实现共赢共享。”2017年1月18日，瑞士日内瓦万国宫，针对“世界怎么了、我们怎么办？”的时代之问，习近平主席面向世界给出中国方案。

胸怀天下，胸怀全人类，中国共产党始终致力于为全人类的进步事业努力奋斗。

世界卫生大会、亚太经合组织领导人非正式会议、二十国集团领导人峰会、“一带一路”国际合作高峰论坛……中国领导人在多边舞台提出一系列重大倡议，推动完善全球治理、加强国际合作，唱响多边主义的主旋律。

新冠肺炎疫情来袭，给全世界带来了前所未有的冲击。

这是务实的中国举措，这是扎实的中国行动——

向80多个有急需的发展中国家提供疫苗援助，向43个国家出口疫苗；

向150多个国家和13个国际组织提供抗疫物资援助；

支持本国疫苗企业向发展中国家进行技术转让，开展合作生产……

有外媒报道说：“形势艰难的时候，中国人就会挺身而出。”

“大道之行也，天下为公。”正是这样的胸怀和视野，让中国共产党在一个世纪的不懈奋斗中展现出超凡的气象。

今日之中国，不仅是中国之中国，而且是世界之中国。

未来之中国，必将以更加开放的姿态拥抱世界、以更有活力的文明成就贡献世界。

(责编：于洋、刘叶婷)