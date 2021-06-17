人民网北京6月17日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会，记者会实录如下：

深圳卫视记者：今天上午9时22分，神舟十二号载人飞船成功点火升空，前往太空与天和号核心舱对接，开启了中国航天员常驻太空的时代，国际社会对此十分关注，请问发言人有何评论？

赵立坚：今天上午，神舟十二号向阳启航，直冲霄汉！我和大家一样，在电视机前见证了这一让人热血沸腾、心潮澎湃的历史时刻。

时隔五年，神舟再出征。这是中国航天员第七次叩响浩瀚宇宙的大门，也是中国载人航天进入空间站阶段后的首次载人飞行任务。聂海胜、刘伯明、汤洪波等三位航天员，作为即将入驻中国空间站天和核心舱的首批太空访客，将在轨驻留3个月，开展出舱活动、在轨维修、空间科学实验与技术试验等一系列操作。

自2003年首次实施神舟五号载人飞行任务以来，18年间，中国载人航天工程实现了从一人一天到多人多天、从舱内工作到太空行走、从短期停留到中期驻留的不断跨越。每一步跨越，都凝聚着航天员们飞天逐梦的勇敢与执着，都为人类和平利用太空贡献了中国智慧和力量。

探索宇宙是全人类的共同梦想。中国政府一贯致力于和平利用外空，始终按照“和平利用、平等互利、共同发展”原则与有关国家广泛开展载人航天合作与交流。进入到空间站阶段，中国将继续加大国际合作与交流的深度与广度，使中国空间站成为造福全人类的太空实验室。期待在不久的将来，中外航天员能够一起遨游“天宫”。

彭博社记者：美国助理防长提名人拉特纳称，美军应在印太地区保持“可信的战斗态势”，以威慑和阻止来自中国的潜在“侵略”。你对此有何回应？

赵立坚：我们已经多次说过，美国一些人惯于渲染所谓“中国威胁”、将中国视作“假想敌”，实质上是为其扩张军力、增加军费并谋求世界和地区霸权找借口，世人对此看得清清楚楚。美方应该做的是，摒弃冷战思维与零和博弈的过时观念，客观理性看待中国的发展，为地区与世界和平稳定发挥建设性作用。

香港中评社记者：近日，美方一些人继续炒作新冠病毒是由武汉实验室泄漏的。中国科学院武汉病毒研究所研究员石正丽14日接受《纽约时报》记者采访，再次驳斥美方一些人的不实指责。发言人对此有何评论？

赵立坚：14日，中国科学院武汉病毒研究所研究员石正丽在接受媒体采访时明确表示，新冠病毒“武汉实验室泄漏论”毫无根据。我想强调，世卫组织于3月发布中国—世卫组织联合专家组溯源研究报告，明确了病毒由实验室泄漏极不可能的结论。这份报告是由30多位全球各领域顶级专家共同撰写，具有广泛代表性和高度专业性。令人遗憾的是，美方一些人无视联合溯源研究报告，大肆鼓噪新冠病毒实验室泄漏论，将溯源政治化。这是对以世卫组织为主导的溯源研究的极大冒犯，是对科学家和科学精神的严重亵渎，是对国际社会团结抗疫努力的重大破坏。如果美方真的透明和负责任，就应该像中国一样秉持开放态度，立即邀请国际专家去美国德特里克堡等地进行详细调查。

近日，法国巴斯德研究所免疫学博士鞠丽雅接受媒体专访时强调，病毒溯源不是人为的生搬硬套，而是严谨的科学研究。中国科学家最早发现新冠病毒基因序列，并不意味着武汉就是新冠病毒的源头，更不能借此推断出病毒是由中国科学家制造。如果说因为首先发表高质量病毒序列就被扣上新冠源头的罪名，最先发现艾滋病毒的蒙塔涅日教授就应该是全球艾滋病的罪魁，而不是诺贝尔医学奖获得者；发现细菌的巴斯德先生就应该为全球致病细菌负责了。相比之下，武汉团队应该获得新冠研究的诺贝尔医学奖，而不是被指责。

去年以来，中科院武汉病毒所先后接受了多次媒体采访，其中包括路透社、《科学》杂志以及美国全国广播公司（NBC）等多家境外媒体深度采访，已经反复多次强调了新冠病毒既不是人工制造，也不是实验室泄漏的。石正丽一针见血地说，病毒溯源问题很明显已经被西方政治化了。她发出的质问铿锵有力：一个人如何能为没有证据的事情提供证据？世界为何要持续向一个无辜的科学家泼脏水？

今日俄罗斯记者：昨天，美国总统拜登和俄罗斯总统普京在日内瓦举行会晤。双方没有达成很多共识，但同意开展双边战略稳定对话，以减少冲突和核战争的风险，并且美方这次没有提及中国。中方对此有何回应？

赵立坚：中方欢迎美俄双方就继续开展战略稳定对话达成共识。美、俄作为拥有最大核武库的国家，应按照联大有关文件和国际共识，切实履行核裁军特殊、优先责任，继续以可核查、不可逆和有法律约束力的方式，进一步大幅、实质削减核武器，为最终实现全面彻底核裁军创造条件。这是维护全球战略稳定、促进国际和平与安全的最有效途径。

中方也注意到美俄元首重申“核战争打不赢也打不得”。中方一直积极推动五核国共同重申这一理念，以降低核战争风险、维护全球战略稳定。

中方一贯积极支持国际核军控努力，愿继续在五核国、裁谈会、联大一委等框架内，与各方就事关战略稳定的广泛议题进行讨论，也愿继续在相互尊重与平等的基础上与有关各方就相关问题进行双边对话。

《中国日报》记者：日前，加拿大一处印第安人寄宿学校旧址发现了215具儿童遗骸，其中最小的孩子年仅3岁。联合国人权理事会多个报告员发表联合声明要求加方全面调查。中方对此有何评论？

赵立坚：前不久，加拿大一所原住民寄宿学校旧址发现了215名印第安原住民儿童的遗骸，令人痛心。联合国人权理事会真相权特别报告员、土著人权利特别报告员、儿童贩卖和性剥削问题特别报告员、法外处决问题特别报告员、酷刑问题特别报告员、强迫失踪问题工作组等特别机制专家发表联合声明，敦促加方对此进行全面调查，表示受害者有权获得正义和补偿。加拿大司法机构应对所有寄宿儿童的非正常死亡、遭受性暴力和虐待案件进行刑事调查，对尚在人世的加害者、包庇者进行起诉和惩处。

加拿大总理特鲁多公开承认，这并非一起孤立的事件。据加拿大“真相与和解委员会”调查认定，加历史上共有超过15万原住民儿童被迫离开父母，进入所谓“印第安寄宿学校”。这些孩子被迫放弃原有的信仰，改信基督教和天主教；被迫抛弃自己的民族语言，改说英语、法语；被迫抛弃传承的传统文化，改学白人习俗。孩子们营养不良，疏于照料，甚至遭到直接的虐待和性侵犯。各界有识之士多次指出，这种所谓“寄宿学校”制度无异于文化种族灭绝。尤其令人痛心的是，调查还发现了至少3200名原住民儿童在“寄宿学校”中死亡的记录，也有报道表示实际数字远超于此。因为加拿大政府不愿支付运输尸体的费用，许多死亡儿童被就近掩埋在“学校”操场。此次发现的215具原住民儿童尸骨，就是这一罪行的最新例证。

加方现在真正应该做的，不是以“人权教师爷”自居，基于谣言谎言对他国指手画脚，而是认真吸取历史教训，立即深刻反省、全面调查自身人权问题，对受害者和受害者家属作出诚挚道歉。

彭博社记者：美国监管机构准备对华为等中国企业的产品实施禁令，这意味着这些企业将被禁止在美国销售相关产品。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到有关企业已作出回应。我们也已就有关问题多次阐明立场。时至今日，美方仍有一些人在拿不出任何证据的情况下，泛化国家安全概念，滥用国家力量打压特定国家和企业。这是赤裸裸的经济和科技霸凌，是美方对其一贯标榜的市场经济原则的再次公然否定。

美方应立即停止泛化国家安全概念，停止对中国特定企业的无理打压，为中国企业在美国正常经营提供公平、公正、非歧视的环境。中方将继续支持相关企业依法维护自己的正当权益。

新华社记者：16日，中国第19批赴黎巴嫩维和部队的410名官兵全部被授予联合国和平勋章。你能否介绍有关情况？

赵立坚：16日上午，中国第19批赴黎巴嫩维和部队授勋仪式在黎巴嫩南部辛尼亚村的中国维和营举行。410名官兵全部被授予联合国和平勋章。

联合国驻黎巴嫩临时部队司令德尔科尔、中国驻黎巴嫩大使钱敏坚、黎巴嫩政府军南黎战区司令代表以及中国维和官兵代表等200余人参加授勋仪式。德尔科尔在致辞中对中国维和官兵的真诚奉献表示感谢，认为他们出色的工作能力和高尚的人道主义精神展现了中国和中国军队的良好风貌。

中国是联合国维和行动的积极参与者和重要贡献者，是联合国第二大维和摊款国和安理会常任理事国中第一大出兵国，已经累计派出维和官兵4万余人次。中国维和官兵恪守联合国宪章宗旨原则，严格按照授权行事，忠实履行维和使命，为维护世界和平、促进共同发展作出重要贡献。当前，在新冠肺炎疫情同地区热点、族群矛盾、恐怖主义等威胁相互叠加的背景下，联合国维和行动的作用与意义进一步凸显。中方将继续同国际社会密切合作，推动提高联合国维和行动效力和效率，为维护国际和平与安全发挥更大作用。

总台央视记者：近日，美国国务卿布林肯在参议院拨款委员会上称，中国在病毒溯源上没有履行透明和信息共享的基本责任，世卫组织没有得到中国很好的配合，导致其研究滞后。中方对此有何评论？

赵立坚：美方有关说法毫无依据。事实胜于雄辩。疫情发生后，中国第一时间向世卫组织报告疫情，第一时间分享病毒基因序列。中方建立了最严格且专业高效的信息发布制度，及时发布权威信息，与180多个国家、10多个国际和区域组织开展疫情相关技术交流，分享疫情信息。

中国一贯本着开放、透明的态度同世卫组织开展新冠病毒溯源合作，已两次邀请世卫专家来华。中方为联合溯源做了大量行政、技术、后勤保障工作，为专家组工作提供了充分便利、安排了丰富的实地参访行程，向世卫专家逐条展示了特别需要关注的原始数据。专家组多名专家对中方给予积极评价，表示“想去的地方都去了，想见的人都见了”。

令人遗憾的是，美方一些人无视世卫组织主导的溯源研究前期成果，一再散布虚假信息，攻击抹黑中国，搞“有罪推定”。他们这样做，就是为本国抗疫不力转移注意力、寻找“替罪羊”，防止美国人民追究他们草菅人命的责任。他们的政治操弄蒙蔽不了世人的眼睛，也掩盖不了真相和事实，注定会失败。

很多人都在问：美国拥有世界上最先进的医疗技术却沦为疫情感染和病亡人数最多的国家，为什么没有美国政客为此承担责任？2019年7月弗吉尼亚州北部开始出现不明原因的呼吸系统疾病、威斯康星州暴发大规模“电子烟疾病”，这同新冠病毒有什么关系？美国立卫生研究院称，新冠病毒2019年12月即在美出现，美方对此如何解释？为什么美方对德特里克堡和全球200多个生物实验室讳莫如深、从不回应？为什么美方要求情报部门而不是科学家去搞溯源研究？为什么美方不像中国一样秉持公开、透明、科学态度，邀请世卫专家赴美国开展溯源研究？

(责编：刘洁妍、刘慧)