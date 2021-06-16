人民网北京6月16日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会，记者会实录如下：

澎湃新闻记者：6月15日，美欧峰会在布鲁塞尔举行。峰会声明提及新疆、西藏、香港、台湾、东海、南海等一系列涉华问题，指责中国经济胁迫和传播虚假信息。声明称，美欧将在各自对华多重定位框架下开展密集磋商和沟通，并将在气候变化、防扩散及特定地区问题上协调同中国的建设性接触。中方对此有何评论？

赵立坚：美欧峰会声明内容远远超出正常发展双边关系的范畴，无理干涉中国内政，制造和散布虚假信息，中方对此强烈不满、坚决反对。美国和欧盟应该做的是反省自身存在的严重问题。他们没有资格充当别国的“教师爷”。

中方反对任何国家把自己的利益和要求强加于别国，反对搞针对第三方的“小圈子”和集团政治，反对以意识形态划线来割裂世界。

美国和欧盟应该顺应和平、发展、合作、共赢的时代潮流，遵守联合国宪章宗旨和原则，践行真正的多边主义，为国际社会团结抗疫、应对全球性挑战作出自身应有的贡献。

路透社记者：据报道，美国、欧盟已就双方航空领域有关问题达成协议，并同意合作应对中国在相关领域的“非市场行为”。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到有关报道，愿同大家分享三点：

第一，美欧之间发展关系是自己的事，但不应处处拿中国说事，不应无事生非渲染所谓“中国挑战”，使中国“躺枪”，更不应搞针对中国的“小圈子”。这种狭隘的心态与美国、欧盟的格局都太不相称。

第二，中方不接受所谓“非市场行为”的无端指责。中方一贯坚定支持多边贸易体系，按照平等互利原则开展国际经贸合作。是谁动辄霸凌制裁，是谁精于搞“长臂管辖”，是谁滥用国家力量无理打压别国企业，国际社会看得清清楚楚。

第三，中国、美国、欧盟都是全球主要力量，应该共同携手应对全球性挑战。我们希望美欧在这方面发挥积极、建设性作用，而不是相反。

中新社记者：据了解，中国外交部日前同伊斯兰开发银行签署了合作协议，你能否证实并介绍具体情况？

赵立坚：6月14日，中国外交部同伊斯兰合作组织下属伊斯兰开发银行签署了关于援助伊开行成员国抗疫公共卫生实验室的协议。根据协议，中方支持在11个非洲伊斯兰国家开展抗疫公共卫生实验室器材采购、人员培训等工作，帮助相关国家提升抗疫能力。新冠肺炎疫情发生以来，中国同伊斯兰国家守望相助、共克时艰，树立了团结抗击疫情的典范，践行了人类命运共同体的精神。伊斯兰合作组织、伊开行对中方此次援助表示高度赞赏，认为此次合作具有里程碑意义，将进一步加强中国和伊斯兰合作组织成员国在抗击疫情、医疗卫生等领域的交流与合作。

中国同伊斯兰国家关系传统友好、友谊深厚、合作密切。中方高度重视发展同伊斯兰合作组织的关系，愿进一步加强同伊斯兰合作组织及其下属机构的交流与合作，推动中国同伊斯兰世界和伊斯兰合作组织关系不断迈上新台阶。

彭博社记者：据报道，拜登政府正同中国政府接触，寻求中方批准波音737MAX飞机复飞。中方能否证实？

赵立坚：中方在有关问题上的立场是一贯的、明确的。中国民航主管部门一直坚持三原则：第一，飞机的设计更改必须获得适航批准。第二，驾驶员必须重新得到充分有效的训练。第三，两起事故的调查结论必须是明确的，而且改进措施是有效的。

据了解，中国民航主管部门一直就有关问题同美国联邦航空局和有关美国企业保持沟通，目前正在积极有序推进相关工作。如果你对具体情况感兴趣，请你向主管部门询问。

中阿卫视记者：据报道，美国要求阿联酋拆除华为设备，否则可能拒绝向阿出售F-35战斗机。中国对此有何回应？

赵立坚：长期以来，包括华为在内的中国企业积极参与阿联酋经济建设，为阿联酋经济和社会发展作出重要贡献，得到阿方合作伙伴的高度认可。中阿双方就双边关系和共同关心的问题保持经常性沟通，有着广泛共识。我们都认为，中阿合作符合双方共同利益，造福两国人民，同第三方无关，也不容第三方干涉。

法新社记者：比利时议员提出一个决议，称中国新疆地区的维吾尔族人面临“种族灭绝”的危险。你对此有何回应？

赵立坚：你提到的有关议员恶意传播谎言和虚假信息，严重损害中方主权和利益。中方已经决定对其实施制裁。中方已反复介绍过新疆有关事实和真相。所谓新疆“种族灭绝”完全是别有用心的造谣和彻头彻尾的谎言，真正目的是破坏新疆社会稳定，遏制中国发展。

中方捍卫国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，维护新疆发展、稳定、民族团结的决心坚定不移。我们奉劝比方别有用心的反华政客尊重客观事实，停止借所谓涉疆问题搞政治操弄，打着人权旗号干涉中国内政，避免损害中比关系大局。

《北京日报》记者：15日，西澳大利亚州州长麦高文表示，鲁莽破坏为澳大利亚繁荣发展提供资金和动力的贸易关系不符合澳方利益。澳方并非向他国让步，但需重塑澳中关系。中方对此有何评论？

赵立坚：中方始终认为，一个健康稳定的中澳关系符合两国根本利益。中澳开展互利共赢的务实合作有利于两国人民的共同福祉。一段时间以来，澳大利亚国内各界越来越多的人士对澳大利亚政府处理中澳关系的方式表达了担忧。澳大利亚政府应该听取各方建设性意见，正视和认真反思两国关系受挫的症结，摒弃冷战思维和意识形态偏见，切实秉持相互尊重、平等相待的原则，多做有利于增进两国互信、促进务实合作的事。

彭博社记者：据报道，近期中国多架军机进入台“防空识别区”，外交部能否证实？

赵立坚：这不是外交问题，请向中方主管部门询问。

深圳卫视记者：据报道，美国2021年前五个月因枪支暴力死亡人数达到过去20年同期最高，有分析认为其深层原因是美国长期以来的种族不平等等人权问题。中方对此有何评论？

赵立坚：2020年是美国过去二十多年来枪支暴力最为严重的一年。今年前五个月美国有超过8100人死于枪击，平均每天54人，比2020年同期更为严重，比过去6年同期平均数字多出14人。也就是说，时钟的分针每转完一圈，就有至少2人因枪支暴力死去。这的确令人痛心，也发人深省。

美国枪支暴力犯罪率常年居高不下，是世界冠军。这只是美国长期存在的人权问题的冰山一角。美国国内种族主义、警察暴力、雇佣童工、强迫劳动等人权问题层出不穷。弗洛伊德们“我无法呼吸”的痛苦呐喊犹在耳边。美国亚裔被歧视、被攻击的严重创伤尚未抚平。50万从事农业劳作的童工权益没有得到保障。这就是美国自诩的“山巅之国”“人权灯塔”吗？

一屋不扫，何以扫天下？美国不仅对自身人权问题视而不见，还动辄借人权问题对他国施压、干涉他国内政。美国自己生了病，还要装成医生给别人把脉开药。讳疾忌医的结局往往是病入膏肓，最终无药可救。事实一再证明，美方根本没有资格以“人权卫士”自居。美方一些政客在打着人权的幌子干涉他国内政之前，还是先把自己的屋子打扫干净吧。

路透社记者：中方称台山核电站周围辐射环境水平未见异常，但法国方面称依然存在需要解决的技术问题。中方对此有何回应？

赵立坚：我昨天已经介绍了相关情况，生态环境部（国家核安全局）相关负责人今天已就相关问题作出了回应。如果你有进一步问题，请向该部询问。

新华社记者：据报道，美国国立卫生研究院近日发表最新研究成果称，对去年前3个月在全美范围采集的逾2.4万名美民众血液样本的分析显示，新冠病毒于2019年12月即在美出现，比1月19日官方首次确认发现病例提前数周时间。中方对此有何评论？

赵立坚：这再次证明病毒溯源是一个复杂的科学问题，涉及多国多地，应由全球科学家合作开展有关工作，以便更好预防未来可能出现的风险，保护各国人民的生命安全与健康。

早在新冠肺炎疫情发生之初，许多国家卫生专家和媒体已经纷纷指出了疫情在全球多点多地暴发的情况。《欧洲流行病学杂志》的研究表明，新冠病毒2019年11月已在欧洲出现。美国疾控中心研究报告显示，新冠病毒或已于2019年12月在美国出现。瑞典公共卫生局流行病首席专家曾表示，瑞典可能2019年11月就已经出现了新冠病毒感染者。意大利米兰国家癌症研究所的研究显示，新冠病毒可能于2019年夏天起就已经在意大利传播。近日，法国巴斯德研究所免疫学博士鞠丽雅教授就新冠病毒溯源接受专访时指出，从新冠肺炎流行的总体情况看，多个源头、多点暴发已经是很明显的客观事实。

病毒是全人类的共同敌人。国际社会应该尊重新冠病毒多点多地暴发的现实情况，在世卫组织主导的下阶段溯源工作中，基于全球视野，在多国多地而不是局限于某一区域开展研究。中方已经两次邀请世卫专家来华。我们希望其他国家也能像中国一样，本着开放、透明、科学的态度同世卫组织开展溯源合作，为促进全球抗疫合作、挽救更多生命作出应有的贡献。

总台央视记者：美国驻特立尼达和多巴哥大使馆14日宣布，美国政府向特多政府捐赠了80瓶辉瑞疫苗，这一消息引发网友广泛关注和讨论。中方对此有何评论？

赵立坚：疫苗是拯救生命、战胜疫情的重要武器。中方欢迎有条件、有能力的国家，特别是疫苗储备量远超其自身需求的国家，为发展中国家提供更多疫苗，以实际行动为发展中国家抗击疫情提供实实在在的帮助。

中方始终以实际行动践行疫苗作为全球公共产品的宣示。新冠肺炎疫情发生以来，中国秉持推动人类命运共同体和卫生健康共同体理念，为实现疫苗在发展中国家可及性和可负担性作出重要贡献，得到包括拉美和加勒比地区国家在内的国际社会普遍欢迎。

中国政府已经向特立尼达和多巴哥捐赠了10万剂新冠疫苗，特多政府采购的20万剂中国疫苗昨天已运抵。事实上，中方已经向国际社会提供了超过3.5亿剂疫苗，包括向80多个国家提供疫苗援助，向40多个国家出口疫苗。同时，中方并同多个发展中国家开展技术转让和合作生产，迅速推进疫苗大规模生产。中方已宣布向“新冠疫苗实施计划”首批提供1000万剂疫苗，明确用于发展中国家急需。中方将继续为疫苗在发展中国家的公平可及作出努力。

(责编：刘洁妍、刘慧)