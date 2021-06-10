本报驻巴西记者 朱东君

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森林火灾、乱砍滥伐、气候变化等因素正让亚马孙雨林承受巨大生态压力。亚马孙流域国家正采取切实保护行动，国际组织和域外国家也积极参与其中，探索多种环境治理途径，并通过可持续开发和管理改善当地民众生活。

不久前发表在学术期刊《生态系统》上的一项研究显示，由于火灾频发，由白沙形成的稀树草原正在亚马孙雨林中心的季节性洪泛区不断扩张，成为散布在雨林中的白色“岛屿”。亚马孙雨林面临着“草原化”的风险。

生态压力日渐增大

研究人员解释说，频发的林火摧毁植被，使得富含黏土的土壤表层更易受周期性洪水的侵蚀而逐渐沙化，植被类型也随之变化，热带草原树种和草本植物越来越占据优势。巴西权威气候学家卡洛斯·诺布雷警告称，当森林砍伐率达到20%至25%时，亚马孙东部、南部和中部的森林系统将向非森林生态系统转化。“如果保持现在的森林砍伐速度，只要15年到30年时间，就会不可逆转地超越这一临界点。”

亚马孙雨林是世界上最大和生物多样性最丰富的热带雨林，面积超过680万平方千米，占全球森林面积的20%，分布于巴西、秘鲁、玻利维亚、厄瓜多尔、哥伦比亚、委内瑞拉、苏里南、圭亚那和法属圭亚那。近年来，亚马孙雨林正承受着越来越大的生态压力。

据一项名为“安第斯亚马孙”的监测项目估计，2020年亚马孙雨林损失的原始森林超过200万公顷，砍伐的主要目的在于开辟牧场。世界自然基金会警告说，亚马孙地区森林覆盖率已从原来的80%减少到58%，导致动植物资源遭到破坏，带来水土流失、暴雨、旱灾、土地荒漠化等一系列环境问题。

气候变化引发的极端天气让亚马孙地区的火灾数量激增。巴西国家空间研究所灾害监测中心专家马塞洛·塞卢奇指出，已经结束的今年雨季降水量偏低，预示着旱季火灾可能会较为严重。研究人员指出，当降雨量低于某个临界值，雨林就会失去从火灾等破坏中复原的能力，成为更干燥的生态系统。森林萎缩又会进一步减少降雨，导致干旱和更多的火灾，从而进入恶性循环。

保护雨林多管齐下

面对严峻形势，地区多国从打击环境犯罪、修复受损生态入手，积极探索新的经济增长方式，采取切实行动保护和修复亚马孙雨林，并通过对雨林地区进行可持续的开发，改善民众生活。

据联合国粮农组织公布的数据，2011年至2015年间，亚马孙地区共设置了44个新保护区。迄今为止，亚马孙地区超过1.7亿公顷的土地都得到了保护。2019年，巴西、秘鲁、玻利维亚、哥伦比亚、厄瓜多尔、圭亚那和苏里南7国领导人在哥伦比亚南部城市莱蒂西亚签署文件，寻求建立合作机制打击亚马孙雨林非法活动，制定火灾预防政策，实施生态修复，加大环境监测。

亚马孙雨林总面积的60%位于巴西境内。为了保护雨林，巴西政府此前颁布了《亚马孙地区生态保护法》，收回了过去下放给州政府的森林管理和砍伐权，实行全国统一管理和可持续性砍伐。除法律监管外，亚马孙林业主管部门借助高清晰度卫星图像对分散的、小规模的森林砍伐活动加强监控。今年4月，由巴西公共安全机构和环境机构协调展开的“绿色巴西行动2”，在亚马孙地区进行了10万多次检查和海陆空巡逻，查获50.6万立方米盗伐的木材。同月，巴西政府推出“亚马孙计划2021/2022”项目，在重点地区加大了打击非法砍伐和纵火行为的力度，并向当地居民提供教育、卫生和技术等援助。

为应对土壤沙化，秘鲁政府和科研机构在生态受损区域开展了森林景观修复项目，通过培育种植多样化的本地树种，以及利用生物炭改善土壤质量等方式，逐步恢复完整健康的生态系统。2020年，秘鲁坦博帕塔国家保护区修复了150公顷因开矿受损的土地，今年将进一步扩大修复面积。

一项名为“亚马孙之心”的公共倡议正在哥伦比亚的雨林地区实施，通过出台激励措施，推动土地所有者修复退化土地，发展农林项目，促进森林的可持续利用。倡议参与者可以得到技术援助，内容涵盖提高作物产量、可持续农业实践、适应气候变化等。玻利维亚政府与亚马孙地区的原住民部落合作，推动数千公顷退化土地的修复。项目内容包括改善当地苗圃、支持生物企业、恢复生态服务等，以提升当地水量和水质、丰富生物多样性、减少土地侵蚀。

多方参与形成合力

当前，越来越多的国际组织和域外国家积极参与到雨林保护工作中，逐步形成环境治理的合力。

2014年至2019年，联合国粮农组织联合其他机构在亚马孙流域9个国家和地区实施综合保护区项目，帮助改善当地民众生计，减少气候变化对亚马孙生态系统的影响。未来，项目将继续影响当地政府层面的保护政策，将原住民和妇女纳入活动议程，并统筹推进保护区管理、可持续农业和农业生物多样性。

由全球环境基金资助的亚马孙可持续景观计划，对巴西、秘鲁和哥伦比亚等国的雨林保护和修复项目进行支持，项目内容涵盖扩大保护区面积、生态修复、自然资源可持续管理、技术培训，以及与环境相关的政策和激励机制的制定等。该计划还推动参与各方的交流互动，以实现区域各国在雨林保护方面协调行动、共享经验。

世界自然基金会在2019年成立亚马孙火灾应急基金，向救火一线的人员提供援助。截至今年5月，已向巴西和玻利维亚援助139万美元，捐助项目包括消防用品、通信设备，以及火灾风险管理设备和培训等。此外，世界自然基金会还在亚马孙地区参与保护区项目，推动发展可持续森林经济等。

中国也通过多种形式为亚马孙雨林的保护作出贡献。中国科学院华南植物园举办生物多样性保护与管理国际培训班，帮助哥伦比亚、厄瓜多尔和玻利维亚等拉美国家培养青年科研人才，还与秘鲁国立圣马科斯大学合作成立实验室，共同研究开发具有高经济和农业价值的植物。另外，中国与巴西联合研制多颗中巴地球资源卫星，为亚马孙雨林监测发挥积极作用。

（本报里约热内卢6月9日电）

《 人民日报 》（ 2021年06月10日 17 版）

(责编：袁勃、牛镛)