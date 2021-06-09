新华社渥太华6月8日电（记者李保东）加拿大总理特鲁多8日将近日一名男子开车袭击一个穆斯林家庭的事件定性为“恐怖袭击”。

特鲁多说，“这起由宗教仇恨引发的恐怖袭击并非偶然”，近年来加拿大多次发生造成人员死亡的反穆斯林恐怖袭击，表明加拿大存在令人不安的宗教仇恨情绪。有毒言论、歧视和网络上滋生的“极端主义”助长了这类恐怖袭击的发生。将取缔鼓励威胁公共安全的“仇恨团体”。

加拿大新民主党领袖辛格6日在众议院发表演讲表示，加拿大必须正视普遍存在的种族主义，此次汽车恐怖袭击以及前不久坎卢普斯市一所原住民儿童寄宿学校旧址发现215名原住民儿童遗骸的事件，让加拿大人无法否认他们的国家充满种族主义。辛格还谴责加拿大一些政客“煽动民众”，利用种族主义获取政治利益。

6日晚，加拿大安大略省伦敦市一名20岁男子开车冲向正在人行道上散步的5口之家，撞死4人、严重撞伤1人后男子开车逃跑。警方随后将男子逮捕，此人被控四项一级谋杀和一项企图谋杀罪名。警方表示，这名男子因被害者的“伊斯兰信仰”而起杀心。

加拿大统计局数据显示，该国每年记录在案的仇恨犯罪中，很多案件与宗教迫害有关。

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