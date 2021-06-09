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新华社重庆6月8日电

关于在澜沧江－湄公河合作框架下深化传统医药合作的联合声明

（2021年6月8日，中国重庆）

2021年6月8日，澜沧江－湄公河合作第六次外长会在中国重庆举行，各国外长忆及2020年8月24日澜湄合作第三次领导人会议关于加强公共卫生合作的有关共识，支持深化传统医药合作，欢迎中国和湄公河五国卫生部门发表如下声明：

澜湄六国山水相连，人民相亲，文化相通，传统医学的交流互鉴源远流长。澜湄区域各国传统医学机构始终保持亲密的合作。特别是在新冠肺炎疫情肆虐期间，澜湄六国守望相助，合力抗疫，树立了国际抗疫合作的典范。

我们认识到，新冠肺炎、流感、疟疾、登革热等疫情仍在肆虐，人民生命受到严重威胁。支持各国传统医药参与全球疫情防控，尽责保护本国人民生命安全和身体健康，促进澜湄区域公共卫生发展。

为进一步推动澜湄六国在传统医学领域的合作，共同促进传统医药在防治重大感染性疾病中发挥积极作用，本着交流互鉴、合作共赢的原则，中华人民共和国国家中医药管理局、柬埔寨王国卫生部、老挝人民民主共和国公共卫生部、缅甸联邦共和国卫生和体育部、泰王国公共卫生部、越南社会主义共和国卫生部将采取以下措施：

一、积极行动，协作抗疫。共同支持传统医学防治重大感染性疾病，在新冠肺炎等各类重大感染性疾病防治行动中相互协调，信息共享，提升传统医药应急处置能力，维护澜湄区域卫生。

二、经验总结，推广应用。联合开展对传统医药有效方药防治新冠肺炎、疟疾等相关研究工作，为澜湄区域传统医药进一步参与全球疫情防控提供更多借鉴和参考。

三、互学互鉴，护佑健康。加强澜湄区域传统医药从业人员和社会团体相互学习，在符合各国相关法律法规范围内，在保证安全性和有效性的情况下，使用包括源于本土智慧在内的各种传统医药，并推动其与常规卫生服务的融合，保护当地民众健康。

四、加强交流，培养人才。在传统医学医疗、教育、科研、产业等方面加强交流合作，建立澜湄国家间人才培养与交流机制，多种形式培养传统医学国际化人才。

面对当前形势，支持传统医药参与澜湄区域疫情防控，护佑民众健康，比以往任何时候都更需要开放包容的心态。我们坚信，团结合作，必将战胜困难，期待澜湄传统医药合作取得更加丰硕成果！

(责编：袁勃、牛镛)