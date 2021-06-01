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加拿大原住民组织：215具儿童残骸是“种族灭绝”又一明证

2021年06月01日08:18 | 来源：新华社
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　　新华社渥太华5月30日电（记者李保东）加拿大原住民组织第一民族大会全国酋长佩里·贝勒加德5月30日对媒体说，在原住民寄宿学校旧址发现215具儿童遗骸是对原住民“实施种族灭绝的又一明证”。当天，加拿大议会大厦等降半旗志哀。

　　第一民族是加拿大境内北美洲印第安人原住民及其后代的统称。贝勒加德在接受加拿大电视网新闻频道采访时说，过去他就曾说过那些寄宿学校对原住民实施种族灭绝。现在种族灭绝又有了一个明证：未被记录的儿童死亡。现在仍需确定死亡儿童的身份，找到他们的家庭并对其他寄宿学校旧址进行检查，联邦政府有责任确保人们获得答案。

　　在原住民组织要求下，加拿大总理特鲁多5月30日在社交媒体上发表公告，要求加拿大议会大厦和所有联邦政府大楼下半旗志哀。

　　据加拿大媒体5月28日报道，215具原住民儿童遗骸在不列颠哥伦比亚省坎卢普斯市一所原住民寄宿学校旧址上被发现。该学校是加拿大在19世纪末建立的原住民寄宿学校中较大的一所，于1977年关闭。当地政府没有任何关于215名儿童的死亡记录。

　　事件曝光后，加拿大全国震惊。媒体要求追查原住民儿童死亡全部真相，并要求有关部门对原住民施行暴力和种族灭绝行为做出深刻反省。近两日，加拿大各地举行了悼念活动。数万人在网上发起倡议，要求加拿大政府设立全国法定日来悼念这些儿童。

　　据史料记载，从19世纪90年代到20世纪90年代，加拿大估计有15万名原住民儿童被强迫离开父母，进入寄宿学校学习“文化和文明”。2015年，加拿大真相与和解委员会发布关于寄宿学校的报告，报告详细描述了寄宿学校对原住民儿童的残酷虐待，认为至少有3200名儿童被虐致死。

(责编：刘洁妍、刘叶婷)

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