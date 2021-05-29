新华社华盛顿5月28日电（记者邓仙来 徐剑梅）美国总统拜登28日签署一项行政令，设立“白宫亚裔美国人、夏威夷原住民和太平洋岛屿居民倡议”的跨部门政府工作组，旨在从联邦层面进一步保障亚裔美国人、夏威夷原住民和太平洋岛屿居民的权益。

根据白宫发表的声明，这一跨部门政府工作组旨在协调联邦政府针对反亚裔偏见和暴力事件激增的应对措施；解决联邦政府“严重缺乏”与亚裔美国人、夏威夷原住民和太平洋岛屿居民相关的分类数据的问题；为相关族裔拓展语言辅助项目；增强相关族裔的经济安全，并为他们增加就业机会、改善就业环境；增强相关族裔包括参与选举在内的公民参与度等。

声明说，该机构将由美国卫生与公众服务部牵头，夏威夷原住民克丽丝特尔出任该机构执行主任。

28日设立的跨部门政府工作组脱胎于1999年由时任美国总统克林顿创设的类似机构，当时名为“白宫亚裔美国人和太平洋岛屿居民倡议”，其后历届政府均对该机构进行过改革。

行政令还对亚裔美国人、夏威夷原住民和太平洋岛屿居民事务总统顾问委员会进行了改组。该委员会旨在为总统提供建议，帮助联邦政府协调私营部门和非营利组织推进相关族裔事务。

新冠疫情在美暴发以来，美国针对亚裔的歧视、骚扰和暴力事件不断增加，迄今未见消减迹象。美国反歧视组织“制止仇恨亚太裔美国人组织”发布的数据显示，去年3月中旬至今年3月底，该组织收到逾6600起针对亚裔美国人仇恨事件的报告。加利福尼亚州州立大学圣贝纳迪诺分校仇恨和极端主义研究中心日前发表的报告显示，今年第一季度，美国主要城市的反亚裔仇恨犯罪事件比去年同期增加了169%。

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