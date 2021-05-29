人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

美白宫设立机构以保障亚裔等少数族裔权益

2021年05月29日14:33 | 来源：新华社
小字号

　　新华社华盛顿5月28日电（记者邓仙来　徐剑梅）美国总统拜登28日签署一项行政令，设立“白宫亚裔美国人、夏威夷原住民和太平洋岛屿居民倡议”的跨部门政府工作组，旨在从联邦层面进一步保障亚裔美国人、夏威夷原住民和太平洋岛屿居民的权益。

　　根据白宫发表的声明，这一跨部门政府工作组旨在协调联邦政府针对反亚裔偏见和暴力事件激增的应对措施；解决联邦政府“严重缺乏”与亚裔美国人、夏威夷原住民和太平洋岛屿居民相关的分类数据的问题；为相关族裔拓展语言辅助项目；增强相关族裔的经济安全，并为他们增加就业机会、改善就业环境；增强相关族裔包括参与选举在内的公民参与度等。

　　声明说，该机构将由美国卫生与公众服务部牵头，夏威夷原住民克丽丝特尔出任该机构执行主任。

　　28日设立的跨部门政府工作组脱胎于1999年由时任美国总统克林顿创设的类似机构，当时名为“白宫亚裔美国人和太平洋岛屿居民倡议”，其后历届政府均对该机构进行过改革。

　　行政令还对亚裔美国人、夏威夷原住民和太平洋岛屿居民事务总统顾问委员会进行了改组。该委员会旨在为总统提供建议，帮助联邦政府协调私营部门和非营利组织推进相关族裔事务。

　　新冠疫情在美暴发以来，美国针对亚裔的歧视、骚扰和暴力事件不断增加，迄今未见消减迹象。美国反歧视组织“制止仇恨亚太裔美国人组织”发布的数据显示，去年3月中旬至今年3月底，该组织收到逾6600起针对亚裔美国人仇恨事件的报告。加利福尼亚州州立大学圣贝纳迪诺分校仇恨和极端主义研究中心日前发表的报告显示，今年第一季度，美国主要城市的反亚裔仇恨犯罪事件比去年同期增加了169%。

(责编：高歌、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部