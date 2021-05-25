新华社北京5月24日电（记者郭倩）美国共和党籍前联邦参议员里克·桑托勒姆一个月前在一场讲话中关于原住民的表述引发争议，美国有线电视新闻网（CNN）22日证实将不再聘用桑托勒姆担任政治评论员。

桑托勒姆曾是宾夕法尼亚州联邦参议员。在CNN近几年有关竞选活动的政治类节目中，他常常以共和党人角度作出分析和评论。4月23日，他在青年美国基金会发表讲话时祸从口出。

桑托勒姆谈到美国建国史时说：“我们从一片空白中创造出一个国家。我是说，没错，我们是有美洲原住民。但是坦白说，在美国文化中没有多少美洲原住民文化。”

此话一出，桑托勒姆受到多方批评和抵制，他的雇主CNN受到牵连。美国印第安人全国大会总裁福恩·夏普说，桑托勒姆是种族主义者，令CNN等所有为他提供发言平台的媒体蒙羞。美洲原住民记者协会呼吁原住民记者避免与CNN合作，要求CNN解聘桑托勒姆。

桑托勒姆5月初曾在CNN王牌节目之一、由克里斯·科莫主持的《科莫黄金时间》上辩解，说自己当时一时“口误”，原本想谈的是欧洲移民对创立美国政府的贡献。他还说：“我们当年对待美洲原住民的方式太可怕了。”

但上节目也没能改变形势。CNN22日证实，已经与桑托勒姆“分道扬镳”。

当天晚些时候，桑托勒姆在社交媒体平台推特上对CNN过去4年多为他提供的机会表示感谢。

桑托勒姆出生于1958年，2012年参加过共和党总统预选。早在2003年，他曾因对同性恋的不当评论而受到抨击。

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