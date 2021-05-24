海外网 赵壹晨

多米尼克驻华大使馆内陈列的特色手工艺品。

海外网 吴正丹摄

“在哪里，在哪里见过你，你的笑容这样熟悉……”一阵歌声从多米尼克驻华大使馆传来，唱歌的不是别人，正是多米尼克驻华大使马丁·查尔斯。这位风趣幽默的大使，在采访过程中唱起他的保留曲目《甜蜜蜜》，将采访现场的气氛推向高潮。

除了《甜蜜蜜》，《后来》《月亮代表我的心》也是查尔斯大使的拿手曲目。说起中文歌，大使张口就来，对节奏和旋律的掌握非常精准。大使说，平时他通过视频网站自学中文，而学唱中文歌正是他学中文的“小窍门”。

学中文为本国产品带货，是不少驻华大使的妙招。面对“我在中国当大使”栏目组的镜头，查尔斯大使也不时蹦出一两个中文词，热情推荐多米尼克特产。在使馆会客厅一角，琳琅满目的多米尼克特产把一面玻璃柜摆得满满当当。查尔斯大使介绍：“多米尼克朗姆酒很有名”“这是原住民制作的手工艺品”“我们的咖啡很好喝”……

在查尔斯大使向中国消费者推荐的多米尼克特产排行榜上，排在首位的是辣椒酱。大使说，多米尼克辣椒酱纯天然，多米尼克家家户户都爱吃。听说很多中国人无辣不欢，大使邀请中国朋友挑战多尼米克辣椒酱，“辣到直戳人泪点”。他希望未来在中国市场上也能买到多米尼克辣椒酱，让中国消费者品尝到来自加勒比的味道。

查尔斯大使在中国时热情为多米尼克特产带货，而每次回国他又热心为中国产品“代言”。他说，“中国制造”在多米尼克很受欢迎，他每次回国“都会给亲人朋友带上中国产品作为礼物”。

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