本报记者 高 乔

■ 中国市场学会海疆丝绸之路工作委员会主任 王晓鹏

■ 中国社科院亚太与全球战略研究院研究员 许利平

■ 中国现代国际关系研究院东南亚和大洋洲研究所副研究员 郭春梅

日前，中国国家发展和改革委员会发表声明称：近期，澳大利亚联邦政府某些人士基于冷战思维和意识形态偏见，推出系列干扰破坏两国正常交流合作的举措。基于澳联邦政府当前对中澳合作所持态度，国家发展改革委决定，自即日起，无限期暂停国家发展改革委与澳联邦政府相关部门共同牵头的中澳战略经济对话机制下一切活动。

持续走低的中澳关系再次跌入低谷。澳大利亚为何频频挑战中国底线？中国无限期暂停中澳战略经济对话机制对澳大利亚意味着什么？澳大利亚应当为弥合中澳关系作出哪些努力？本期报道邀请专家共同探讨。

澳方为何频频挑战中国底线？

澳大利亚联邦政府取消维多利亚州与中国签订的“一带一路”备忘录和框架协议、澳国防部重新审查中国公司租借澳达尔文港99年的协议、部分澳政客呼吁取消西澳大利亚州2011年同中方签署的战略合作协议……近来，澳大利亚频频以模糊不清、毫无依据的所谓“不符合澳外交政策”“不符合澳安全利益”为由，破坏中澳正常交流和合作。中国外交部发表声明称，一段时间以来，澳方不顾中方严正立场和多次交涉，滥用所谓“国家安全”理由，对中澳经贸、人文等领域合作项目和既有成果变本加厉进行限制和打压，严重损害中澳两国互信，破坏了正常交流合作的基础，中方不得不作出必要的、正当的反应，澳方必须对此承担所有责任。

许利平：澳大利亚近来推出的系列干扰中澳正常交流合作的举措，一定程度上是具有对抗性的，反映了澳大利亚国内的民族主义情绪。究其更深层的原因，还在于澳大利亚政府秉持冷战思维，进行所谓价值观外交。澳大利亚作为“五眼联盟”重要成员，近年来热衷于充当反华“急先锋”，自认为有美国为首的西方国家为他撑腰，更大胆地出台对抗性涉华政策。

王晓鹏：澳大利亚近期的反华举措有内因也有外因。从澳大利亚国内形势来看，近年来，澳大利亚经济发展形势并不乐观，加上新冠肺炎疫情影响，就业等社会民生状况每况愈下，长期以来被澳大利亚吹嘘的社会福利体系受到不小冲击。澳大利亚政府为此采取系列补救措施，但收效甚微。在此过程中，澳大利亚某些政客，为一己私利，一再炒作、操弄涉华议题，炮制、渲染所谓“中国威胁论”，将内部压力转化为所谓的外来威胁，以此转移澳大利亚国民注意力。

从澳大利亚面临的国际环境来看，澳大利亚是“五眼联盟”成员，又是美国的军事盟国。美国近年来热衷于推进其所谓“印太战略”部署，重塑地区同盟体系。在此过程中，澳大利亚被美国选定为对抗亚太地区大国的一枚战略棋子。澳大利亚国内部分政治精英与美国有不同程度的利益绑定，对澳大利亚目前这种处境揣着明白装糊涂。澳大利亚某些政治圈、外交圈、军事圈的活跃分子，某种程度上是美国利益的代言人。他们发表的政策意见和采取的相应举措，很大程度并非是从澳大利亚本国利益出发。这部分人既把持着权力，又手握话筒，在澳大利亚政治圈、舆论场制造声势，不断为美国利益背书，将澳大利亚对华战略的路子带偏。

郭春梅：以美国为首的国际因素是影响澳大利亚对华态度的重要因素。澳大利亚自认为是美国最忠诚的盟友，长期把美澳同盟作为澳大利亚外交与防务的基石，迷信美国主导的地区秩序符合澳大利亚国家利益。在中美博弈持续升级的大背景下，澳大利亚甘愿充当美国的“马前卒”，帮助美国维护霸权。另一方面，澳大利亚国内政治因素也不容忽视。澳大利亚不同部门为争夺利益，将中国作为靶子，争取部门扩权。此外，澳大利亚部分媒体兴风作浪，与政客、智库、学者合作，炮制没有根据的新闻，毒化涉华舆论氛围，形成抹黑中国的利益链条。目前，澳大利亚涉华舆论环境正在被毒化，澳大利亚国内对华态度相对理性客观的声音难以被公众听见。

中澳经贸合作受挫对澳有何影响？

据德国之声报道，澳大利亚经济对中国有很强依赖性。过去11年，中国一直是澳大利亚最大的贸易伙伴、第一大出口目的地和第一大进口来源地。根据2020年6月中国商务部数据，2018—2019年度，中澳双边贸易额达2350亿澳元。

然而，澳大利亚动辄对中澳两国各领域正常交流合作无端设限，已严重影响中国企业赴澳投资的信心。在中国去年对外直接投资增长3.3%的背景下，对澳大利亚投资却断崖式下降。澳大利亚国立大学东亚经济研究所研究显示，2020年，中国对澳直接投资下降61%至7.83亿美元，创6年来新低。

许利平：中国宣布无限期暂停中澳战略经济对话机制，向澳大利亚政府发出明确信号，即中澳机制化合作已遭到澳大利亚莫里森政府的严重破坏。中澳战略经济对话机制对两国各方面合作起到基础作用，暂停该机制增加了两国合作的不确定性。

郭春梅：中澳关系恶化可谓冰冻三尺非一日之寒。澳大利亚一边喊话寻求与中国合作，一边采取破坏中澳关系的动作，寻衅滋事，反华行动层层加码。澳大利亚的行为严重损害中澳两国互信，破坏两国正常交流合作的基础。中国不得不对此作出必要的、正当的反应，澳方必须对此承担所有责任。

此次，中国宣布无限期暂停中澳战略经济对话机制是中国一次立场鲜明的正式政治表态。短期来看，中国这一政治表态象征作用更为重要；长期来看，由此带来的经济影响会越来越明显。中澳关系僵化，直接影响了国际社会对澳大利亚经济的信心，澳元汇率应声下跌就是一个例子。过去，澳大利亚一直是十分有吸引力的中国学生留学目的地、中国游客旅游目的地以及商品来源地，这都是由中澳良好国家关系保驾护航的。随着中澳关系恶化，中国消费者对澳大利亚的好感度受到负面影响。

王晓鹏：中国宣布无限期暂停中澳战略经济对话机制，展现出中国坚决应对、同时留有余地的姿态。一方面，中国明确指出，当前中澳关系的问题，责任完全在澳方，中国对于澳大利亚的挑衅行为作出反应，是正当且有必要的。另一方面，中国对中澳战略经济对话在过去发挥积极作用的评价是非常可观的。这意味着，如果澳大利亚接下来能够悬崖勒马，推动中澳关系重回正轨，那么中澳对话的大门还是敞开的。

近年来，澳大利亚对华的系列举措，严重损害了澳大利亚的国家形象，尤其是在中国公众面前的形象，破坏了中澳两国在各个领域的互信，损害了中国贸易商、投资者对澳大利亚市场的信心。中澳关系的下滑，客观上对中澳两国经贸合作造成巨大消极影响。澳大利亚对华贸易巨大的顺差额、对华贸易解决的数十万人就业问题，这些都由于两国关系走低而受到损害。

弥合中澳关系，澳方应作哪些努力？

澳大利亚政府对华政策已招致澳国内及国际社会诸多有识之士的批评。《澳大利亚人报》报道称，澳大利亚全国最大的工业协会敦促本国政府通过“谈判、常识和外交”给澳中紧张关系降温。

据路透社报道，澳大利亚工党影子外长黄英贤指责莫里森在外交事务中进行政治投机。她表示：“莫里森不仅没有完全理解澳大利亚在对华关系中的利益所在，他甚至没有去理解。他的所作所为都是为了国内政治利益。”

澳大利亚前外长埃文斯近日在接受“亚洲在线”采访时表示：“当你已经身处坑中，就不要再给自己挖坑了。”中国占澳大利亚出口总额的30%以上。澳大利亚应该谨慎对待那些让中国感到难以忍受的事情，小心自己的措辞和政策措施。

王晓鹏：中澳关系如今的局面责任完全在澳大利亚政府。未来，中澳关系要重回正轨，关键看澳大利亚的所作所为。

首先，澳大利亚一度将经贸问题政治化，这是非常错误的倾向。在这个过程中，澳大利亚作出许多违背契约的举动，不仅让中国成为其言而无信的受害者，也将自己推上国际诚信“黑名单”的不利地位。澳大利亚未来可能会为此付出巨大代价。此外，澳大利亚公然违背国际关系基本准则，屡次在涉疆、涉港、涉台、南海等中国主权内政问题上采取系列错误言行，挑战中国底线，破坏双方互信基础，对中澳经贸往来造成客观上的阻塞作用。

如今，澳大利亚部分政客为一己私利绑架国家利益，美国不断将澳大利亚绑上自己的“战车”，这些因素都使澳大利亚对华政策重回理性面临困难。澳大利亚若想修复中澳关系，中国不仅要听其言，更要观其行。如果澳大利亚能够悬崖勒马，中澳关系还存在缓和的可能性。

许利平：中澳战略伙伴关系对澳大利亚发展具有重要意义。然而，莫里森政府一意孤行，采取系列干扰中澳正常交流合作的举措，将2000多万人口的澳大利亚与中国14亿人口组成的庞大市场相对立，这违背了澳大利亚人民根本利益。澳大利亚政府必须认识到破坏中澳关系的严重后果，采取更多务实措施修补中澳关系。一方面，在涉及中国原则性问题上，不要触碰中国底线。在涉疆、涉港等中国内政问题上，不要盲从西方国家指责中国，粗暴干涉中国内政。另一方面，在“五眼联盟”中不要过于热衷“刷存在感”；在新冠病毒溯源、5G网络建设等问题上，不要充当西方国家针对中国的棋子。澳大利亚政府只有在这些方面改弦更张，中澳关系才有可能重回正轨。

郭春梅：中国政府对待中澳关系的态度始终保持理性。即便中澳关系持续走低，中国外交部仍然发表声明称：“中方始终认为，一个健康稳定的中澳关系符合两国的根本利益，中澳合作本质上是互利共赢的。同时，相互尊重和良好互信是各国间开展对话和务实合作的前提。”这是中国对中澳关系的一个理性定性，中国依然希望中澳关系能够向好发展。中澳两国经济互补性较高，在全球疫情蔓延、经济低迷的情况下，中澳两国作为亚太地区两个重要成员，有责任也有义务携手解决共同挑战。在这种情况下，澳大利亚应当基于国家利益，反思“中国是威胁还是伙伴”这一根本性问题，认识到中国作为其第一大贸易伙伴、地区重要合作伙伴的重要地位，并采取务实举措发展与中国的关系。

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