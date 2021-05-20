苏菁菁

5月6日，中国国家发展改革委宣布，决定无限期暂停与澳联邦政府相关部门共同牵头的中澳战略经济对话机制下一切的活动。暂停中澳战略经济对话机制，是近来中澳关系变化的结果。澳方对待中澳关系毫无诚意，盲目追随美国，需要为两国关系的“历史倒车”负全部责任。

近期，澳联邦政府在对华问题上采取了一系列错误举动。在经济上无理打压贸易往来，在政治上触碰中国底线，严重损害了两国互信。

在经济方面，澳方单方面撕毁了中国与维多利亚州签署的“一带一路”协议。这一协议曾极大促进了维洲与中国的贸易往来，不仅提升了维洲的投资量，更拉动了当地的就业率。双方合作基础深厚，一度实现共赢。

而这种良性的局面被澳方短视的政客打破，正如外交学院副院长王帆所说，澳方部分官员基于意识形态偏见而非国家利益考量两国关系。将两国关系作为政治秀场，澳方部分官员非理性、非客观的态度，势必会损害中澳经贸发展与企业合作信心。

不仅如此，澳方还在涉台这一中国根本利益问题上大放厥词。近日，澳大利亚国防部长达顿声称，在台湾问题上，不应低估与中国发生冲突的可能性；总理莫里森则称，低估与中国的潜在战争风险是“愚蠢的”。

澳大利亚前总理陆克文指出，这两人实质上是通过炒作台湾问题争夺个人的话语权与领导权。这种错误并具有煽动性的言论不仅幼稚荒谬，还让中澳关系更难走出低谷。

事实上，澳方对中国的无理挑衅行径并非无风起浪。澳大利亚长期追随美国，即使这种追随的代价是牺牲其国家利益。

自美国特朗普政府上台后，澳大利亚便紧随其反华政策。从禁用华为，到配合美国舆论在疫情来源上抹黑中国；从拒绝承认“九段线”和中国南海主张，到在涉台涉港问题上粗暴干涉中国内政，澳方始终是美方“反华”战线中的突出分子。

然而，中澳两国经贸、文化联系向来紧密。中国是澳方最大的贸易伙伴、重要的出口目的地和进口来源地，同时，中国的游客与学生也极大促进着澳大利亚的旅游业与教育业。澳方在中美两国间基于澳本国的国家利益做出理性判断。

正如澳大利亚前外长加雷思·埃文斯所说，澳政府在外交政策上要保持独立性，完全依赖于美国的想法已带来历史教训，入侵伊拉克就是一个沉痛案例。

中澳合作能够实现互利共赢。但澳方不能一边希望以中国为合作伙伴，一边又粗暴干涉中国内政、损害中国利益。澳方毫无诚意的作法只会导致双边关系恶性循环，最终的结果只能是损害自己的国家利益。

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