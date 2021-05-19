人民网北京5月19日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。记者会实录如下：

香港中评社记者：据报道，18日，美国国务卿布林肯谈及联合国安理会有关巴以问题时称，美并未妨碍安理会外交行动。相反，美正持续开展安静密集的外交活动。问题是任何特定行动或声明是否真的有助于推动结束暴力。中方对此有何评论？

赵立坚：我不知道美方所说的“安静密集的外交活动”具体指什么，实际又起到了什么效果。我们看到的，是连日来巴以冲突持续升级，是包括妇女儿童在内的无辜平民的悲惨遭遇；我们听到的，是从战乱和废墟中发出的、对和平的渴望和呐喊。

近日，王毅国务委员在安理会巴以冲突问题紧急公开会上就缓解紧张局势提出的重要主张，在国际社会引发热烈反响。广大阿拉伯国家和伊斯兰国家纷纷赞赏中国坚持国际准则和公平道义，认为中方立场和主张体现了负责任大国担当和在巴勒斯坦问题上始终秉持的公正立场，真正说到了阿拉伯和伊斯兰国家人民的心坎上。

历史是公正的记录者。希望美方言行一致，真正回到多边主义，承担起大国应尽的责任，支持安理会为推动缓解局势、重建信任、政治解决发挥应有作用。

日本富士电视台记者：据美国媒体报道，由于使用涉嫌新疆“强迫劳动”生产的棉花，今年1月美国海关部门停止了一批优衣库衬衫的进口审批。5月10日，优衣库提交未使用新疆棉花的证据，但美方以“证据不足”拒绝采用。你对此有何看法？

赵立坚：关于“强迫劳动”，我们已经多次阐述中方的原则立场。中国新疆没有所谓的“强迫劳动”，只有自愿就业、自主择业。个别西方国家政客和反华势力散布的有关谎言纯粹是打着“人权”的幌子打压中国的特定企业和产业，服务他们祸乱新疆、遏制中国发展的险恶阴谋。

半岛电视台记者：作为安理会常任理事国，中国是否考虑设立新的机构或机制解决巴以问题？中国有无能力在联合国框架下对以色列的行为采取行动？有人认为，中方当前的表态和立场并未对巴以双方产生影响。中方对当前巴以局势不断恶化有何看法？

赵立坚：中国始终心系中东和平进程，始终坚持公理道义，始终支持一切有利于缓和局势的努力。中国政府设立的第一个特使就是中国政府中东问题特使。长期以来中国一直与国际和地区有关各方密切沟通，积极支持和推动中东和平进程。中方担任安理会轮值主席以来，把应对当前中东紧张局势作为重中之重，推动安理会多次审议巴勒斯坦问题。近日，中方在安理会巴以冲突问题紧急公开会上就缓解紧张局势提出的重要主张，在国际社会引发热烈反响，也符合国际社会主流意见。

我想强调的是，针对当前巴以紧张局势，国际支持是应尽义务，“两国方案”是根本出路。安理会必须就巴以冲突采取有力行动，重申对“两国方案”的坚定支持，推动局势尽快降温。有关各方都应承担应尽责任，采取公正立场，支持安理会为缓解局势、重建信任、政治解决发挥应有的作用。

中方将继续加大劝和促谈力度，继续推动安理会履行职责、发挥作用，为推动巴勒斯坦问题的全面、公正、持久解决作出应有的贡献。

湖北广播电视台记者：今年4月，中欧班列开行1218列，运送货物11.7万标箱，同比分别增长24%、33%，已经连续12个月单月开行千列以上。关于中欧班列你能否介绍更多情况？

赵立坚：今年是中欧班列开行10周年。2011年3月19日，首趟中欧班列从中国重庆发往德国杜伊斯堡。这标志着中国在亚欧大陆之间建起了新的“钢铁驼队”。

10年来，中欧班列不断增开班次、拓展线路，年开行量从开始时的不足20列发展到突破1.2万列，年均增速达108%。截至目前，中欧班列累计开行已达3.8万列，运送货物340万标箱，通达欧洲22个国家的151个城市，物流配送网络覆盖欧洲全境。特别是在疫情期间，中欧班列持续有序畅通运行，成为防疫物资运输和各国携手抗击疫情的“生命通道”和“命运纽带”，传递出守望相助、休戚与共的人类命运共同体理念，为护佑班列沿线各国人民生命安全和身体健康发挥了重要作用。

驼铃声声，舟楫相望，绵亘万里，延续千年。我们相信，这支“钢铁驼队”将为“一带一路”合作增添更多动能，为沿线国家和人民带来更多福利。

路透社记者：据报道，欧洲议会明日将通过一项旨在“冻结”中欧投资协定的动议。你对此有何评论？

赵立坚：我注意到有关报道，在此重申三点：

第一，中欧投资协定是一份平衡、互利共赢的协定，不是一方给予另一方的“恩赐”，是互利互惠的。尽早批准符合中欧双方利益，双方均应为此作出积极努力。

第二，中方对长期以来恶意传播涉疆谎言和虚假信息，严重损害中方主权和利益的欧盟有关机构和人员实施制裁，是维护自身利益的需要，也是对欧方搞制裁对抗做出的必要、正当和正义回应。到底是谁无理挑衅在先，谁正当防卫在后，孰是孰非，一清二楚。

第三，中方有发展中欧关系的诚意，也会坚定维护自身主权、安全、发展利益。制裁对抗无助于问题的解决，对话合作才是正道。希望欧方能够从中深刻反思，立即停止干涉中国内政，通过对话沟通增进双方了解和理解，妥善管控分歧，推动中欧关系健康稳定发展。

中新社记者：受自然条件变化影响，北极环境保护问题越来越受到关注。中国参加了北冰洋公海渔业协定谈判。据了解，中国已完成协定核准的相关国内程序。发言人能否介绍相关情况？

赵立坚：如你所说，中国已于近日完成《预防中北冰洋不管制公海渔业协定》的国内核准工作。《协定》填补了北极渔业治理的空白，是北极国际治理和规则制定的重要进展，对促进北极环境保护和可持续发展具有重要意义。

中国作为《协定》十方之一，深度参与了《协定》谈判全过程，为《协定》的最终达成作出重要贡献。中方期待与其他缔约方继续就《协定》科研和监测计划、探捕等后续规则制定保持沟通，共同加强北冰洋公海渔业资源管理，保护北极海洋生态系统。

日本广播协会记者：18日，美国众议长佩洛西以中国“侵犯人权”为理由，呼吁各国“外交抵制”北京2022年冬奥会。中方对此有何评论？

赵立坚：美方个别人基于意识形态和政治偏见，借所谓人权问题对中方污蔑抹黑，企图干扰、阻碍、破坏北京冬奥会的筹办和举行，中方表示强烈不满和坚决反对。美方个别人的言论充斥着谎言和虚假信息，是典型的美式闹剧，注定不得人心，也不会得逞。

美方个别人自诩所谓“道德权威”，不知这种“无知者无畏”的勇气从何而来？必须指出的是，种族主义是美国长达四个世纪的疮疤，至今仍在流脓流血。看看470多万遭“种族灭绝”的印第安原住民以及数以万计“不能呼吸”的弗洛伊德们、深受“仇亚”之苦的亚裔们，不难看出，一部美国发展史可谓印第安人血泪史、黑人奴隶剥削史、少数族裔受辱史。近120个国家在联合国人权理事会抨击美国挤压少数族裔等人权劣迹。联合国消除种族歧视委员会也发表声明，对美国内频现亚裔种族歧视表示关切。美国前总统奥巴马说，“种族歧视仍存在于我们生活的各个制度中，影响深远，仍是我们基因的一部分”。种族主义既是美国的历史原罪，也是美国的现实问题。美国内白人至上、歧视非裔、仇恨亚裔、“伊斯兰恐惧症”等极端排外思潮延续至今，充分说明美国根本不是所谓“民主灯塔”，根本不配当所谓“人权教师爷”。美方个别人的“种族主义世界观”可以休矣！

美方个别人极力操弄“种族灭绝”等莫须有的“中国人权问题”，企图将自己的罪恶投射到中国身上，注定不会得逞。美方个别人为什么“担心”各国人士参加北京冬奥会或前往中国？因为他们害怕甚至恐惧各国人士来中国之后，就会了解中国人权事业蓬勃发展的事实和真相，就会无情戳破反华势力炮制的种种涉华谎言，就会发现美方借所谓中国人权问题转移视线、掩盖他们历史和现实人权罪行的意图，就会看穿美国等个别西方国家借所谓人权问题遏制中国发展的用心。这更加戳穿了美方所谓民主、人权的虚伪面目。

最后我想强调的是，奥林匹克宪章明确要求维护和促进奥林匹克运动的独立性及政治中立性。将体育运动政治化有违奥林匹克宪章精神，损害的是各国运动员的利益和国际奥林匹克事业。包括许多国家政府、奥委会以及国际奥委会在内的国际社会各界均明确反对这种错误做法。北京2022年冬奥会和冬残奥会是中国对国际奥林匹克运动作出的又一重要贡献，参加北京冬奥会也是各国冬奥运动爱好者的热切期盼。当前北京冬奥会各项筹备工作进展顺利，得到了包括国际奥委会在内的国际社会的高度认可。我们有信心与各方一道，将2022年北京冬奥会办成一届简约、安全、精彩的奥运盛会。我们敦促美方有关议员停止利用奥林匹克运动搞卑劣的政治把戏，不要站在各国运动员和冬奥运动爱好者的对立面。

彭博社记者：追问一个关于优衣库的问题。中国政府是否担心，那些同新疆方面开展经贸活动的企业无法向美方证明其产品不存在“强迫劳动”情况？

赵立坚：中方已经多次阐述了关于“强迫劳动”的立场。美方的有关做法完全是霸凌做法，有关企业应该明确站出来反对美方这种无理行径。

深圳卫视记者：近期有媒体披露，数百名来自印度的工人被招募到美国新泽西州修建一座大型印度教寺庙，他们每周被迫超时低薪工作，请问中方对此有何评论？

赵立坚：我们也注意到相关报道。据称这些印度工人每周被迫工作超过87小时，每小时收入仅1.2美元，远低于美国和相关州法律规定的最低薪资。

这一案件在美国并不是个案特例，只是美国侵犯劳工权利的又一例证。迄今美国只批准14项国际劳工公约，劳工组织8个核心公约中美国仅批准2个。作为世界上最发达的国家，美国却是批准公约数量较少的国家之一。根据有关国际工会组织报告，美国存在系统性侵犯劳工权利问题，在主要发达国家中表现也是最差的。

在强迫劳动方面，美国更是一部典型的反面教材。大家都知道强迫劳动是奴隶制产物，美国有数百年贩卖、虐待和歧视黑奴的历史。据统计，美国奴隶主从黑奴身上压榨的劳动价值以现价计高达14万亿美元。

时至今日，强迫劳动的遗毒在美国仍根深蒂固，其受害者只不过从黑奴转变为外来移民。根据有关统计数据显示，过去5年，所有50州和华盛顿哥伦比亚特区均报告了强迫劳动和人口贩运案。仅2019年，美国联邦调查局报告人口贩运案件1883宗，比2018年多出500多宗。数据显示，每年从境外贩卖至全美从事强迫劳动的人口多达10万人，其中一半被贩卖到“血汗工厂”或遭受家庭奴役。强迫劳动在美国家政、农业、种植、旅游销售、餐饮、医疗和美容服务等20多个行业尤为突出。

我们对美国侵犯劳工权利，尤其是严重的强迫劳动现象深表关切，敦促美国政府采取有效措施保障本国工人的合法权益，切实履行已批准的国际劳工公约。

《环球时报》记者：当前，新冠肺炎疫情持续蔓延，深刻影响非洲国家政治、经济和社会发展，非洲疫后重建任重道远。我们注意到，中方此前宣布将于5月19日举办“推进非洲疫后重建，消除冲突根源”公开辩论会。请问中方对此次辩论会有何期待？

赵立坚：中国作为5月联合国安理会轮值主席，将于今天召开主题为“推进非洲疫后重建，消除冲突根源”的安理会公开辩论会。国务委员兼外长王毅将主持会议并发言。会议将以视频方式举行。

当前，新冠肺炎疫情大流行深刻影响非洲国家政治、经济和社会发展，对冲突国家的中长期冲击尤为突出。非洲国家在抗击疫情的同时，在和平与安全领域仍然面临着一系列新威胁新挑战。在此背景下，中国作为安理会5月轮值主席，倡议召开“推进非洲疫后重建，消除冲突根源”公开辩论会具有重要的现实意义。

中方希望同包括安理会成员在内的国际社会一道，深入理解疫情对非洲形势的全方位影响，探讨如何更好帮助非洲国家走出疫情，消除冲突根源，实现持久和平及可持续发展。

路透社记者：萨尔瓦多总统在推特上称赞了中国不附加任何条件向萨尔瓦多提供公共投资的做法。但有人注意到，相关公共投资的金额同萨尔瓦多议会本周二批准的数额不一样。中方有何评论？

赵立坚：中国和萨尔瓦多建交以来，双方在相互尊重、平等互利的基础上，共同规划了一系列务实合作项目，涉及农业、文化、旅游、体育等多个领域，聚焦萨尔瓦多经济社会发展和民生需求。中方将同萨方一道，协调推进相关合作项目，扩大各领域务实合作，持续造福两国和两国人民。

近期，在中萨两国元首引领下，疫苗合作成为双边关系新亮点，充分体现了双方患难真情。相信中萨友谊将在携手抗疫中得到升华。

法新社记者：我有两个问题。以色列驻华使馆对中国国际电视台（CGTN）制作的有关巴以局势的视频内容提出了批评。你对此有何回应？第二个问题，阿根廷方面宣布暂停出口牛肉，考虑到中国是该国牛肉进口国。中方有何回应？

赵立坚：关于你提到的第一个问题，我不了解你所说的有关情况。中方已经就当前巴以局势多次阐明立场。

关于你提到的第二个问题，我注意到有关报道。此事系阿根廷内政，我不予评论。

路透社记者：中方对美国军舰今天过航台湾海峡有何回应？

赵立坚：东部战区新闻发言人已经就此发表谈话。中方密切关注并全程掌握美国军舰过航台湾海峡的情况。美舰近来多次在台湾海峡炫耀武力，滋事挑衅。这不是对什么自由开放的承诺，而是对地区和平稳定的蓄意干扰和破坏，国际社会对此看得清清楚楚。中方捍卫国家主权和领土完整的决心坚定不移，我们敦促美方为地区和平与稳定发挥建设性作用。

澎湃新闻记者：据报道，美国驻华使领馆在其官网推出2021年度“公共外交小额赠款计划”，拟用于资助中国境内的个人、非政府组织、智库、学术机构等，举办宣介美国社会、历史、文化艺术及价值观的活动。媒体评论这是打着“公共外交”的幌子对中国进行宣传渗透。与此同时，美方政客、议员却频频指责中方在美开展的正常学术交流和人员交往是渗透和间谍活动。你对此怎么看？

赵立坚：我注意到有关报道。美方推出有关计划的动机和目的是什么，建议你直接向美方询问。但是联想到有报道称，美国国会参院外委会此前通过“2021年战略竞争法案”提出每年花费3亿美元用于散播抹黑中国的负面信息，以及国际媒体不断曝光的美打着“民主”“人权”的幌子在全世界干涉他国内政、施加恶意影响甚至制造“颜色革命”的行径，让人不得不怀疑美国有关计划的真实意图。

我们对包括美国在内的各国在中国开展正常民间交往，推出旨在民心相通的公共外交活动或计划，一向持开放态度。希望美方不要在相关问题上搞双重标准，停止对中国在美国开展的正常学术交流和人员交往的无端指责和污蔑抹黑，多做真正有利于中美人文交流的事。

路透社记者：据报道，在澳大利亚总理莫里森要求对新冠病毒起源进行“调查”的背景下，近几个月来，中国对澳大利亚大麦、牛肉和红酒进口采取了限制措施。但莫里森总理近日称，中澳关系并未完全破裂，两国关系仍有很大价值。你对此有何回应？

赵立坚：中国有句话，叫做“揣着明白装糊涂”。当前中澳关系面临的严重困难，根源在于澳方粗暴干涉中国内政、损害中国利益、为两国各领域交流合作无端设限，责任也完全不在中方。澳方不能指望一边背信弃义、破坏合作，一边假扮无辜、甩锅推责，说几句漂亮话就过去了。中方始终认为，一个健康、稳定的中澳关系符合两国人民的根本利益。当务之急是澳方要正视两国关系受挫的症结，客观理性看待中国和中国发展，回归中澳全面战略伙伴关系的正轨，多做有利于增进两国互信、促进务实合作的事情。

(责编：刘叶婷、常红)